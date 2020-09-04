Литва и Эстония переступили порог заболеваний, при котором требуется изоляция /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литва и Эстония переступили порог заболеваний, при котором, по договоренности Балтийских стран, для прибывающих жителей требуется двухнедельная обязательная изоляция, свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу Европейским центром контроля заболеваний и превенции.



За две недели показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 16,1, а в Эстонии – 16,4. В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение по вопросу ограничений для путешественников из Литвы и Эстонии.



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в пятницу сказал, что еще нужно дождаться формального решения Латвии, однако эти цифры свидетельствуют, что если не будут введены исключения, то отправляющиеся в Латвию, должны будут самоизолироваться. Литва и Эстония переступили порог заболеваний, при котором, по договоренности Балтийских стран, для прибывающих жителей требуется двухнедельная обязательная изоляция, свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу Европейским центром контроля заболеваний и превенции.За две недели показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 16,1, а в Эстонии – 16,4. В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение по вопросу ограничений для путешественников из Литвы и Эстонии.Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в пятницу сказал, что еще нужно дождаться формального решения Латвии, однако эти цифры свидетельствуют, что если не будут введены исключения, то отправляющиеся в Латвию, должны будут самоизолироваться. "Похоже, что мы уже в этом списке, если эти данные таковы. (...) И лицам, которые отправляются в Латвию, будет требоваться самоизоляция или изоляция",– сказал министр.



Он не мог ответить на вопрос о том, как должны поступить работающие или обучающиеся в Латвии граждане Литвы, будут ли применены в отношении их какие-либо исключения.



В четверг министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявляла, что попытаются договориться об исключениях для таких граждан в Латвии, а с Польшей такой порядок уже действует.



Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле сказала, что особые условия будут подготовлены для поездок по Балтийским странам в отношении лиц, которые учатся или работают в соседних государствах.



Показатель 16 случаев на 100 тыс. жителей в Евросоюзе пока не преодолели лишь две страны – Латвия и Финляндия.



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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что не будут вводиться временные ограничения на работу кафе, баров и прочих мест общественного питания.



"Они не будут выдвигаться (правительству – BNS), будут выдвигаться иные предложения", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.



В среду Кабмин не одобрил предложение ограничить время работы кафе, клубов и казино. Премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что намечается пойти по иному пути – планируется установить более строгие требования безопасности, включая ограничения на количество людей.



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Минздрав Литвы обновил список пораженных коронавирусом государств и теперь с понедельника обязательно нужно будет самоизолироваться приезжающим из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Канады.



В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних две недель превышала 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через них нужно будет изолироваться на две недели.



Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве тоже превышен и составляет сейчас 16,1. Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 339 раз Комментарии