Проведены испытания восстановления электроснабжения с использованием NordBalt 🔊 Воспроизвести



В Литве проведены испытания восстановления системы электропередачи после ее отключения с использованием перемычки со Швецией NordBalt. Испытания прошли успешно в ночь на пятницу, сообщил оператор системы электропередачи - компания Litgrid.



В сотрудничестве со шведским оператором Svenska kraftnat, из системы ЛЭП этой страны через перемычку NordBalt было передано для питания шунтового реактора Клайпедской трансформаторной подстанции. Во время испытаний торги электроэнергией через перемычку не осуществлялись.



"Мы испытали одну из мер плана восстановления системы электропередачи Литвы после тотальной аварии. (...). В аварийных ситуациях не будет прекращаться поставка электроэнергии литовскому потребителю, либо поставки будут быстро восстановлены путем координации действий с операторами соседних стран", – отметил в пресс-релизе глава Департамента системам управления Litgrid Гедрюс Радвила.



В августе Litgrid также провела испытания работы части литовской системы в изолированном режиме. В этом испытании приняли участие почти все крупные литовские производители электроэнергии, проверялось, как перемычка ЛЭП с Польшей LitPol Link может способствовать управлению частотой.



Оба теста были проведены в свет подготовки к плановой работы системы ЛЭП Калининградской области в изолированном режиме. В Литве проведены испытания восстановления системы электропередачи после ее отключения с использованием перемычки со Швецией NordBalt. Испытания прошли успешно в ночь на пятницу, сообщил оператор системы электропередачи - компания Litgrid.В сотрудничестве со шведским оператором Svenska kraftnat, из системы ЛЭП этой страны через перемычку NordBalt было передано для питания шунтового реактора Клайпедской трансформаторной подстанции. Во время испытаний торги электроэнергией через перемычку не осуществлялись."Мы испытали одну из мер плана восстановления системы электропередачи Литвы после тотальной аварии. (...). В аварийных ситуациях не будет прекращаться поставка электроэнергии литовскому потребителю, либо поставки будут быстро восстановлены путем координации действий с операторами соседних стран", – отметил в пресс-релизе глава Департамента системам управления Litgrid Гедрюс Радвила.В августе Litgrid также провела испытания работы части литовской системы в изолированном режиме. В этом испытании приняли участие почти все крупные литовские производители электроэнергии, проверялось, как перемычка ЛЭП с Польшей LitPol Link может способствовать управлению частотой.Оба теста были проведены в свет подготовки к плановой работы системы ЛЭП Калининградской области в изолированном режиме. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии