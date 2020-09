Литва наконец-то станет независимой. От белорусских грузов и миллионов евро 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Андрей Александров



Угрозы Лукашенко перенаправить грузовые потоки из Клайпедского порта в Усть-Лугу или другие порты Балтии взбудоражили умы политической элиты Литвы. Главным морским воротам страны экономисты уже советуют переориентироваться с Востока на Запад. Правда, не уточняют, как



Долго выпрашивали



Столь жесткой реакции со стороны Минска и Москвы Литва добивалась последние десять лет. Еще со времен массовых протестов белорусов в 2010 году. Тогда так же, как и сегодня, лидеры белорусской оппозиции нашли приют в Вильнюсе и из литовской столицы еще долго продолжали мутить умы своих сограждан антилукашенковскими лозунгами.



Тогда тоже бушевал экономический кризис, и потеря даже небольших денег от транзита грузов через Клайпедский порт была чревата для белорусского бюджета. Да и альтернативы для того же "Беларуськалия" особой не было. Разве что соседние порты в Латвии и Эстонии, которые также дружелюбием к Лукашенко не отличались. Столь жесткой реакции со стороны Минска и Москвы Литва добивалась последние десять лет. Еще со времен массовых протестов белорусов в 2010 году. Тогда так же, как и сегодня, лидеры белорусской оппозиции нашли приют в Вильнюсе и из литовской столицы еще долго продолжали мутить умы своих сограждан антилукашенковскими лозунгами.Тогда тоже бушевал экономический кризис, и потеря даже небольших денег от транзита грузов через Клайпедский порт была чревата для белорусского бюджета. Да и альтернативы для того же "Беларуськалия" особой не было. Разве что соседние порты в Латвии и Эстонии, которые также дружелюбием к Лукашенко не отличались.



Ищите и обрящете



Так что к концу этого года Литва обретет окончательную независимость от белорусских и российских грузов и, соответственно, от поступления миллионных евро в бюджет за логистические услуги. За что боролись – на то и напросились.



Тут ведущие литовские политики и экономисты успокаивают клайпедских портовиков, мол, не беда – найдете новых поставщиков грузов.



"Не следует ставить все инвестиционные средства на эту (белорусскую) карту. Возможно, это будет хорошим стимулом для Клайпедского порта - подумать о своем будущем и об обеспечении конкурентоспособности другими способами", - цитируют литовские СМИ экономиста Жигимантаса Маурицаса. Напомним, что раньше главным придворным прорицателем экономического будущего Литвы выступал советник президента банка SEB Гитанас Науседа, ныне – его превосходительство президент Литвы.



Гитанас с Линасом возглавили фронт против Лукашенко



Именно Науседа в связке со своим оруженосцем внешней политики – министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом стали главными мировыми радетелями за свободу Белоруссии от Лукашенко. В Литве нашла приют и несостоявшаяся президент Светлана Тихановская. Которой пишут неуклюжие спичи литовские политтехнологи, которые, как им самим кажется, очень хорошо знают психологию простого бульбаша.



Линкявичюс с Науседой призывают все страны и их лидеров ввести жесткие санкции в отношении белорусских властей. Но находят поддержку не везде, а лишь в стане балтийских лимитрофов – Латвии, Эстонии и горячо любимой Польше. Тут даже Линкявичюс чуть не расплакался после саммита министров иностранных дел ЕС, на котором его требования проигнорировали.



"Литва рассчитывала на то, что санкции Евросоюза в отношении официальных лиц Белоруссии будут более масштабными. Какого размера будет этот список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал", - сокрушался Линас Линкявичюс перед микрофонами СМИ.



На подмогу главе литовского МИД бросился сам глава государства. Вот в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте Науседа обсуждал не литовско-финские отношения, а внутренние дела Белоруссии.



"Президент призвал Финляндию поддержать региональные санкции и санкции Евросоюза (ЕС) для белорусских должностных лиц", - говорится в сообщении офиса литовского лидера.



