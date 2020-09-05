Асимметричные санкции Минска 🔊 Воспроизвести



К санкционной войне США против всего остального мира добавилось небольшое, но ожидаемое санкционное столкновение между Белоруссией и Прибалтикой. Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении прибалтийских стран. Повод очевидный — вмешательство во внутренние дела Белоруссии.



Во время своего визита в Москву глава МИД республики Владимир Макей после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Минск выступает категорически против революционных потрясений, организованных внешними силами. Мало того, по словам главы белорусской дипломатии, то же самое ему говорили и европейские партнёры, заверяя, что какое-либо внешнее вмешательство, как и любые уличные протесты ради оказания давления, недопустимы. К санкционной войне США против всего остального мира добавилось небольшое, но ожидаемое санкционное столкновение между Белоруссией и Прибалтикой. Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении прибалтийских стран. Повод очевидный — вмешательство во внутренние дела Белоруссии.Во время своего визита в Москву глава МИД республики Владимир Макей после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Минск выступает категорически против революционных потрясений, организованных внешними силами. Мало того, по словам главы белорусской дипломатии, то же самое ему говорили и европейские партнёры, заверяя, что какое-либо внешнее вмешательство, как и любые уличные протесты ради оказания давления, недопустимы.



Но, как и всегда, Запад своих белорусских визави обманул, и как только выборы прошли, тут же включил все инструменты своего внешнеполитического вмешательства и революционного давления на полную мощность. А договорённости? Их как будто бы и не было.



Для давления на «последнего диктатора Европы», как открыто называют главу Белоруссии Александра Лукашенко в самой Европе, по обыкновению, были задействованы глобалистские сетевые прокси — бывшие республики СССР (Литва, Латвия, Эстония), а ныне — пространства, используемые Западом для сетевой экспансии на Восток. Пока сетевой, но возможна и военная.



Для реализации сценария «цветной революции» в Белоруссии была привлечена также и Польша, но это уже более серьёзно, ведь если со странами Балтии в Европе никто не считается, то Польша уже не раз показывала зубы, демонстрируя свой суверенитет и особое мнение по любому вопросу. В том числе и по вопросу Белоруссии, которую в перспективе Польша видит своей частью. Если не всю, то хотя бы её западный фрагмент. И это рассматривается в Польше довольно серьёзно, на уровне руководства страны.



Серьёзность угрозы предусматривает серьёзность ответных мер, и санкциями тут уже не обойдёшься. С такой угрозой Белоруссии в одиночку вообще не справиться, поэтому решение проблемы агрессии со стороны Польши — пока также сетевой, а в дальнейшем, весьма вероятно, и прямой, военной, стоит готовить более обстоятельно и на уровне союзных наднациональных структур. А пока — санкции, и только против стран Балтии.



«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», — сказал глава МИД Республики Беларусь. В чём же их асимметричность?



Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать, как такое вообще стало возможным при столь тёплых отношениях между белорусскими властями и странами Запада накануне выборов. Ведь всё было согласовано — мы проводим выборы, демократические, насколько это возможно в условиях Белоруссии и сложившейся там политической системы, вы не вмешиваетесь и не готовите «майдан».



Но именно это открытие Белоруссии к Западу и сделало возможной попытку насильственного, через давление с улицы, смещения Александра Лукашенко и его элиты. Просто потому, что, приняв заверения западных партнёров, белорусский президент расслабился на этот счёт, решив, что тылы у него теперь не на Востоке, в России, а на Западе, и что они теперь прикрыты.



Собственно, любое открытие Западу всегда приводит к катастрофе. Вся история нашей, евразийской цивилизации, Большой России (а Белоруссия, безусловно, является её неотъемлемой частью), — это бесконечная череда подтверждений этого утверждения, более не требующего каких-либо дополнительных доказательств. Мало того, ничего не изменится на этот счёт и впредь.



Если будет допущена хотя бы ещё одна двусмысленность, ещё одно сомнение со стороны белорусских элит, опять какая-нибудь улыбка в сторону Майка Помпео, какой-то кивок в сторону Евросоюза, ещё один дружественный визит в Вашингтон — и всё. Конец. Никакой Белоруссии не будет. А будет чистая Украина, дымящиеся руины, внутренняя усобица, гражданская война и очередная разорённая территория, подконтрольная Западу и используемая в качестве плацдарма для давления на Россию. Здесь не надо заблуждаться на этот счёт. Многовекторная политика — это не что иное, как открытие Западу с закономерным концом.



