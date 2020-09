Золотые паспорта: Спрос россиян растет, предложение ЕС снижается 🔊 Воспроизвести Кипр по-прежнему привлекает обеспеченных россиян



Коронавирус и закрытие границ подстегнули интерес обеспеченных россиян к иностранному гражданству в обмен на инвестиции. Карибские страны дают скидки, Европа ужесточает правила, сообщает



Как быстро стать гражданином Евросоюза? Скорее всего, именно такой вопрос задает клиент при обращении в компанию, которая помогает состоятельным людям получить иностранное гражданство или вид на жительство. Быстро и дорого это позволяют сделать Кипр и Мальта. Быстро и в разы дешевле можно стать гражданином одной из Карибских стран, чьи паспорта позволяют въезжать без виз в страны Шенгена. Коронавирус и закрытие границ подстегнули интерес обеспеченных россиян к иностранному гражданству в обмен на инвестиции. Карибские страны дают скидки, Европа ужесточает правила, сообщает DW Как быстро стать гражданином Евросоюза? Скорее всего, именно такой вопрос задает клиент при обращении в компанию, которая помогает состоятельным людям получить иностранное гражданство или вид на жительство. Быстро и дорого это позволяют сделать Кипр и Мальта. Быстро и в разы дешевле можно стать гражданином одной из Карибских стран, чьи паспорта позволяют въезжать без виз в страны Шенгена.



Кипр ужесточил правила получения "золотых" виз



Интерес к Кипру сейчас вырос из-за того, что там снизились цены на недвижимость, говорит руководитель венского офиса компании Immigrant Invest Злата Эрлах. Эта фирма наряду с несколькими другими на время пандемии и закрытых границ разработала виртуальные туры для тех инвесторов, кто готов купить недвижимость, не осматривая ее лично. "А все недоверчивые ждут, когда снимут ограничения и они сами смогут поехать на остров, - таких тоже немало. После открытия границ будет еще всплеск из недоверчивых", - считает Эрлах.



Злата Эрлах



Проверки претендентов на "золотые" паспорта проходили поверхностно



Предполагается, что заявитель проходит всестороннюю проверку: объясняет происхождение своего капитала, доказывает, что не судим и не находится под санкциями ЕС. Особое внимание должно уделяться заявкам от политически значимых лиц - к ним относятся не только чиновники и депутаты, но и главы госкорпораций и члены их семей. С 2019 года в программе Кипра не могли участвовать те, кто занимал госдолжности в последние пять лет, сейчас условие такое - эти люди не должны работать в госсекторе в последние 12 месяцев до подачи заявки.



Кипр



Олег Дерипаска потеряет паспорт?



"Некоторые люди до возбуждения дела у себя на родине подозревают, что могут оказаться в такой пикантной ситуации и приобретают паспорт заранее, не находясь под уголовным преследованием", - говорит замгендиректора организации Transparency International в России Илья Шуманов. По его словам, в прошлые годы многие "запрыгивали в этот уходящий поезд инвестиционного гражданства".



Илья Шуманов



В прошлом году МВД Кипра объявило о решении лишить гражданства 26 получателей "золотых" паспортов, в этом списке оказались 9 россиян, в том числе, миллиардер Олег Дерипаска. Одной из причин такого решения назывались введенные в отношении этих людей западные санкции. Вместе с тем процедуры лишения гражданства тогда в стране просто не было, теперь законодатели прописали ее. Распространить эту норму "задним числом" будет сложно, но формально риски теперь таковы: заявитель, который скрыл или исказил информацию при подаче документов, лишается своего паспорта и ему запрещают въезд в Шенгенскую зону.



Новые правила на Мальте



Рост интереса к Мальте в этом году называют скорее техническим: люди спешили подать заявки по старой программе, квота которой - 1800 заявок - уже исчерпана. Власти Мальты в сентябре должны запустить новую программу, которая тоже станет жестче. Старая программа предполагала, что можно внести 650 тысяч евро в Фонд развития Мальты, еще 150 тысяч евро в гособлигации и купить недвижимость за 350 тысяч евро. Согласно новому проекту, если инвестор хочет подать заявку на паспорт через год после получения ВНЖ, то ему нужно будет вложить 750 тысяч евро, а если через три года, то 600 тысяч евро. Стоимость недвижимости при этом удваивается: на нее будет необходимо потратить 700 тысяч евро.



Александр Захаров



Мальта меняет систему?



До сих пор на Мальте был исключительный лицензиат программы инвестиционного гражданства - компания Henley & Partners, она разработала и внедрила эту программу, она же получала процент с каждой успешной продажи паспорта. Компания заработала на этом около 37 млн евро, пишет газета Times of Malta. Этот договор властей Мальты и фирмы, которая также помогает с получением паспортов, должен был действовать до 2023 года, но теперь может прерваться досрочно. Анонсированные правила такого концессионера больше не предусматривают, пишет газета. "Сейчас ясности еще нет, компания ведет переговоры с правительством", - сказала DW представитель Henley & Partners Полина Кулешова.



Мальта



Среди россиян Мальта менее популярна, чем Кипр. В 2018 году мальтийские паспорта получили 50 российских граждан, в том числе полные тезки экс-депутата Госдумы от "Единой России" Игоря Лисиненко и партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи. "Иванян и партнеры" защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ об аннексии Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа.



Иностранный паспорт как запасной аэродром



Кипр с 2013 года заработал на продаже "золотых" паспортов более 6,5 млрд евро, Мальта с 2014 по 2018 год - около 850 млн евро. Еврокомиссия неоднократно критиковала схемы получения гражданства в обмен на инвестиции, указывая на риски в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. В ЕК сообщили DW, что ожидают того, что Кипр тщательно перепроверит все предыдущие заявки и примет необходимые меры. Комиссия заверяет, что продолжит заниматься вопросом того, насколько подобные инвестиционные программы соответствуют нормам ЕС.



Запрос на паспорта год от года растет, подчеркивает Илья Шуманов. Всплеск интереса россиян в последнее время он объясняет так: "Кто-то готовит себе запасной аэродром на случай политической турбулентности, кто-то площадку для эвакуации для себя или своей семьи - это лица, связанные с государственным сектором. Есть люди, которые просто коллекционируют паспорта".



Сент-Китс и Невис Паспорт Карибских стран как гарант безопасности



Среди последних популярны гражданства Сент-Китса и Невиса, Антигуа и Барбуды, а также Сент-Люсии. Они позволяют въезжать без виз более чем в 100 стран, в том числе в Великобританию и страны Шенгена. Получить их паспорта можно за инвестиции в экономику в 100-150 тысяч долларов в зависимости от страны, все документы оформляются дистанционно. Причем Сент-Китс и Невис на фоне пандемии снизил порог: его гражданство для четырех членов семьи теперь стоит столько же, сколько ранее нужно было платить за одного.



"Это лето окончательно ответило людям на вопрос, в чем разница между визами и вторым паспортом", - говорит глава российского офиса компании по инвестиционной иммиграции Astons Игорь Немцов. Для тех, у кого были только визы, пусть и долгосрочные, пандемия просто закрыла границу. "Кроме того, паспорт - это некий гарант безопасности. В России и странах СНГ не пахнет какой-то экономической или политической стабильностью, а любому предпринимателю, даже средней руки, хочется иметь уверенность в завтрашнем дне", - указывает Немцов. Опрошенные DW фирмы по миграции, которые работают с россиянами, говорят о росте обращений в три-четыре раза в последние месяцы. Основной драйвер сейчас - именно Карибские страны. Интерес бизнесменов к паспортам Кипра и Мальты растет стабильно, но стать гражданином ЕС становится все сложнее: программы дорожают, проверки ужесточаются, а риски для тех, кто "неаккуратно" заполнил анкету, все выше.Интерес к Кипру сейчас вырос из-за того, что там снизились цены на недвижимость, говорит руководитель венского офиса компании Immigrant Invest Злата Эрлах. Эта фирма наряду с несколькими другими на время пандемии и закрытых границ разработала виртуальные туры для тех инвесторов, кто готов купить недвижимость, не осматривая ее лично. "А все недоверчивые ждут, когда снимут ограничения и они сами смогут поехать на остров, - таких тоже немало. После открытия границ будет еще всплеск из недоверчивых", - считает Эрлах.Кипр, с одной стороны, на фоне пандемии максимально отодвинул срок, когда заявителю нужно будет лично приехать для оформления документов, а с другой - c 18 августа ужесточил проверки и изменил условия получения своего гражданства. Кипрский паспорт по-прежнему можно получить за инвестиции от 2 млн евро примерно за полгода, жить в стране не нужно. Но теперь сумма безвозвратных взносов выросла со 150 до 200 тысяч долларов, а при инвестициях в бизнес необходимо создать уже не 5, а 9 рабочих мест для киприотов и граждан ЕС. Состоящие в браке взрослые дети инвестора в программе вместе с ним участвовать больше не могут.Предполагается, что заявитель проходит всестороннюю проверку: объясняет происхождение своего капитала, доказывает, что не судим и не находится под санкциями ЕС. Особое внимание должно уделяться заявкам от политически значимых лиц - к ним относятся не только чиновники и депутаты, но и главы госкорпораций и члены их семей. С 2019 года в программе Кипра не могли участвовать те, кто занимал госдолжности в последние пять лет, сейчас условие такое - эти люди не должны работать в госсекторе в последние 12 месяцев до подачи заявки.Но, как показало недавнее расследование телекомпании "Аль-Джазира", работали эти нормы не всегда эффективно. Издание получило около 2,5 тысяч документов о тех, кому Кипр выдал золотые паспорта в 2017-2019 годы, граждан России касаются около тысячи документов. По данным расследователей, гражданство Кипра тогда получили, например, бывший замминистра экономического развития России Игорь Рева, бывший сенатор и владелец "Русагро" Вадим Мошкович, первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. При этом Юревич, по данным издания, успел получить паспорт за несколько месяцев до того, как против него в России завели уголовное дело."Некоторые люди до возбуждения дела у себя на родине подозревают, что могут оказаться в такой пикантной ситуации и приобретают паспорт заранее, не находясь под уголовным преследованием", - говорит замгендиректора организации Transparency International в России Илья Шуманов. По его словам, в прошлые годы многие "запрыгивали в этот уходящий поезд инвестиционного гражданства"."С учетом этого расследования можно ожидать, что требования новой программы на Кипре будут соблюдаться крайне жестко. Это уменьшит поток злоупотребляющих и сделает кипрскую программу недоступной для тех лиц, кто может представлять угрозу для Европейского Союза", - считает партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук Александр Захаров. Спикер парламента Кипра Деметрис Силлурис после расследования призвал приостановить программу и незамедлительно лишить "подозрительных инвесторов" гражданства.В прошлом году МВД Кипра объявило о решении лишить гражданства 26 получателей "золотых" паспортов, в этом списке оказались 9 россиян, в том числе, миллиардер Олег Дерипаска. Одной из причин такого решения назывались введенные в отношении этих людей западные санкции. Вместе с тем процедуры лишения гражданства тогда в стране просто не было, теперь законодатели прописали ее. Распространить эту норму "задним числом" будет сложно, но формально риски теперь таковы: заявитель, который скрыл или исказил информацию при подаче документов, лишается своего паспорта и ему запрещают въезд в Шенгенскую зону.Рост интереса к Мальте в этом году называют скорее техническим: люди спешили подать заявки по старой программе, квота которой - 1800 заявок - уже исчерпана. Власти Мальты в сентябре должны запустить новую программу, которая тоже станет жестче. Старая программа предполагала, что можно внести 650 тысяч евро в Фонд развития Мальты, еще 150 тысяч евро в гособлигации и купить недвижимость за 350 тысяч евро. Согласно новому проекту, если инвестор хочет подать заявку на паспорт через год после получения ВНЖ, то ему нужно будет вложить 750 тысяч евро, а если через три года, то 600 тысяч евро. Стоимость недвижимости при этом удваивается: на нее будет необходимо потратить 700 тысяч евро.Новые правила, по словам Захарова, фактически закрывают историю с Мальтой, так как одно из условий программы - это именно жить на острове год или три года. Опрошенные DW компании-посредники трактуют анонсированные правила иначе: по их мнению, нужно будет просто, как и прежде, доказать связь со страной. Делалось это, по данным Шуманова, формально. Он в ходе расследования выезжал по адресам, указанным новоиспеченными заявителями и теперь рассказывает, что "там даже почтовые ящики были оформлены на других людей". Перманентное присутствие заявителя на Мальте требуется, но ресурсов на то, чтобы это проконтролировать, у правоохранительных органов острова недостаточно, говорит Шуманов.До сих пор на Мальте был исключительный лицензиат программы инвестиционного гражданства - компания Henley & Partners, она разработала и внедрила эту программу, она же получала процент с каждой успешной продажи паспорта. Компания заработала на этом около 37 млн евро, пишет газета Times of Malta. Этот договор властей Мальты и фирмы, которая также помогает с получением паспортов, должен был действовать до 2023 года, но теперь может прерваться досрочно. Анонсированные правила такого концессионера больше не предусматривают, пишет газета. "Сейчас ясности еще нет, компания ведет переговоры с правительством", - сказала DW представитель Henley & Partners Полина Кулешова.Фирма также фигурировала в расследованиях журналистки Дафны Галиции, которая была убита на Мальте в 2017 году. Галиция, в частности,писала о связях компании с тогдашним премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, а саму инвестиционную программу называла "основанной на блате, взятках и откатах".Среди россиян Мальта менее популярна, чем Кипр. В 2018 году мальтийские паспорта получили 50 российских граждан, в том числе полные тезки экс-депутата Госдумы от "Единой России" Игоря Лисиненко и партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи. "Иванян и партнеры" защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ об аннексии Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа.Кипр с 2013 года заработал на продаже "золотых" паспортов более 6,5 млрд евро, Мальта с 2014 по 2018 год - около 850 млн евро. Еврокомиссия неоднократно критиковала схемы получения гражданства в обмен на инвестиции, указывая на риски в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. В ЕК сообщили DW, что ожидают того, что Кипр тщательно перепроверит все предыдущие заявки и примет необходимые меры. Комиссия заверяет, что продолжит заниматься вопросом того, насколько подобные инвестиционные программы соответствуют нормам ЕС.Запрос на паспорта год от года растет, подчеркивает Илья Шуманов. Всплеск интереса россиян в последнее время он объясняет так: "Кто-то готовит себе запасной аэродром на случай политической турбулентности, кто-то площадку для эвакуации для себя или своей семьи - это лица, связанные с государственным сектором. Есть люди, которые просто коллекционируют паспорта".Среди последних популярны гражданства Сент-Китса и Невиса, Антигуа и Барбуды, а также Сент-Люсии. Они позволяют въезжать без виз более чем в 100 стран, в том числе в Великобританию и страны Шенгена. Получить их паспорта можно за инвестиции в экономику в 100-150 тысяч долларов в зависимости от страны, все документы оформляются дистанционно. Причем Сент-Китс и Невис на фоне пандемии снизил порог: его гражданство для четырех членов семьи теперь стоит столько же, сколько ранее нужно было платить за одного."Это лето окончательно ответило людям на вопрос, в чем разница между визами и вторым паспортом", - говорит глава российского офиса компании по инвестиционной иммиграции Astons Игорь Немцов. Для тех, у кого были только визы, пусть и долгосрочные, пандемия просто закрыла границу. "Кроме того, паспорт - это некий гарант безопасности. В России и странах СНГ не пахнет какой-то экономической или политической стабильностью, а любому предпринимателю, даже средней руки, хочется иметь уверенность в завтрашнем дне", - указывает Немцов. dw.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: визы, россияне, офшоры — статья прочитана 180 раз Комментарии