Финский лидер, в свою очередь, сказал, что уже обсудил эту проблему с более серьезными собеседниками - президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Что Ниинисте ответил на предложение Науседы осудить Лукашенко и ввести санкции – не сообщается. Видимо, финский лидер дипломатично ответил, что подумает… на досуге.



Куда пойти? Куда податься?



Но вернемся к рекомендациям местных эконом-политологов и попробуем обрисовать ближайшие перспективы разрыва транзитно-транспортных отношений между Вильнюсом и Минском.



Экономисты и политики советуют клайпедским портовикам искать новых поставщиков грузов? Ну-ну. Кого? Китайцев, которым литовские правые хамят на всех уровнях и принимают далай-ламу как высокого гостя. Да и не стоит забывать, что первым с победой на выборах Лукашенко поздравил как раз руководитель Поднебесной Си Цзиньпин.



Также напомним, что ДГБ Литвы включили Китай и компанию Huawei в список главных угроз нацбезопасности. Значит, спасать литовскую экономику от банкротства Пекин уж точно не будет. А свои контейнеры с китайскими товарами легко перенаправит в ту же Усть-Лугу. Благо порт расширяется не по дням, а по часам. Если не верите - съездите проверьте.



Ах да! У Литвы же есть лучшая подруга – Украина! Вот кто пасет Клайпедский порт своими грузами. Правда, лимит на товары с пометкой "Made in Ukraine" на европейском рынке уже очень ограничен. Ведь пока лишь "ассоциация", а не полноправное членство в ЕС. Да и те грузы, которые потенциально способна перевалить через Клайпеду Украина, надо еще в порт доставить… через территорию Белоруссии. Вот незадача. Снова на пути Лукашенко.



Польша всем поможет… за злотые



Есть и общая подруга Литвы и Украины – богатая Польша. Недавно даже "Люблинский треугольник" против России сварганили и готовились заманить в него Белоруссию. Вот Варшава точно поможет литовцам! Особенно с транспортировкой живительного американского СПГ (сжиженного природного газа) из трюмов терминала Independence – прямо в котельную администрации президента Украины.



А еще Варшава поможет литовцам электроэнергией, после того как Вильнюс отключится от энергокольца БРЭЛЛ, а с новенькой Белорусской АЭС, что в 50 километрах от Вильнюса, ни ватта электричества не возьмет. Гордый народ – литовцы.



В Варшаве таким планам даже рады. Правда, СПГ украинцам они и сами могут поставить из терминала в Гданьске. А электроэнергию с удовольствием литовцам продадут. Само собой, с выгодой. А если денег не хватит оплатить польскую электроэнергию, то готовы будут взять бартером – вернуть в состав Польши… Вильнюс и Виленский край.



Райский приют для белорусских интеллектуалов



Мудрые литовцы пару дней думали и придумали, как нанести ответный "хук справа" угрозам Лукашенко. Уже разрабатывается план – переманить в Литву всех белорусов недовольных "режимом". Правительство Литвы собирается учредить стипендии для белорусских студентов. А главное - пригласить белорусские предприятия информационных технологий и специалистов этого сектора перебраться в Литву. Здесь, по словам литовских чиновников, им создадут такие преференции, что все позавидуют. В свое время такие сладкие обещания давали мировому гиганту IBM. Те поверили литовцам, даже открыли в Вильнюсе представительство, а потом тихо, по-английски… ушли.



А еще литовские власти обещают упростить выдачу виз гражданам Белоруссии и принять на полный пансион и харчевание (all inclusive) всех, кого белорусские полицейские хоть раз ударили дубинкой во время незаконных манифестаций в Минске и других городах Белоруссии. Литва – страна богатая. Всех прокормит. Правда, простые литовцы?



Те поверили литовцам, даже открыли в Вильнюсе представительство, а потом тихо, по-английски… ушли.

А еще литовские власти обещают упростить выдачу виз гражданам Белоруссии и принять на полный пансион и харчевание (all inclusive) всех, кого белорусские полицейские хоть раз ударили дубинкой во время незаконных манифестаций в Минске и других городах Белоруссии. Литва – страна богатая. Всех прокормит. Правда, простые литовцы?

Автор: Владимир Матвеев для