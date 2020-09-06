В столице Литвы традиционным народным гуляньем отметили День русской культуры 🔊 Воспроизвести Фото Валерия Иванова, facebook.com







Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ, департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы. Оно состоялось в 18-й раз.



"Мы, россияне, хотим добрососедства, дружелюбия, мирного сосуществования, совместной работы, продуктивных отношений наших стран. Уважайте Литву, в которой вы живете, и любите Россию, которая всегда ответит вам взаимностью",- обратился к собравшимся посол РФ Александр Удальцов. "Мы, россияне, хотим добрососедства, дружелюбия, мирного сосуществования, совместной работы, продуктивных отношений наших стран. Уважайте Литву, в которой вы живете, и любите Россию, которая всегда ответит вам взаимностью",- обратился к собравшимся посол РФ Александр Удальцов. Обычно День русской культуры - одна из самых популярных в Вильнюсе инициатив - проводится в июне как приуроченный ко Дню России, однако на сей раз коррективы в планы организаторов внесла пандемия коронавируса. В июне в стране действовал общенациональный карантин, и праздник перенесли на сентябрь.



Мероприятие проводится в форме народного гулянья на открытом воздухе в излюбленном горожанами парке Вингис. Гости праздника имеют возможность познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, отведать блюда русской кухни. На Дне русской культуры выступили музыкальные коллективы и исполнители из столицы и других городов Литвы.



"Наше мероприятие объединяет всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает это следующим поколениям", - отметила председатель оргкомитета Ольга Горшкова. По ее словам, праздник стал площадкой для встреч друзей и знакомых, доброжелательным и позитивным событием для всех его участников вне зависимости от национальности. ТАСС Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: День русской культуры, "Славянский фонд милосердия" — статья прочитана 87 раз Комментарии