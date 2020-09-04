Экономика Литвы: цифры и факты

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Литовская государственная группа энергокомпаний Ignitis grupe, готовящаяся к первичному публичному предложению акций (IPO), рассматривает возможность обратиться по вопросу включения ее акций в основной список торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, а по поводу мировых депозитарных расписок, представляющих акции, обратиться на Лондонскую фондовую биржу с вопросом включения акций в основной список биржи.



Группа сообщила, что эта процедура на Лондонской бирже является частью формального извещения фондовых рынков о том, что компания рассматривает возможность IPO.



"Сама по себе она не означает формальное начало процесса IPO, и на этом этапе нет гарантий того, что компания будет листинговаться", – акцентирует Ignitis grupe. Литовская государственная группа энергокомпаний Ignitis grupe, готовящаяся к первичному публичному предложению акций (IPO), рассматривает возможность обратиться по вопросу включения ее акций в основной список торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, а по поводу мировых депозитарных расписок, представляющих акции, обратиться на Лондонскую фондовую биржу с вопросом включения акций в основной список биржи.Группа сообщила, что эта процедура на Лондонской бирже является частью формального извещения фондовых рынков о том, что компания рассматривает возможность IPO."Сама по себе она не означает формальное начало процесса IPO, и на этом этапе нет гарантий того, что компания будет листинговаться", – акцентирует Ignitis grupe. Если IPO будет осуществляться, посредничать компании в этом будут J. P. Morgan Securities, „Morgan Stanley & Co. International, UBS Europe, Swedbank (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux) и BofA Securities Europe, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



"Потенциальное IPO группы углубит и улучшит ликвидность наших фондовых рынков, привлекая новый капитал в динамичную экономику. Кроме того, это обеспечит инвестиции, которые требуются для энергетической безопасности Литвы и Балтийского региона в целом, будет содействовать целям снижения выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия", – отметил министр финансов Литвы Вилюс Шапока.



Планируется, что продаваемые во время IPO, могут составить 25-33% уставного капитала компании. Министерство финансов останется контролирующим акционером группы, ему будут принадлежать не менее 66,67% акций.



Государству принадлежит 100% акций Ignitis grupe, новые акции.



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Крупнейший в Балтийских странах инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund завершил сделку по приобретению пакета акций датского производителя реабилитационного медоборудования MBL.



До сделки 70% акций MBL принадлежало семье Лауритсенов, а оставшиеся 30% – фонду Accession Mezzanine Capital III. INVL Baltic Sea Growth Fund косвенно приобрел 48% акций MBL, а оставшиеся 52% и далее будут принадлежать семье Лауритсенов, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи.



INVL Baltic Sea Growth Fund приобрел акции через другую компанию фонда, в которой владеет 100% портфеля, и это первая сделка фонда за пределами Балтийских стран.



MBL производит коляски для инвалидов, специальные кровати, прочее реабилитационное оборудование. Штаб-квартира компании находится в Дании, производство ведется в Польше и Китае. Ее продажи в прошлом году составили 66 млн евро.



Компания INVL Asset Management, владеющая фондом INVL Baltic Sea Growth Fund, входит в группу Invaldos INVL.



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Крупнейшая латвийская группа компаний сферы здравоохранения Repharm приобрела у литовской группы CGP Management четыре компании в Литве, предоставляющие медицинские услуги. Среди приобретенных и сеть клиник Kardiolita.



Repharm стала основным акционером компаний MediCa klinika, Kardiolita, Bendrosios medicinos praktika и Svalbono klinika, действующих под двумя торговыми знаками – MediCa klinika и Kardiolitos klinikos. До сих пор ими владела группа GCP Management, в которую входит также сеть аптек Camelia.



По сообщению латвийской группы, приобретенные компании владеют 33 клиниками в 16 города, они являются крупнейшими поставщиками частных медуслуг в Литве.



"Рост для нас очень важен, и мы видим возможность развивать нашу деятельность в оказании медицинских услуг в других Европейских странах. Ранее мы сообщали о стратегической цели развивать бизнес за пределами Латвии, постоянно совершенствуя качество услуг и обслуживание клиентов", – отметил в пресс-релизе председатель правления Дин Шмит.



Repharm является латвийской группой компаний, действующей в сфере здравоохранения и предоставляющей услуги здравоохранения широкого спектра - от консультаций по образу жизни до диагностики и лечения.



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После официального открытия в Акмянской свободной экономической зоне (СЭЗ) завода одной из крупнейшей в странах Балтии группы по производству древесины и мебели Vakaru medienos grupes (VMG) литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что наличие такого проекта в Литве свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в стране.



"(Это свидетельствует – BNS) о самом лучшем инвестиционном климате, не только для зарубежных инвестиций, которые мы привыкли всегда привлекать (...), но и для инвестиций литовского капитала", - сказал премьер журналистам на открытии завода.



VMG инвестировала в завод древесно-стружечных плит (ДСП) 146 млн евро, на нем создано 140 новых рабочих мест, преимущественно для операторов автоматизированных станков.



Годовые мощности завода составляют 600 тыс. кубометров ДСП, впоследствии они будут расти.



Рядом с первым заводом уже строится и второй - завод корпусной мебели, в который намечается вложить около 60 млн евро. Планируется, что он заработает через год.



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Во втором квартале этого года рынок почтовых и курьерских услуг в Литве составил 52,65 млн евро – на 12,4% больше, чем в апреле-июне 2019 года (46,85 млн евро).



По показателю доходов основную долю на рынке заняли государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas – 35,2%, компании DPD Lietuva – 22,1% и Venipak – 9,3%, свидетельствуют данные Службы регулирования связи (СРС).



По показателю почтовых отправлений лидером на рынке впервые стала Omniva LT, занявшая 28,5% рынка и вытеснившая на второе место DPD Lietuva с 26,2% рынка. Госпочта Lietuvos pastas заняла 21,4% рынка.



СРС отмечает, что на результаты второго квартала повлиял и карантин, объявленные в связи с коронавирусом.



"В период карантина все большая доля бизнес-деятельности переходила в интернет-пространство, росла популярность интернет-торговли, росла и потребность в почтовых услугах, особенно в доставке посылок", – говорится в сообщении.



Выручка от почтовой корреспонденции за год сократилась на 18,2% до 15,18 млн евро (18,57 млн евро), а от почтовых посылок – выросла на 31,1% до 34,58 млн евро (26,37 млн евро).



В конце июня на почтовом рынке действовали 49 компаний. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии