75 лет свободы

Затем Юлюс Декснис и Александр Удальцов сказали несколько слов по поводу этой знаменательной даты.«Очень хорошо, что этот день вильнюсцы не забывают, и я думаю, они никогда его и не забудут, потому что эта победа очень важная для всего мира. Я думаю, что этот праздник будет праздноваться нашими детьми, нашими внуками и остальными поколениями человечества» - сказал Ю. Декснис.«Есть страны, в которых, если мы подойдём к людям на улице и спросим, кто победил во Второй Мировой Войне, человек 7-8 ответят, что США.... Сегодня реально существуют угрозы повторения этой трагедии в мире. И поэтому сегодня, перед лицом этих вызовов, мы обязаны отстоять миропорядок, основанный на безопасности, справедливости, на новой культуре взаимоотношений, не допускающих переписывания истории» - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов. Он, кстати, привёл очень много точных цифр, связанных с этой войной – точные числа погибших, точные числа сражавшихся с немецкими захватчиками во всех странах мира.Хочется верить, что история «восстановит справедливость», как сказал Лёнгинас Декснис, и больше никто не осмелится перевирать события тех давних лет, а молодёжь наконец оценит подвиг своих предков. А ныне живущим ветеранам хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и сказать огромное спасибо за победу, которую они одержали ценой своей крови и многих потерь.