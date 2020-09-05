Неизвестные зависимости в жизни человека 🔊 Воспроизвести







Мы живем в непростое время. Экология и вирусы, неизвестные заболевания и зависимость от информационных технологий и другие загадки. Экологические связи - причины всех наших болезней. Быстро выздороветь человек может только восстановив экологические связи.



Организм человека требует самых необходимых физических связей и психолого-эмоциональных связей. Необходимо восстановление баланса с окружающей нас природой, включая пространство и социальную среду (общество, его идеалы и члены). Во время норм для существования - хорошее настроение, всемирное добро, единство, взаимопомощь, добрая воля людей - как факторы и законы эволюции. Это хорошо работает для человеческой идеологии, так как выделяет хорошие эндорфины, гормоны счастья. Это тоже биоэнергетическая связь. Организм человека требует самых необходимых физических связей и психолого-эмоциональных связей. Необходимо восстановление баланса с окружающей нас природой, включая пространство и социальную среду (общество, его идеалы и члены). Во время норм для существования - хорошее настроение, всемирное добро, единство, взаимопомощь, добрая воля людей - как факторы и законы эволюции. Это хорошо работает для человеческой идеологии, так как выделяет хорошие эндорфины, гормоны счастья. Это тоже биоэнергетическая связь.



Когда человек не следует законам природы, это имеет последствие для его здоровья. Поэтому, чтобы побороть определенные недуги, рекомендуется восстановить контакт с природой.



Есть самая близкая нам часть природы - биоструктура. Это совокупность всех живых организмов, от вирусов до людей. Сюда также входят минералы, растения, атмосфера и т. д.



У каждого человека есть что-то общее с другими людьми, но также есть и что-то индивидуальное: в биоструктуре происходит непрерывный и очень интенсивный обмен энергетическими материалами. Каждый объект в биоструктуре (микробы, растения, люди, воздух, горы и т. д.) постоянно распространяет свою энергию и информацию о себе, одновременно получая энергию и информацию от других объектов.



Основное правило биоэнергетики состоит в том, что каждый живой объект имеет право на существование, неважно то, насколько важно ваше существование в мире. Со временем в мире начинают существовать новые небиоструктурные объекты, когда огромное внимание уделяется информационным технологиям, и все люди меньше говорят, больше молчат. Это особенно заметно сказывается в среде людей с особенностями развития. Для всех их тоже легче увлечь информационными технологиями.



Давайте говорить!











Язык и речь играет особую роль в жизни каждого человека, развить у детей способность выражать свои эмоции более разнообразными интонационными оттенками голоса. Правильное произношение звука, языка, речи необходимо автоматизировать в различных положениях. Музыка также может помочь человеку ощутить особое состояние радости, экстаза.



Концепций, которые можно принять, очень много. Наиболее логично заниматься пением, вокальными упражнениями (дикционными, на расширение диапазона, staccato, legato и др.).



Кроме того, музыкальный звук, слух и голос, помогает общаться с окружающими. Общение с особенными, с аутичными, и с другими диагнозами людьми, у которых очень часто есть нечто большее, чем просто звук, слух, голос или то, что мы называем отсутствием музыкального слуха, имеет много степеней этой способности-неспособности имитировать-подражать.



Реже бывает, что у человека лучший голос, а слуха - нет. Чаще бывает, что у человека лучший слух, а голоса - нет. Конечно, с отличным слухом, теоретическими знаниями и хорошими вокальными данными должны работать и целенаправленно развивать, чтобы дети в классе старались за лучшим повторять, имитировать, чтобы правильно интонирующий был как солист, и голос был подобен музыкальному инструменту.



Интонация делает не только звук, слух, голос, язык, но вообще серьезными занятия музыкой, т.е. важным занятием в жизни ребенка, тем более, ведь это дает возможность уделять особое внимание развитию всеобщей интонации. Рекомендуем много петь, вживую. Это внесет в жизнь радость.



Мы, люди, не можем смотреть на это сквозь пальцы, поскольку это может повлиять на всех существование и здоровье. В наше время появляется все больше неожиданных вирусов, от которых у нас нет защиты.



Новые вирусы и болезни вызываются нарушением условий, необходимых для жизнеспособности, и неспособностью этих организмов функционировать:



1. долгое и бессмысленное лежание,



2. безграничное увлечение информационными технологиями,



3. наследование,



4. случайность (никто не застрахован от несчастных случаев и травм),



5. появление и существование вирусов.



Мира ЯКУБОВСКАЯ нарушение энергообмена. Нарушение энергообмена приводит к дисгармонии, и если их несвоевременно бросить, так это вызов людям. Все решения принимает народ, потому, что он сам имеет и может восстановить экологию.



Чтобы избежать дисбаланса в организме, нужно больше внимания уделять тому, что мы едим. Лучше всего есть как можно больше натуральных, полезных для здоровья местных продуктов, поскольку еда из других источников не всегда подходит для нашего организма и может вызвать не только шок, но и болезнь. Как, например, мы можем предоставить живое дерево. Его корни постоянно перекачивают из почвы различные вещества и используют ее для роста.



