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Анонс! Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ



По белорусскому телевидению в пятницу покажут аудиозаписи переговоров «официальных лиц Германии и Польши», из которых следует, что блогера Алексея Навального не травили «Новичком», сообщает ВЗГЛЯД.

Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого».

«Как бы многие не «любили» отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», – заверили авторы канала.

Аудиозапись планируется продемонстрировать в эфире телеканала «Беларусь 24» в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает Telegram-канал «Подъем».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.
vz.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный
География: Белоруссия
статья прочитана 315 раз
добавлена сегодня, 4 сентября, 18:45

Комментарии

Гость
4 сентября, 19:11
#
Пожайлуста выложите ссылку. Это сенсация. А то сейчас НАТО будет все блокировать или полностью интернет вырубит.
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Александр
4 сентября, 20:39
#
ТВ - https://belarus24.by/

https://www.youtube.com/channel/UC_RCc2BrA2t8gOOw8nq7Epw
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