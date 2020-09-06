Такие разные победы

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В субботу, 5 сентября в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций были сыграны матчи первого тура ещё в ряде групп.



Удивили очень тяжёлая победа сборной Англии, в ворота которой, к слову, на 5-й добавленной минуте был назначен пенальти, и на удивление лёгкая победа сборной Португалии.



Сборная Эстонии последней из представительниц стран Балтии проводила первый матч. Результат такой же, как и у её «сестёр», - нулевой во всех отношениях, и в очковых, и по забитым мячам.



Лига наций. Сезон 2020/2021



1-й тур



Лига «А». Группа 2



Исландия – Англия – 0:1 (Р.Стерлинг, 90+1); Дания – Бельгия – 0:2.



8-го сентября играют Бельгия – Исландия, Дания – Англия. Удивили очень тяжёлая победа сборной Англии, в ворота которой, к слову, на 5-й добавленной минуте был назначен пенальти, и на удивление лёгкая победа сборной Португалии.Сборная Эстонии последней из представительниц стран Балтии проводила первый матч. Результат такой же, как и у её «сестёр», - нулевой во всех отношениях, и в очковых, и по забитым мячам.Исландия – Англия – 0:1 (Р.Стерлинг, 90+1); Дания – Бельгия – 0:2.8-го сентября играют Бельгия – Исландия, Дания – Англия. Лига «А». Группа 3



Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1.



8 сентября играют Франция – Хорватия, Швеция – Португалия



Лига «С». Группа 1



Азербайджан – Люксембург – 1:2; Кипр – Черногория – 0:2.



8 сентября играют Кипр – Азербайджан, Люксембург – Черногория.



Группа «С». Группа 1



Северная Македония – Армения – 2:0; Эстония – Грузия – 0:1.



8 сентября сыграют Армения – Эстония, Грузия – Северная Македония.



Лига «D». Группа 2



Гибралтар – Сан-Марино – 1:0.



8 сентября играют Сан-Марино – Лихтенштейн.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Результаты, Лига наций — статья прочитана 125 раз Комментарии