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Такие разные победы

Фото из архива "Обзора"




В субботу, 5 сентября в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций были сыграны матчи первого тура ещё в ряде групп.

Удивили очень тяжёлая победа сборной Англии, в ворота которой, к слову, на 5-й добавленной минуте был назначен пенальти, и на удивление лёгкая победа сборной Португалии.

Сборная Эстонии последней из представительниц стран Балтии проводила первый матч. Результат такой же, как и у её «сестёр», - нулевой во всех отношениях, и в очковых, и по забитым мячам.

Лига наций. Сезон 2020/2021

1-й тур

Лига «А». Группа 2

Исландия – Англия – 0:1 (Р.Стерлинг, 90+1); Дания – Бельгия – 0:2.

8-го сентября играют Бельгия – Исландия, Дания – Англия.
Лига «А». Группа 3

Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1.

8 сентября играют Франция – Хорватия, Швеция – Португалия

Лига «С». Группа 1

Азербайджан – Люксембург – 1:2; Кипр – Черногория – 0:2.

8 сентября играют Кипр – Азербайджан, Люксембург – Черногория.

Группа «С». Группа 1

Северная Македония – Армения – 2:0; Эстония – Грузия – 0:1.

8 сентября сыграют Армения – Эстония, Грузия – Северная Македония.

Лига «D». Группа 2

Гибралтар – Сан-Марино – 1:0.

8 сентября играют Сан-Марино – Лихтенштейн.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Результаты, Лига наций
статья прочитана 125 раз
добавлена сегодня, 6 сентября, 11:00

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