Причём при нынешней политической системе, складывающейся в Белоруссии с 1994 года, при достигнутой концентрации власти решение о геополитическом выборе Белоруссии вполне может принять лично Лукашенко, один, своей политической волей. И это не только не разъединит, но, напротив, объединит и укрепит единство белорусского общества, так как раз и навсегда устранит ту двусмысленность, что и разделила белорусское общество на два неодинаковых лагеря. Один (русское большинство) все эти годы верил в сближение с Россией, второй (прозападное, либеральное меньшинство и примкнувшие к ним белорусские националисты) поверил в сближение с Западом.



Собственно, Лукашенко и пошатнулся именно потому, что бросил на произвол судьбы свой базовый, ядерный пророссийский электорат, видящий себя единым целым с Россией. Как только он начал свои двусмысленные заигрывания с Западом, он тут же лишился поддержки, то есть легитимности со стороны базового пророссийского электората.



На улицу же ходят и протестуют всегда меньшинства, те самые, прозападные, которые Запад так убедительно обещал на улицу не выводить. Сейчас, при возвращении Лукашенко на пророссийские позиции — не разговоры об интеграции, а реальная интеграция — он начинает возвращать себе легитимность со стороны большинства, той части белорусского общества, которая видит себя вместе с Россией.



Такой разворот облегчит и внутриполитическую ситуацию, вернув уверенность пророссийскому большинству, и развяжет ему руки в принятии защитных мер от агрессии со стороны Запада, создав иммунитет от внешнего вмешательства.



Только после этого можно спокойно, в рабочем порядке разобраться с провокационной западной либеральной агентурой меньшинств, которая и взорвала ситуацию, управляемая извне, с сопредельных территорий — Литвы, Латвии, Эстонии, примкнувших в этом своём порыве к Польше, — давно захваченных глобалистами.



Понятно, что противоречия, проблемы и сложности есть в любом государстве и раскачать их при грамотном подходе можно так, что ни один режим не удержится, будь то европейские страны или даже сами США. Такие проблемы, несовершенства и издержки политической системы, конечно, есть и в Белоруссии, спорить с этим не приходится. Но это не повод разрушать страну, отдав её на растерзание глобалистским стервятникам.



Без опоры на базовый пророссийский электорат Лукашенко не удержится, и это очевидно сегодня практически каждому, кто не ангажирован глобалистскими сетями, а значит, самое время сделать окончательный геополитический выбор — от Запада в сторону России и создания полноценного Союзного государства Белоруссии и России.



Геополитический выбор не может быть многовекторным, что лишь разрушает, разрывает между двумя цивилизациями — Россией и Западом. Геополитический выбор должен быть однозначным — либо евразийским, либо атлантистским. И его пора сделать. В этом и будут заключаться самые главные и именно асимметричные санкции — в однозначном евразийском геополитическом выборе Белоруссии.



