Изолироваться нужно будет по приезде из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады 🔊 Воспроизвести



Минздрав Литвы обновил список пораженных коронавирусом государств и теперь с понедельника обязательно нужно будет самоизолироваться приезжающим из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады.



В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних две недель превышала 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через них нужно будет изолироваться на две недели.



Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве тоже превышен и составляет сейчас 16,1. Минздрав Литвы обновил список пораженных коронавирусом государств и теперь с понедельника обязательно нужно будет самоизолироваться приезжающим из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады.В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних две недель превышала 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через них нужно будет изолироваться на две недели.Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве тоже превышен и составляет сейчас 16,1. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 74 раза Комментарии