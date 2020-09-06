Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями 🔊 Воспроизвести



Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"



«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — приводит РИА Новости слова Тихановской.



Она отметила, что «если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся».



По её словам, звонка со стороны России не было.



Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 9 сентября, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.



Источник: russian.rt.com Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она открыта для общения с властями России.«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — приводит РИА Новости слова Тихановской.Она отметила, что «если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся».По её словам, звонка со стороны России не было.Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 9 сентября, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Категории: политика Ключевые слова: Россия, Москва, звонок, Тихановская — статья прочитана 140 раз Комментарии