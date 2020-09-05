Литва без Тома Круза не обошлась 🔊 Воспроизвести







Очередной розыгрыш приживающегося в футбольном мире турнира – Лиги наций – начался в минувший четверг матчами в группах «А»-«D», среди которых выделялось противостояние сборных Германии и Испании. И матч дня продемонстрировал всё то, что мы были лишены так долго – настоящего футбольного праздника. И очень жаль, что он пока проходит без зрителей.



Днём позже матчем со сборной Казахстана стартовала и сборная Литвы.



Накануне встречи автор этих строк присутствовал на пресс-конференции представителей сборной Казахстана и свой пространный вопрос для главного тренера команды гостей сформулировал так: «За несколько дней до матча на одном из сайтов Казахстан один из местных футбольных специалистов по просьбе букмекеров сделал прогноза на матч Литвы и Казахстана. Удивительно, но он заявил, что шансы примерно равны. Между тем, сборная Литвы, по мнению корреспондента «Обзора» даже на ничью может претендовать только в том случае, если в её состав включат Тома Круза. А как отнесётся главный тренер казахстанской сборной к ничьей, если такой исход будет зафиксирован, посчитает ли он её приемлемым результатом?» Днём позже матчем со сборной Казахстана стартовала и сборная Литвы.Накануне встречи автор этих строк присутствовал на пресс-конференции представителей сборной Казахстана и свой пространный вопрос для главного тренера команды гостей сформулировал так: «За несколько дней до матча на одном из сайтов Казахстан один из местных футбольных специалистов по просьбе букмекеров сделал прогноза на матч Литвы и Казахстана. Удивительно, но он заявил, что шансы примерно равны. Между тем, сборная Литвы, по мнению корреспондента «Обзора» даже на ничью может претендовать только в том случае, если в её состав включат Тома Круза. А как отнесётся главный тренер казахстанской сборной к ничьей, если такой исход будет зафиксирован, посчитает ли он её приемлемым результатом?»



Впрочем, ответ Билека был совершенно не важен в данном случае, поскольку корреспондент «Обзора» очень надеялся, что Литва, по крайней мере, сыграет вничью, и тогда можно будет написать, что литовская сборная у себя дома обошлась и без помощи героя киноэпопеи «Миссия невыполнима».



Не обошлась!



А в следующем матче, по мнению букмекеров, у сборной Литвы шансы вообще чисто призрачные: коэффициент на победу сборной Албании – 1,4, на ничью – 4,4, а на победу сборной Литвы – 7,8.



Лига наций. Сезон 2020/2021



Групповой этап. 1 и 2 туры



Лига «А». Группа 1



Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0.



7 сентября играют Босния и Герцеговина – Польша, Нидерланды – Италия.



Лига «А». Группа 4



Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1.



6 сентября играют Испания – Украина, Швейцария – Германия.



Лига «В». Группа 1



Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1.



7 сентября играют Австрия – Румыния, Северная Ирландия – Норвегия.







Лига «В». Группа 2



Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3.



7 сентября играют Чехия – Шотландия, Израиль – Словакия.



Лига «В». Группа 3



Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1.



6 сентября играют Венгрия – Россия, Сербия – Турция.



Лига «В». Группа 4



Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1.



6 сентября играют Уэльс – Болгария, Ирландия – Финляндия.







Лига «С». Группа 3



Молдавия – Косово – 1:1, Словения – Греция – 0:0.



6 сентября играют Словения – Молдавия, Косово – Греция.



Лига «С». Группа 4



Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78).



7 сентября играют Казахстан – Беларусь, Албания – Литва.







Лига «D». Группа 1



Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2.



6 сентября играют Андорра – Фареры, Мальта – Латвия.







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Чешский тренер казахстанской сборной Михал Билек не стал подыгрывать журналисту и ответил просто: «А это уж как игра покажет!».Впрочем, ответ Билека был совершенно не важен в данном случае, поскольку корреспондент «Обзора» очень надеялся, что Литва, по крайней мере, сыграет вничью, и тогда можно будет написать, что литовская сборная у себя дома обошлась и без помощи героя киноэпопеи «Миссия невыполнима».Не обошлась!А в следующем матче, по мнению букмекеров, у сборной Литвы шансы вообще чисто призрачные: коэффициент на победу сборной Албании – 1,4, на ничью – 4,4, а на победу сборной Литвы – 7,8.Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0.7 сентября играют Босния и Герцеговина – Польша, Нидерланды – Италия.Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1.6 сентября играют Испания – Украина, Швейцария – Германия.Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1.7 сентября играют Австрия – Румыния, Северная Ирландия – Норвегия.Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3.7 сентября играют Чехия – Шотландия, Израиль – Словакия.Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1.6 сентября играют Венгрия – Россия, Сербия – Турция.Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1.6 сентября играют Уэльс – Болгария, Ирландия – Финляндия.Молдавия – Косово – 1:1, Словения – Греция – 0:0.6 сентября играют Словения – Молдавия, Косово – Греция.Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78).7 сентября играют Казахстан – Беларусь, Албания – Литва.Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2.6 сентября играют Андорра – Фареры, Мальта – Латвия. Александр Шахов , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Результаты, Лига наций — статья прочитана 162 раза Комментарии