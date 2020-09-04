Вучич отверг пункт о признании независимости Косова на переговорах в США 🔊 Воспроизвести Президент Сербии Александар Вучич © Алексей Дружинин/ТАСС



По словам главы сербского МИД Ивицы Дачича, "вопроса, согласится президент республики или нет, не существует", передает



Президент Сербии Александар Вучич резко отверг пункт о признании независимости самопровозглашенного Косова на переговорах в Вашингтоне. Об этом в эфире канала TV Pink заявил в четверг первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.



"Совершенно точно, что документ, включающий пункт 10 был, на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич резко отверг пункт 10, ясно заявил, что для Сербии это неприемлемо, и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии. Здесь ставим точку, вопроса, согласится Вучич или нет, не существует", - заявил Дачич. По словам главы сербского МИД Ивицы Дачича, "вопроса, согласится президент республики или нет, не существует", передает ТАСС Президент Сербии Александар Вучич резко отверг пункт о признании независимости самопровозглашенного Косова на переговорах в Вашингтоне. Об этом в эфире канала TV Pink заявил в четверг первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич."Совершенно точно, что документ, включающий пункт 10 был, на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич резко отверг пункт 10, ясно заявил, что для Сербии это неприемлемо, и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии. Здесь ставим точку, вопроса, согласится Вучич или нет, не существует", - заявил Дачич. Ранее сербская газета "Вечерне новости" опубликовала часть документа, предложенного сербской делегации в Вашингтоне. "Пункт 10 документа гласит: обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты", - сообщает издание.



Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от президента Сербии Александара Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также сообщил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.



Вучич сообщал, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.



Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: война, США, Косово, Сербия, Албания, компромисс — статья прочитана 132 раза Комментарии