Автор: Валерий Коровин, Публицист, политолог для «Ещё задолго до выборов, когда мы встречались с нашими европейскими партнёрами и обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы абсолютно были едины во мнении относительно того, что любая улица, любые насильственные демонстрации отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло», — констатирует глава белорусского МИД.Но, как и всегда, Запад своих белорусских визави обманул, и как только выборы прошли, тут же включил все инструменты своего внешнеполитического вмешательства и революционного давления на полную мощность. А договорённости? Их как будто бы и не было.Для давления на «последнего диктатора Европы», как открыто называют главу Белоруссии Александра Лукашенко в самой Европе, по обыкновению, были задействованы глобалистские сетевые прокси — бывшие республики СССР (Литва, Латвия, Эстония), а ныне — пространства, используемые Западом для сетевой экспансии на Восток. Пока сетевой, но возможна и военная.Для реализации сценария «цветной революции» в Белоруссии была привлечена также и Польша, но это уже более серьёзно, ведь если со странами Балтии в Европе никто не считается, то Польша уже не раз показывала зубы, демонстрируя свой суверенитет и особое мнение по любому вопросу. В том числе и по вопросу Белоруссии, которую в перспективе Польша видит своей частью. Если не всю, то хотя бы её западный фрагмент. И это рассматривается в Польше довольно серьёзно, на уровне руководства страны.Серьёзность угрозы предусматривает серьёзность ответных мер, и санкциями тут уже не обойдёшься. С такой угрозой Белоруссии в одиночку вообще не справиться, поэтому решение проблемы агрессии со стороны Польши — пока также сетевой, а в дальнейшем, весьма вероятно, и прямой, военной, стоит готовить более обстоятельно и на уровне союзных наднациональных структур. А пока — санкции, и только против стран Балтии.«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», — сказал глава МИД Республики Беларусь. В чём же их асимметричность?Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать, как такое вообще стало возможным при столь тёплых отношениях между белорусскими властями и странами Запада накануне выборов. Ведь всё было согласовано — мы проводим выборы, демократические, насколько это возможно в условиях Белоруссии и сложившейся там политической системы, вы не вмешиваетесь и не готовите «майдан».Но именно это открытие Белоруссии к Западу и сделало возможной попытку насильственного, через давление с улицы, смещения Александра Лукашенко и его элиты. Просто потому, что, приняв заверения западных партнёров, белорусский президент расслабился на этот счёт, решив, что тылы у него теперь не на Востоке, в России, а на Западе, и что они теперь прикрыты.Собственно, любое открытие Западу всегда приводит к катастрофе. Вся история нашей, евразийской цивилизации, Большой России (а Белоруссия, безусловно, является её неотъемлемой частью), — это бесконечная череда подтверждений этого утверждения, более не требующего каких-либо дополнительных доказательств. Мало того, ничего не изменится на этот счёт и впредь.Если будет допущена хотя бы ещё одна двусмысленность, ещё одно сомнение со стороны белорусских элит, опять какая-нибудь улыбка в сторону Майка Помпео, какой-то кивок в сторону Евросоюза, ещё один дружественный визит в Вашингтон — и всё. Конец. Никакой Белоруссии не будет. А будет чистая Украина, дымящиеся руины, внутренняя усобица, гражданская война и очередная разорённая территория, подконтрольная Западу и используемая в качестве плацдарма для давления на Россию. Здесь не надо заблуждаться на этот счёт. Многовекторная политика — это не что иное, как открытие Западу с закономерным концом.Причём при нынешней политической системе, складывающейся в Белоруссии с 1994 года, при достигнутой концентрации власти решение о геополитическом выборе Белоруссии вполне может принять лично Лукашенко, один, своей политической волей. И это не только не разъединит, но, напротив, объединит и укрепит единство белорусского общества, так как раз и навсегда устранит ту двусмысленность, что и разделила белорусское общество на два неодинаковых лагеря. Один (русское большинство) все эти годы верил в сближение с Россией, второй (прозападное, либеральное меньшинство и примкнувшие к ним белорусские националисты) поверил в сближение с Западом.Собственно, Лукашенко и пошатнулся именно потому, что бросил на произвол судьбы свой базовый, ядерный пророссийский электорат, видящий себя единым целым с Россией. Как только он начал свои двусмысленные заигрывания с Западом, он тут же лишился поддержки, то есть легитимности со стороны базового пророссийского электората.На улицу же ходят и протестуют всегда меньшинства, те самые, прозападные, которые Запад так убедительно обещал на улицу не выводить. Сейчас, при возвращении Лукашенко на пророссийские позиции — не разговоры об интеграции, а реальная интеграция — он начинает возвращать себе легитимность со стороны большинства, той части белорусского общества, которая видит себя вместе с Россией.Такой разворот облегчит и внутриполитическую ситуацию, вернув уверенность пророссийскому большинству, и развяжет ему руки в принятии защитных мер от агрессии со стороны Запада, создав иммунитет от внешнего вмешательства.Только после этого можно спокойно, в рабочем порядке разобраться с провокационной западной либеральной агентурой меньшинств, которая и взорвала ситуацию, управляемая извне, с сопредельных территорий — Литвы, Латвии, Эстонии, примкнувших в этом своём порыве к Польше, — давно захваченных глобалистами.Понятно, что противоречия, проблемы и сложности есть в любом государстве и раскачать их при грамотном подходе можно так, что ни один режим не удержится, будь то европейские страны или даже сами США. Такие проблемы, несовершенства и издержки политической системы, конечно, есть и в Белоруссии, спорить с этим не приходится. Но это не повод разрушать страну, отдав её на растерзание глобалистским стервятникам.Без опоры на базовый пророссийский электорат Лукашенко не удержится, и это очевидно сегодня практически каждому, кто не ангажирован глобалистскими сетями, а значит, самое время сделать окончательный геополитический выбор — от Запада в сторону России и создания полноценного Союзного государства Белоруссии и России.Геополитический выбор не может быть многовекторным, что лишь разрушает, разрывает между двумя цивилизациями — Россией и Западом. Геополитический выбор должен быть однозначным — либо евразийским, либо атлантистским. И его пора сделать. В этом и будут заключаться самые главные и именно асимметричные санкции — в однозначном евразийском геополитическом выборе Белоруссии.Автор: Валерий Коровин, Публицист, политолог для RT russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты — статья прочитана 175 раз Комментарии