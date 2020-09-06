Главная >> Новости >> общество, культура, в странах Балтии >> В столице Литвы традиционным народным гуляньем отметили День русской культуры

В столице Литвы традиционным народным гуляньем отметили День русской культуры

Фото Валерия Иванова, facebook.com




Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ, департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы. Оно состоялось в 18-й раз.

"Мы, россияне, хотим добрососедства, дружелюбия, мирного сосуществования, совместной работы, продуктивных отношений наших стран. Уважайте Литву, в которой вы живете, и любите Россию, которая всегда ответит вам взаимностью",- обратился к собравшимся посол РФ Александр Удальцов.
Обычно День русской культуры - одна из самых популярных в Вильнюсе инициатив - проводится в июне как приуроченный ко Дню России, однако на сей раз коррективы в планы организаторов внесла пандемия коронавируса. В июне в стране действовал общенациональный карантин, и праздник перенесли на сентябрь.

Мероприятие проводится в форме народного гулянья на открытом воздухе в излюбленном горожанами парке Вингис. Гости праздника имеют возможность познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, отведать блюда русской кухни. На Дне русской культуры выступили музыкальные коллективы и исполнители из столицы и других городов Литвы.

"Наше мероприятие объединяет всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает это следующим поколениям", - отметила председатель оргкомитета Ольга Горшкова. По ее словам, праздник стал площадкой для встреч друзей и знакомых, доброжелательным и позитивным событием для всех его участников вне зависимости от национальности.
ТАСС
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День русской культуры, "Славянский фонд милосердия"
статья прочитана 87 раз
добавлена сегодня, 6 сентября, 16:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка