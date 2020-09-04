О коронавирусе в Литве сегодня, 4 сентября 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество составило 3004, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



В данный момент коронавирусной инфекцией больны 985 человек, 1920 – выздоровели.



От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, 13 зараженных умерли по другим причинам.



В изоляции находятся 4593 человека.



С 1 июня в Литве установлены 204 привозных случая.



За минувшие сутки в лабораториях взято 4918 проб, в целом проверено 658 тыс. 662 пробы на коронавирус. За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество составило 3004, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.В данный момент коронавирусной инфекцией больны 985 человек, 1920 – выздоровели.От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, 13 зараженных умерли по другим причинам.В изоляции находятся 4593 человека.С 1 июня в Литве установлены 204 привозных случая.За минувшие сутки в лабораториях взято 4918 проб, в целом проверено 658 тыс. 662 пробы на коронавирус. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии