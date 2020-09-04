Анонс! Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ 🔊 Воспроизвести



По белорусскому телевидению в пятницу покажут аудиозаписи переговоров «официальных лиц Германии и Польши», из которых следует, что блогера Алексея Навального не травили «Новичком», сообщает



Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого».



«Как бы многие не «любили» отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», – заверили авторы канала.



Аудиозапись планируется продемонстрировать в эфире телеканала «Беларусь 24» в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает Telegram-канал «Подъем».



Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.



Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву. По белорусскому телевидению в пятницу покажут аудиозаписи переговоров «официальных лиц Германии и Польши», из которых следует, что блогера Алексея Навального не травили «Новичком», сообщает ВЗГЛЯД Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого».«Как бы многие не «любили» отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», – заверили авторы канала.Аудиозапись планируется продемонстрировать в эфире телеканала «Беларусь 24» в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает Telegram-канал «Подъем».Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву. vz.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный География: Белоруссия — статья прочитана 315 раз Комментарии