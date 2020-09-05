Возвращение «Турандот» в Вильнюс 🔊 Воспроизвести Сандра Янушайте







В минувшую пятницу, 4 сентября 2020 года, Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) оперой Джакомо Пуччини «Турандот» открыл 101-й сезон!



В театре принято после спектакля благодарить артистов аплодисментами и букетами цветов. Но нынче, чтобы избежать тесных контактов, в здании ЛНОТБ зрители больше не смогут вручать цветы прямо в руки артистам... Поэтому перед открытием занавеса нового, уже 101-го сезона, в театре решили перевернуть старую традицию с ног на голову и попросили солистов, собравшихся на последнюю репетицию перед спектаклем "Турандот" авансом адресовать свои добрые пожелания лучшей публике ЛНТОБ, без которой немыслимо представить всю деятельность театра.



«Можно сказать, что персонаж замкнутой в себе принцессы Турандот напоминает любого человека, который на время карантина оказался закрыт дома и панически боится окружающих, тех людей, кого волнуют только приказы, инструкции, наказания... Турандот находит счастье только тогда, когда открывается, освобождается. Желаю и зрителям того же. Правда, в версии Роберта Уилсона нет любовных объятий Турандот и Калафа. Может быть, уже полтора года назад режиссер предсказал пандемию по всему миру?» - предполагает исполнительница главной партии Сандра Янушайте. В театре принято после спектакля благодарить артистов аплодисментами и букетами цветов. Но нынче, чтобы избежать тесных контактов, в здании ЛНОТБ зрители больше не смогут вручать цветы прямо в руки артистам... Поэтому перед открытием занавеса нового, уже 101-го сезона, в театре решили перевернуть старую традицию с ног на голову и попросили солистов, собравшихся на последнюю репетицию перед спектаклем "Турандот" авансом адресовать свои добрые пожелания лучшей публике ЛНТОБ, без которой немыслимо представить всю деятельность театра.«Можно сказать, что персонаж замкнутой в себе принцессы Турандот напоминает любого человека, который на время карантина оказался закрыт дома и панически боится окружающих, тех людей, кого волнуют только приказы, инструкции, наказания... Турандот находит счастье только тогда, когда открывается, освобождается. Желаю и зрителям того же. Правда, в версии Роберта Уилсона нет любовных объятий Турандот и Калафа. Может быть, уже полтора года назад режиссер предсказал пандемию по всему миру?» - предполагает исполнительница главной партии Сандра Янушайте.











Опера "Турандот" на сцене ЛНТОБ ещё прозвучит 5, 8, 9, 11 и 12 сентября. Впервые спектаклями «Турандот» дирижирует главный дирижер театра Ричардас Шумила.



К слову, эту постановку в ЛНТОБ вполне можно назвать многострадальной.



Как рассказывал полтора года назад "Обзор", в январе прошлого года стало известно, что в Германии из следовавшего в Вильнюс грузовика



А в этом году, в марте, когда с 28 февраля по 8 марта на сцене ЛНТОБ публика могла посмотреть аж восемь спектаклей «Турандот» подряд, этот спектакль фактически стал лебединой песней оборванного коронавирусом сезона.



Фото: Мартинас Алекса







Роль Калафа в разных теат­рах мира К.Ханев исполняет уже 15 лет и повидал множество самых разных постановок этой оперы Дж.Пуччини. Знакомый литовской публике по спектак­лям «Дон Карлос» Дж.Верди, К.Ханев называет роль Калафа в «Турандот» жемчужиной своего репертуара.Опера "Турандот" на сцене ЛНТОБ ещё прозвучит 5, 8, 9, 11 и 12 сентября. Впервые спектаклями «Турандот» дирижирует главный дирижер театра Ричардас Шумила.К слову, эту постановку в ЛНТОБ вполне можно назвать многострадальной.Как рассказывал полтора года назад "Обзор", в январе прошлого года стало известно, что в Германии из следовавшего в Вильнюс грузовика были похищены костюмы для исполнителей оперы "Турандот", премьера которой была уже намечена на март.А в этом году, в марте, когда с 28 февраля по 8 марта на сцене ЛНТОБ публика могла посмотреть аж восемь спектаклей «Турандот» подряд, этот спектакль фактически стал лебединой песней оборванного коронавирусом сезона. Инф. «Обзора» Категории: театр Ключевые слова: опера, ЛНТОБ, Литовский Национальный театр оперы и балета, «Турандот» — статья прочитана 126 раз Комментарии