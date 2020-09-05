Столица Литвы гуляет! 🔊 Воспроизвести







Громко, людно, разнообразно - подходящие слова к Дням Столицы. Празднику, ставшим традицией и собирающим не только жителей Вильнюса.



Центр Литвы стал центром веселья в эти выходные!



Выходишь в город, и как понеслось - там дети играют, тут люди едят, и практически каждая улица приводит к новым приключениям.



Проспект Гедеминаса, народу - битком, особенно молодёжь, на сцене - музыка. И всё бы ничего, но громкий мат в куплете приводит в ступор. Молодых «качает», старшим не всем «заходит».



Идем дальше - дорогие вещи продают, и буквально возле банка стоит бездомный со стаканчиком для мелочи. Нестыковка в празднике, тут народ веселится, деньги радостно тратит, а рядом кто-то и поесть не имеет за что. Казалось бы, праздник для всех, или для всех кто с деньгами? Центр Литвы стал центром веселья в эти выходные!Выходишь в город, и как понеслось - там дети играют, тут люди едят, и практически каждая улица приводит к новым приключениям.Проспект Гедеминаса, народу - битком, особенно молодёжь, на сцене - музыка. И всё бы ничего, но громкий мат в куплете приводит в ступор. Молодых «качает», старшим не всем «заходит».Идем дальше - дорогие вещи продают, и буквально возле банка стоит бездомный со стаканчиком для мелочи. Нестыковка в празднике, тут народ веселится, деньги радостно тратит, а рядом кто-то и поесть не имеет за что. Казалось бы, праздник для всех, или для всех кто с деньгами?



Одно радует - смотреть можно и бесплатно!



Концерты, игры, разговоры - доступны каждому. Свободное общение? Ну так отчасти, ведь дистанцию и масок никто не отменял. Мешало ли это для веселья? Далеко не всем, да и во время праздника и дистанция и маски уходили на второй план, или, иначе говоря, было обнаружено не так много тех, кто был в масках и держался дистанции.



С погодой повезло, тепло было до позднего вечера. Ничто не мешало народу гулять на этом празднике. И продолжится так все выходные...



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Подростки проходят мимо сладостей с желанием приобрести что-то вкусное. Но пончики (один стаканчик!) стоят 3 евро, и многие проходят мимо.Одно радует - смотреть можно и бесплатно!Концерты, игры, разговоры - доступны каждому. Свободное общение? Ну так отчасти, ведь дистанцию и масок никто не отменял. Мешало ли это для веселья? Далеко не всем, да и во время праздника и дистанция и маски уходили на второй план, или, иначе говоря, было обнаружено не так много тех, кто был в масках и держался дистанции.С погодой повезло, тепло было до позднего вечера. Ничто не мешало народу гулять на этом празднике. И продолжится так все выходные... Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Вильнюс, день города, Дни столицы — статья прочитана 117 раз Комментарии