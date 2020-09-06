В Литве почтили память солдат, отдавших жизнь за победу во Второй мировой войне

"Восемьдесят тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Литвы в этом самом страшном в истории человечества военном конфликте, но сегодняшние литовские власти в отличие от вас, пришедших на могилы солдат-освободителей, избегают говорить об этом", - обратился к собравшимся Юлюс Декснис, председатель Республиканского комитета организации ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.Он выразил надежду на то, что ситуация рано или поздно изменится. "Историю не перепишешь, как ни пытаются вычеркнуть из нее благодарность советскому солдату-освободителю", - отметил Декснис.