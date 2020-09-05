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М. Белюнас: кризис в авиации пока будет только углубляться



Обычно активный для авиации август и в этом году демонстрировал рост числа полетов, однако общее количество полетов в августе в воздушном пространстве Литвы по сравнению с августом прошлого года сократилось на 56% почти до 12 тыс. полетов.

Между тем число транзитных полетов сократилось на 60% до 8,3 тыс., сообщила компания по управлению полетами Oro Navigacija.

По словам временного главы компании Марюса Белюнаса, пока кризис в авиации будет только углубляться.

"Летние сезоны всегда были пиковые и воздушное пространство в такие сезоны было загружено максимально. Однако Covid-19 все скорректировал и, несмотря на то, что, по данным Евроконтроля, воздушное пространство Литвы пострадало меньше всего, для нас этот летний сезон был довольно холодным", - сказал М. Белюнас на пресс-релиза.
В августе самое большое число транзитных полетов через Литву было в Россию (3210), в Германию (958) и Латвию (500). Главными авиакомпаниями, которые увеличили число транзитных полетов по сравнению с прошлым годом были российские Sverdlovsk air, Pobeda Airlines, AirBridgeCargo и Archangelsk Air, атакже сингапурская Singapore.

Терминальные полеты осуществлали преимущественно латвийская Air Baltic (1092 полета), ирландская Ryanair (783), финская Finnair (684), российская Sverdlovsk Air (581) и венгерская Wizzair (460).

В августе больше всего взлетов и посадок самолетов зафиксировано в Вильнюсском аэропорту - он обслужил 2258 самолетов или на 46% меньше, чем год назад.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 сентября, 08:20

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