Есть еще процесс, т.е. листья деревьев синтезируют органические вещества и отправляют их к корням. Неотъемлемой частью процесса является ствол и его кора. Подобно тому, как дерево страдает от ненадлежащего ухода, человек страдает от неадекватного питания, образа жизни и плохой экологии, которые влияют на появление и существование вирусов, в обоих случаях последствия со временем могут наступить.



Вильнюс Биоэнергетика, то есть сотрудничество с природой, в настоящее время, развивается довольно быстро.В связи с быстрым накоплением знаний в области информационных технологий появилось много литературы по этой теме. Человек не может существовать один, ему нужна помощь природы.Когда человек не следует законам природы, это имеет последствие для его здоровья. Поэтому, чтобы побороть определенные недуги, рекомендуется восстановить контакт с природой.Есть самая близкая нам часть природы - биоструктура. Это совокупность всех живых организмов, от вирусов до людей. Сюда также входят минералы, растения, атмосфера и т. д.У каждого человека есть что-то общее с другими людьми, но также есть и что-то индивидуальное: в биоструктуре происходит непрерывный и очень интенсивный обмен энергетическими материалами. Каждый объект в биоструктуре (микробы, растения, люди, воздух, горы и т. д.) постоянно распространяет свою энергию и информацию о себе, одновременно получая энергию и информацию от других объектов.Основное правило биоэнергетики состоит в том, что каждый живой объект имеет право на существование, неважно то, насколько важно ваше существование в мире. Со временем в мире начинают существовать новые небиоструктурные объекты, когда огромное внимание уделяется информационным технологиям, и все люди меньше говорят, больше молчат. Это особенно заметно сказывается в среде людей с особенностями развития. Для всех их тоже легче увлечь информационными технологиями.Давайте говорить!Язык и речь играет особую роль в жизни каждого человека, развить у детей способность выражать свои эмоции более разнообразными интонационными оттенками голоса. Правильное произношение звука, языка, речи необходимо автоматизировать в различных положениях. Музыка также может помочь человеку ощутить особое состояние радости, экстаза.Концепций, которые можно принять, очень много. Наиболее логично заниматься пением, вокальными упражнениями (дикционными, на расширение диапазона, staccato, legato и др.).Кроме того, музыкальный звук, слух и голос, помогает общаться с окружающими. Общение с особенными, с аутичными, и с другими диагнозами людьми, у которых очень часто есть нечто большее, чем просто звук, слух, голос или то, что мы называем отсутствием музыкального слуха, имеет много степеней этой способности-неспособности имитировать-подражать.Реже бывает, что у человека лучший голос, а слуха - нет. Чаще бывает, что у человека лучший слух, а голоса - нет. Конечно, с отличным слухом, теоретическими знаниями и хорошими вокальными данными должны работать и целенаправленно развивать, чтобы дети в классе старались за лучшим повторять, имитировать, чтобы правильно интонирующий был как солист, и голос был подобен музыкальному инструменту.Интонация делает не только звук, слух, голос, язык, но вообще серьезными занятия музыкой, т.е. важным занятием в жизни ребенка, тем более, ведь это дает возможность уделять особое внимание развитию всеобщей интонации. Рекомендуем много петь, вживую. Это внесет в жизнь радость.Мы, люди, не можем смотреть на это сквозь пальцы, поскольку это может повлиять на всех существование и здоровье. В наше время появляется все больше неожиданных вирусов, от которых у нас нет защиты.Новые вирусы и болезни вызываются нарушением условий, необходимых для жизнеспособности, и неспособностью этих организмов функционировать:1. долгое и бессмысленное лежание,2. безграничное увлечение информационными технологиями,3. наследование,4. случайность (никто не застрахован от несчастных случаев и травм),5. появление и существование вирусов.Короче говоря, одна из основных причин всех или точнее, почти всех болезней, одна:. Нарушение энергообмена приводит к дисгармонии, и если их несвоевременно бросить, так это вызов людям. Все решения принимает народ, потому, что он сам имеет и может восстановить экологию.Чтобы избежать дисбаланса в организме, нужно больше внимания уделять тому, что мы едим. Лучше всего есть как можно больше натуральных, полезных для здоровья местных продуктов, поскольку еда из других источников не всегда подходит для нашего организма и может вызвать не только шок, но и болезнь. Как, например, мы можем предоставить живое дерево. Его корни постоянно перекачивают из почвы различные вещества и используют ее для роста.Есть еще процесс, т.е. листья деревьев синтезируют органические вещества и отправляют их к корням. Неотъемлемой частью процесса является ствол и его кора. Подобно тому, как дерево страдает от ненадлежащего ухода, человек страдает от неадекватного питания, образа жизни и плохой экологии, которые влияют на появление и существование вирусов, в обоих случаях последствия со временем могут наступить. Мира ЯКУБОВСКАЯ , специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: биоструктура — статья прочитана 167 раз Комментарии