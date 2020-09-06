Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального 🔊 Воспроизвести Фото: администрация президента России



Национальная медицинская палата России обратилась к немецкой врачебной палате с просьбой создать совместную экспертную группу, которая изучит причину состояния оппозиционера Алексея Навального, сообщил “Ъ” президент палаты Леонид Рошаль.



«Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем необходимым в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны»,— отметил господин Рошаль. Он добавил, что пока что причина, по которой господин Навальный находится в коме, остается неясной: российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера нашли. «Давайте спокойно вместе соберемся»,— предложил он. «Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем необходимым в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны»,— отметил господин Рошаль. Он добавил, что пока что причина, по которой господин Навальный находится в коме, остается неясной: российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера нашли. «Давайте спокойно вместе соберемся»,— предложил он. Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите».



Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика. По версии российских врачей, причинами комы, в которой две недели находится оппозиционер, могли стать диета, стресс, переутомление, переохлаждение, длительное пребывание на солнце или отсутствие завтрака.



Следствие по ситуации с господином Навальным де-юре в России пока не началось, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. МВД ведет доследственную проверку; по мнению господина Пескова, де-факто это и есть следственные действия. Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, отравление, Навальный — статья прочитана 98 раз Комментарии