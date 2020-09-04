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Анонс! Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ
По белорусскому телевидению в пятницу покажут аудиозаписи переговоров «официальных лиц Германии и Польши», из которых следует, что блогера Алексея Навального не травили «Новичком», сообщает ВЗГЛЯД.
Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого».
«Как бы многие не «любили» отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», – заверили авторы канала.
Аудиозапись планируется продемонстрировать в эфире телеканала «Беларусь 24» в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает Telegram-канал «Подъем».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.
vz.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
География: Белоруссия
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