Историк Алексей Исаев: Коллаборационизм – это очень больная тема 🔊 Воспроизвести







"Ревизия – явление нормальное, многое, даже то, что считалось незыблемым, пересматривается, если появляются новые документы и исследования. Мы еще многого не знаем в истории войны, у нас масса белых пятен. А фальсификация – подгонка фактов под определенные политические клише, не добросовестное заблуждение, а сознательное искажение. В этом случае из документов вырываются фразы, на какие-то факты намеренно закрываются глаза, документы обрезаются. Поэтому и в политике надо опираться на факты, а не на пропагандистские моменты", - на вопрос, чем ревизия истории отличается от ее фальсификации, во время онлайн-встречи сказал российский военный историк, писатель и публицист Алексей Исаев.



Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" продолжает временно проводить встречи в режиме онлайн-дискуссий. Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" продолжает временно проводить встречи в режиме онлайн-дискуссий. Во время встречи с Алексеем Исаевым зашел разговор о темах, связанных с войной, которых сегодня не принято обсуждать в России. В первую очередь, по мнению историка, это тема коллаборационизма.



"Есть темы, которые не принято выпячивать. Например, коллаборационизм. Тема коллаборационизма не то чтобы сознательно задвигается, она не особо популярна.



У нас многие вещи про войну неизвестны. Масса белых пятен, которые просто не раскопаны по документам. Например, у нас нет мощной монографии по Ржеву", - отметил Алексей Исаев.



По мнению историка, коллаборационизм – это очень больная тема. Вторая мировая война сильно отличалась от Первой мировой войны тем, что решалась судьба народов.



Люди выбирали не просто службу кому-то, а между физическим уничтожением и попыткой встать на сторону текущего победителя: "С темой коллаборационистов надо разбираться. Когда мы находимся на стороне Советского Союза и Красной армии, мы находимся на стороне победителей. Пытаться делать национальных героев из неудачников – это червоточина в государственной идеологии. Если же солидаризироваться с победителями, то с теми людьми, у которых реализовался жизненный сценарий успеха".



Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: общество, история Ключевые слова: историк, медиаклуб, "Формат А-3", Алексей Исаев — статья прочитана 134 раза Комментарии