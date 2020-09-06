75 лет свободы

В Вильнюсе 3 сентября ветераны, малолетние узники концлагерей, труженики тыла, представители российской общественности отметили 75-летие окончания Второй Мировой Войны.
Собравшиеся, среди которых были Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский, Посол Китайской Народной Республики в Литовской Республике Шен Жифей, руководитель республиканской организации ветеранов Юлюс Лёнгинас Декснис, представители Общественной организации ветеранов, Президент Литовской Ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов, возложили венки и цветы у воинского мемориала на Вильнюсском Антакальнисском кладбище.
Затем Юлюс Декснис и Александр Удальцов сказали несколько слов по поводу этой знаменательной даты.
«Очень хорошо, что этот день вильнюсцы не забывают, и я думаю, они никогда его и не забудут, потому что эта победа очень важная для всего мира. Я думаю, что этот праздник будет праздноваться нашими детьми, нашими внуками и остальными поколениями человечества» - сказал Ю. Декснис.
«Есть страны, в которых, если мы подойдём к людям на улице и спросим, кто победил во Второй Мировой Войне, человек 7-8 ответят, что США.... Сегодня реально существуют угрозы повторения этой трагедии в мире. И поэтому сегодня, перед лицом этих вызовов, мы обязаны отстоять миропорядок, основанный на безопасности, справедливости, на новой культуре взаимоотношений, не допускающих переписывания истории» - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов. Он, кстати, привёл очень много точных цифр, связанных с этой войной – точные числа погибших, точные числа сражавшихся с немецкими захватчиками во всех странах мира.
Хочется верить, что история «восстановит справедливость», как сказал Лёнгинас Декснис, и больше никто не осмелится перевирать события тех давних лет, а молодёжь наконец оценит подвиг своих предков. А ныне живущим ветеранам хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и сказать огромное спасибо за победу, которую они одержали ценой своей крови и многих потерь.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
«Очень хорошо, что этот день вильнюсцы не забывают, и я думаю, они никогда его и не забудут, потому что эта победа очень важная для всего мира. Я думаю, что этот праздник будет праздноваться нашими детьми, нашими внуками и остальными поколениями человечества» - сказал Ю. Декснис.
«Есть страны, в которых, если мы подойдём к людям на улице и спросим, кто победил во Второй Мировой Войне, человек 7-8 ответят, что США.... Сегодня реально существуют угрозы повторения этой трагедии в мире. И поэтому сегодня, перед лицом этих вызовов, мы обязаны отстоять миропорядок, основанный на безопасности, справедливости, на новой культуре взаимоотношений, не допускающих переписывания истории» - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов. Он, кстати, привёл очень много точных цифр, связанных с этой войной – точные числа погибших, точные числа сражавшихся с немецкими захватчиками во всех странах мира.
Хочется верить, что история «восстановит справедливость», как сказал Лёнгинас Декснис, и больше никто не осмелится перевирать события тех давних лет, а молодёжь наконец оценит подвиг своих предков. А ныне живущим ветеранам хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и сказать огромное спасибо за победу, которую они одержали ценой своей крови и многих потерь.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Виолетта Грейцюн, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: вторая мировая война, окончание, 75-летие