Белорусский оппозиционер П. Латушко: нам важно слышать голос соседей 🔊 Воспроизвести Белорусский оппозиционер Павел Латушко



П. Латушко утверждает, что Литва, Польша и Евросоюз могли бы выступить в роли медиаторов, если белорусскому обществу удастся завязать диалог с режимом Александра Лукашенко.



"Нам очень важно слышать ваш голос, вашу оценку того, что происходит в Беларуси, и, конечно, если мы придем к диалогу, то очень важна роль медиаторов, конечно, при согласии на это внутренних внутриполитических сил в нашей стране – чтобы мирно, без насилия, которая, к сожалению, имело место в нашей стране, найти выход из этой сложной ситуации", – заявил журналистам в пятницу в литовском сейме П. Латушко. Находящийся в пятницу в Вильнюсе член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что белорусам очень важно слышать голос соседей и их оценку того, что происходит в Беларуси.П. Латушко утверждает, что Литва, Польша и Евросоюз могли бы выступить в роли медиаторов, если белорусскому обществу удастся завязать диалог с режимом Александра Лукашенко."Нам очень важно слышать ваш голос, вашу оценку того, что происходит в Беларуси, и, конечно, если мы придем к диалогу, то очень важна роль медиаторов, конечно, при согласии на это внутренних внутриполитических сил в нашей стране – чтобы мирно, без насилия, которая, к сожалению, имело место в нашей стране, найти выход из этой сложной ситуации", – заявил журналистам в пятницу в литовском сейме П. Латушко. Он встретился с представителями делегации сейма Литвы, сформированной для визита в Беларусь, под руководством депутата Гедиминаса Киркиласа.



П. Латушко подчеркнул, что политический кризис в Беларуси, прежде всего, внутреннее дело этой страны.



"От белорусского общества и существующей власти Беларуси зависит разрешение. Мы предпринимаем все возможные усилия, для того, чтобы убедить власть сесть за стол переговоров, и принять быстрые, четкие, ответственные решения, чтобы в нашей стране прекратилось насилие, прекратился общественный протест, для того, чтобы все пошло в рамках закона, как это предусмотрено Конституцией", – сказал П. Латушка.



Он сказал, что прибыл в Литву, а до этого – в Польшу, чтобы из первых уст рассказать о событиях в Беларуси.



"Я как представитель президиума Координационного совета, который сформирован фактически по инициативе белорусского общества, имею цель представить информацию о реальном развитии событий в Беларуси, о том глубоком внутриполитическом кризисе, который переживает Беларусь. Для того, чтобы из первых уст не представить нашим соседям и не только,(...) но и государствам ЕС о реальном положении дел в Беларуси", – сказал гость.



Встретится с С. Тихановской



После встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Ликнявичюсом П. Латушко сказал, что Координационный совет, созданный на общественной основе, стремится к новым прозрачным и демократическим выборам в стране, чтобы прекратилось использование насилия, были освобождены политические заключенные и были расследованы все случаи насильственных действий.



Говоря о роли России в событиях в Беларуси, П. Латушко отметил, что Координационный совет рассчитывал на то, что Россия займет нейтральную позицию и услышит мнение белорусского общества, однако пока этого не произошло.



"Фактически сегодня ситуация выглядит так: Российская Федерация осуществляет контакты только с действующей властью, по вопросу диалога с обществом, или, по крайней мере, по вопросу получения информации от нас, Россия отказывается, хотя мы еще раз предлагаем. И я готов ехать в Москву, готов встречаться с российскими политиками, чтобы довести эти сведения. Евросоюз общается с представителями гражданским обществом и получает эту информацию, но не может общаться с белорусской властью, потому что белорусская власть отказывается общаться", – пояснил П. Латушко.



По его словам, очень важно, чтобы все четыре силы начали общение, потому что только так можно надеяться на разрешение политического кризиса.



В пятницу П. Латушко планирует встретиться с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. После выборов она прибыла в Литву, где сейчас и проживает.



Желание услышать обещание ЕС



На встречах с представителями Литвы П. Латушко также сказал, что ЕС должен четко сказать белорусам, на что они могут надеяться, если Беларусь станет демократическим государством – свободную торговлю, возможные инвестиции в экономику, свободное передвижение.



Глава делегации сейма Литвы по вопросам Беларуси Г. Киркилас скзаал, что задачей Литвы является то, чтобы Запад услышал и понял, о чем говорит белорусское гражданское общество.



"В этом наша миссия. На западе не все понимают эти страны. (...) Запад нужно информировать, разъяснять, что там происходит. Это также миссия нашей делегации", – сказал журналистам Г. Киркилас.



Он также сказал, что слышал о том, что в национальные санкции следует включить не только представителей силовых структур, но и судей.



"Люди собирают дела, в которых признания в фальсификации результатов, документы с трети участков фальсифицированы, – несут их в суды, а суды их не принимают", – сказал член сейма.



Консерватор Жигимантас Павилёнис, ходящий в делегацию сейма по Беларуси, обратил внимание на то, что белорусам требуется и конкретная помощь в создании условий для работы за границей.



"Видя, что все больше таких людей концентрируются в Литве, возникает вопрос о том, предоставим ли мы им кроме политического единства и деклараций, настоящую инфраструктуру для деятельности, будет ли у них здесь офис, где они смогут собираться. У них же нет денег", – сказал он.



Намерен вернуться в Минск



П. Латушко сказал, что намерен вернуться в Минск, хотя там и не чувствует себя в безопасности, и понимает, что его могут задержать на границе.



"С того момента, как я высказал свою гражданскую позицию, практически, как мне было сказано "я взят на государственное обеспечение" 24 в сутки, семь дней в неделю", – сказал он.



Член президиума Координационного совета рассказал, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси постоянно следили за ним – под наблюдением находится его дом, за ним ведется слежка, прослушиваются разговоры.



"Я не мог ночевать дома, ночевал в разных квартирах, облили краской мой дом. То есть, я постоянно имел угрозы личного характера по задержанию, возможного помещения в следственный изолятор. Два уголовных дела уже возбуждено. И по факту создания Координационного совета я допрашивался. Уголовное дело в связи с инициативой по отзыву парламентских депутатов. Вы знаете, что и действующий президент сказал, что я перешел "красную линию" и буду отвечать, в соответствии с законом, по Уголовному кодексу. Поэтому, конечно же, я опасаюсь после таких слов и реальных действий", – сказал П. Латушко.



"Однако, я не планирую быть ни политическим эмигрантом, ни просить здесь политического убежища. Моя цель – быть в Беларуси и сделать все, чтобы в Беларуси наступил мир и согласие, и чтобы люди решали свою судьбу", – добавил он.



П. Латушко в 2009–2012 годах был министром культуры Беларуси, затем был послом во Франции, в прошлом году вернулся в Минск, был назначен главой Национального академического театра им. Янки Купалы.



С этой должности он был уволен в середине августа, поскольку поддержал позицию коллектива театра по поводу фальсифицированных выборов.



Затем П. Латушко стал членом президиума Координационного совета. Этот совет, учрежденный по инициативе С. Тихоновской, призван содействовать мирному переходу власти в Беларуси от режима Александра Лукашенко.



До поездки в Вильнюс П. Латушко в Польше принял участие в экономическом форуме.



Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы фальсифицированными. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 215 раз Комментарии