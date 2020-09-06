Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она открыта для общения с властями России.
«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — приводит РИА Новости слова Тихановской.
Она отметила, что «если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся».
По её словам, звонка со стороны России не было.
Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 9 сентября, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Источник: russian.rt.com
Цитата:
«если НАМ позвонят из России, МЫ, конечно, пообщаемся».
Не беспокоил бы вас, напиши она
«если МНЕ позвонят из России, Я, конечно, пообщаюсь»
Не сочтите за труд объяснить назойливому буквоеду,
кому это «НАМ» и кто это «МЫ»?