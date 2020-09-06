Неугасаемая память поколений 🔊 Воспроизвести Пусть никогда не повторится это,



Не погрузится мир наш в страх и тьму!











В Клайпеде 3 сентября отметили 75-летие окончания Второй мировой войны. Самая крупная в истории человечества война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года.



Война бушевала на территории 40 государств трёх континентов, сражения шли в водах четырёх океанов, а втянуто в неё было 61 государство мира. Она принесла страдания и неисчислимые разрушения всем участвовавшим в ней государствам.



Вторая мировая война унесла 50-65 млн. человеческих жизней. Причём мирное население понесло потери в 2-3 раза больше, чем военные.



Митинг на городском воинском мемориале Клайпеды организовал Совет ветеранов войны (председатель Юозас Печюлявичюс), ведущими были молодые ребята Илья Разумилов, Богдан Броневский и Александр Будзан. Сценарий и его подготовка председателя Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамары Шуклиной. В Клайпеде 3 сентября отметили 75-летие окончания Второй мировой войны. Самая крупная в истории человечества война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года.Война бушевала на территории 40 государств трёх континентов, сражения шли в водах четырёх океанов, а втянуто в неё было 61 государство мира. Она принесла страдания и неисчислимые разрушения всем участвовавшим в ней государствам.Вторая мировая война унесла 50-65 млн. человеческих жизней. Причём мирное население понесло потери в 2-3 раза больше, чем военные.Митинг на городском воинском мемориале Клайпеды организовал Совет ветеранов войны (председатель Юозас Печюлявичюс), ведущими были молодые ребята Илья Разумилов, Богдан Броневский и Александр Будзан. Сценарий и его подготовка председателя Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамары Шуклиной.



- В первый день войны войска гитлеровской Германии разбомбили пионерский лагерь в Паланге, а 23 июня 1941 года нацисты сожгли жителей деревни Аблинга, - отметил председатель. - Всего в Литве было сожжено 20 деревень. В концлагерях и других местах уничтожено более 200 тысяч человек.



Это страшные сведения! Город знает и чтит своих героев.



Всё помнится, ничто не позабыто,



Всё помнится, никто не позабыт.











Участники памятных мероприятий возложили цветы к братским могилам советских воинов, минутой молчанием почтили память погибших. Подсчитано, что если память каждого погибшего во Второй мировой войне почтить минутой молчания, то потребовалось бы 38 лет.



Сегодня в Клайпеде проживают три участника 16-ой Литовской стрелковой дивизии, освобождавшие Клайпеду, - это Миколас Лайдолас, Пранас Гедминас, Иван Трубленков. И три участника боёв над Японией 1945 года – Александр Вишняков, Рудольф Кубов и Александр Смирнов.



Молниеносное наступление Советской армии в Маньчжурии привело к крупнейшему поражению Японии, помогло положить конец войне в Тихоокеанском регионе.



Консул-советник Генерального консульства России в Клайпеде Игорь Юровский подчеркнул решающую роль советского народа в избавлении мира от «коричневой чумы».



Дипломат отметил, что Генконсульство внимательно отслеживает состояние воинских захоронений в Консульском округе и выразил благодарность волонтёрам, принимающим деятельное участие в этой работе. В этом году их силами были благоустроены воинские захоронения в Швекшне, Плунге, Лауксаргяй (подробнее об этом читайте в ближайшем номере "Обзора").











Выступили на митинге памяти председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина, заместитель председателя организации малолетних узников концлагерей Лариса Солошенко, Почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель общества «Блокадник 900» Маргарита Волкова и другие.



А накануне, 2 сентября, в Генконсульстве состоялся приём и фуршет по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. В ходе мероприятия для собравшихся песни военных лет исполнили Сергей Блакунов и Ирина Симачёва, Игорь Гун и Алесандр Кучаев, представили стихотворения на военную тематику Александр Блытушкин и Геннадий Лукинский.



Помним погибших в бою,



Мир защитивших от зла,



Жизнь и свободу мою и твою



Наша Победа спасла.



В день окончания Второй мировой войны в 76 странах мира прошел «Диктант Победы». В нём участвовали те, кому небезразлично истинное прошлое.



«Диктант Победы» - это международная историческая акция, которая позволяет проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Ведь память о войне играет роль центрального стержня общества. Диктант – это уникальная возможность почувствовать сопричастность к истории.



Фото автора и Леонида Соболева



В своём выступлении на Центральном воинском мемориале Ю. Печюлявичюс напомнил о важнейших этапах Великой отечественной войны и о зверствах фашистах на территории Литвы.- В первый день войны войска гитлеровской Германии разбомбили пионерский лагерь в Паланге, а 23 июня 1941 года нацисты сожгли жителей деревни Аблинга, - отметил председатель. - Всего в Литве было сожжено 20 деревень. В концлагерях и других местах уничтожено более 200 тысяч человек.Это страшные сведения! Город знает и чтит своих героев.Участники памятных мероприятий возложили цветы к братским могилам советских воинов, минутой молчанием почтили память погибших. Подсчитано, что если память каждого погибшего во Второй мировой войне почтить минутой молчания, то потребовалось бы 38 лет.Сегодня в Клайпеде проживают три участника 16-ой Литовской стрелковой дивизии, освобождавшие Клайпеду, - это Миколас Лайдолас, Пранас Гедминас, Иван Трубленков. И три участника боёв над Японией 1945 года – Александр Вишняков, Рудольф Кубов и Александр Смирнов.Молниеносное наступление Советской армии в Маньчжурии привело к крупнейшему поражению Японии, помогло положить конец войне в Тихоокеанском регионе.Консул-советник Генерального консульства России в Клайпеде Игорь Юровский подчеркнул решающую роль советского народа в избавлении мира от «коричневой чумы».Дипломат отметил, что Генконсульство внимательно отслеживает состояние воинских захоронений в Консульском округе и выразил благодарность волонтёрам, принимающим деятельное участие в этой работе. В этом году их силами были благоустроены воинские захоронения в Швекшне, Плунге, ЛауксаргяйВыступили на митинге памяти председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина, заместитель председателя организации малолетних узников концлагерей Лариса Солошенко, Почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель общества «Блокадник 900» Маргарита Волкова и другие.А накануне, 2 сентября, в Генконсульстве состоялся приём и фуршет по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. В ходе мероприятия для собравшихся песни военных лет исполнили Сергей Блакунов и Ирина Симачёва, Игорь Гун и Алесандр Кучаев, представили стихотворения на военную тематику Александр Блытушкин и Геннадий Лукинский.В день окончания Второй мировой войны в 76 странах мира прошел «Диктант Победы». В нём участвовали те, кому небезразлично истинное прошлое.«Диктант Победы» - это международная историческая акция, которая позволяет проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Ведь память о войне играет роль центрального стержня общества. Диктант – это уникальная возможность почувствовать сопричастность к истории. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, война, победа, Вторая мировая, ветеран, окончание, мемоирал, фронтовик География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 246 раз Комментарии