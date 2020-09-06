В Литве почтили память солдат, отдавших жизнь за победу во Второй мировой войне

Представители общественности Вильнюса при участии послов России, Белоруссии и Китая почтили в годовщину окончания Второй мировой войны на воинском мемориале в столице Литвы память солдат антигитлеровской коалиции, благодаря ратному подвигу которых на планете 75 лет назад наступил мир.
"Восемьдесят тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Литвы в этом самом страшном в истории человечества военном конфликте, но сегодняшние литовские власти в отличие от вас, пришедших на могилы солдат-освободителей, избегают говорить об этом", - обратился к собравшимся Юлюс Декснис, председатель Республиканского комитета организации ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.
Он выразил надежду на то, что ситуация рано или поздно изменится. "Историю не перепишешь, как ни пытаются вычеркнуть из нее благодарность советскому солдату-освободителю", - отметил Декснис.
"Никаких компромиссов по поводу того, кто развязал войну, кто одержал в ней победу, каковы ее итоги, быть не может", - подчеркнул посол РФ в Литве Александр Удальцов.
На территории вильнюсского воинского мемориала, где прошла церемония, покоятся более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года при освобождении Вильнюса. Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.
Фото Владимира Клоповского, "Обзор"
На территории вильнюсского воинского мемориала, где прошла церемония, покоятся более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года при освобождении Вильнюса. Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.
Фото Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора», ТАСС, ТАСС
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: вторая мировая война