Лавров и Вучич назвали отношения России и Сербии искренне дружескими 🔊 Воспроизвести



Стороны подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене, сообщает



Президент Сербии Александар Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров констатировали, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими. Об этом сообщила в воскресенье администрация сербского лидера.



"Собеседники констатировали, что отношения России и Сербии являются искренне дружескими. Они подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы. Стороны подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене, сообщает ТАСС Президент Сербии Александар Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров констатировали, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими. Об этом сообщила в воскресенье администрация сербского лидера."Собеседники констатировали, что отношения России и Сербии являются искренне дружескими. Они подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы. "Глава российской дипломатии Лавров сказал президенту Сербии Вучичу, что Россия всегда будет поддерживать дружественную Сербию, тогда как Вучич выразил уверенность, что визит [президента России Владимира] Путина будет иметь историческое значение и будет способствовать развитию отношений и сотрудничества двух стран", - подчеркнули в администрации сербского лидера.



Ранее пресс-служба Вучича информировала, что визит Путина в Белград ожидается в октябре. Вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в июле ТАСС, что визит президента стоит на повестке дня, но точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам. Приглашение посетить Белград было озвучено Вучичем 4 декабря 2019 года во время его встречи с Путиным в Сочи. Позднее в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения сербского храма Святого Саввы в Белграде в октябре.



Как сообщили в воскресенье в МИД РФ, Вучич в ходе телефонного разговора проинформировал Лаврова об итогах своего визита в Вашингтон. Стороны также подтвердили нацеленность на развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.



О публикации Захаровой



В беседе с Лавровым, как отметили в пресс-службе администрации сербского лидера, Вучич также выразил сожаление в связи с публикацией официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. С критикой данного поста также выступили министр обороны Сербии Александар Вулин и директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.



Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".



Позже Захарова сообщила, что данный пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.



О визите Вучича в США



Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали 4 сентября при посредничестве Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений.



По данным приштинского телеканала Klan Kosova, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, война, США, отношения, Косово, Сербия, Албания, компромисс — статья прочитана 158 раз Комментарии