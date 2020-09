Восемь с половиной недель. Нэнси Пелоси и её парикмахер 🔊 Воспроизвести Sarah Silbiger | Reuters



В городе с красивым названием Кеноша в штате Висконсин, на самой границе с Иллинойсом, десять дней назад произошёл очередной неприятный инцидент с участием полицейского, и месть рассерженных граждан была страшна, потому что эту Кеношу чуть не смели с лица земли. К счастью, губернатор Висконсина и мэр Кеноши оказались не такими большими любителями идей Маркса-Энгельса-Ленина, как, например, мэр города Портленда из главного американского коммунистического штата Орегон, поэтому от совета Трампа использовать Нацгвардию они не отказались, и энтузиазм народных масс, крушивших и грабивших всё подряд, довольно быстро утих. По ходу дела семнадцатилетний Кайл Риттенхаус, охранявший частную собственность от мародёров, обороняясь от напавших на него бандитов, застрелил двоих и ранил третьего. СМИ, как и ожидалось, тут же встали на сторону бандитов и мародёров и стали описывать Кайла исключительно как белого тинейджера и, разумеется, расиста, забыв при этом упомянуть, что нападали на него не менее белые бандиты. В городе с красивым названием Кеноша в штате Висконсин, на самой границе с Иллинойсом, десять дней назад произошёл очередной неприятный инцидент с участием полицейского, и месть рассерженных граждан была страшна, потому что эту Кеношу чуть не смели с лица земли. К счастью, губернатор Висконсина и мэр Кеноши оказались не такими большими любителями идей Маркса-Энгельса-Ленина, как, например, мэр города Портленда из главного американского коммунистического штата Орегон, поэтому от совета Трампа использовать Нацгвардию они не отказались, и энтузиазм народных масс, крушивших и грабивших всё подряд, довольно быстро утих. По ходу дела семнадцатилетний Кайл Риттенхаус, охранявший частную собственность от мародёров, обороняясь от напавших на него бандитов, застрелил двоих и ранил третьего. СМИ, как и ожидалось, тут же встали на сторону бандитов и мародёров и стали описывать Кайла исключительно как белого тинейджера и, разумеется, расиста, забыв при этом упомянуть, что нападали на него не менее белые бандиты.



Speaker Pelosi claims that she wasn’t aware of the COVID regulations in her home city when she got her hair done:



“I take responsibility for falling for a setup."pic.twitter.com/LWrrdyIrS1 — Daily Caller (@DailyCaller) September 2, 2020



Бурление народных масс продолжалось довольно долго, и бедному Джо даже пришлось в понедельник выступить перед журналистами с речью, чтобы все увидели, что он может прочитать по бумажке текст в живом эфире. Правда, закончился этот эксперимент не очень удачно, потому что на вопросы журналистов Байден отвечать не стал, а в своей речи аккуратно забыл поругать антифу и примкнувших к ним бандитов и мародёров, зато подчеркнул новую линию партии, согласно которой хорошо организованные беспорядки в городах с ультралевыми мэрами, отказывающимися от федеральной помощи для их подавления — это вина Трампа.



Одна из главных борцов за победу коронавируса над Трампом, главный пропагандист повсеместного ношения масок, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, вернувшаяся ненадолго по месту прописки в Сан-Франциско, решила сходить в свою любимую парикмахерскую, и даже надела для приличия маску, правда, только на шею. Раньше бы на такую тривиальную вещь, как визит в парикмахерскую, никто бы не обратил внимания, но в Сан-Франциско, как выяснилось, стрижка в салонах всё ещё была запрещена, что совершенно не смутило спикера Палаты Представителей.



В результате владелец салона, сидящий благодаря Нэнси и её товарищам без работы уже шесть месяцев, окончательно поменял ориентацию, но не на ту, которая традиционно принята в Сан-Франциско, а политическую, то есть стал республиканцем, и пошёл жаловаться на Нэнси на Fox News, а Нэнси получила ласковую кличку “Мария-Антуанетта”.



Примеру Нэнси последовал мэр Филадельфии Джим Кенни, отобедавший в битком набитом ресторане где-то в Мэриленде. Филадельфийский народ, с тоской смотрящий на закрытые рестораны в их родном городе, довольно грубо прокомментировал эту выходку мэра, и Джим, чтобы оправдаться перед голодающими гражданами, лишёнными традиционных американских радостей жизни, вынужден был срочно собрать лучшие умы в мэрии и изобрести объяснение, что в том мэрилендском графстве, где он обедал, коронавирусом болело всего 800 человек, а в Филадельфии — 33 тысячи, что гораздо больше. В заключение опозоренный, но сытый мэр пообещал вернуть филадельфийцам радость ресторанной еды и даже, на всякий случай, разрешил с первого сентября ресторанам открыться “на 25 процентов”.



Великому шахматисту Паулю Кересу регулярно чуть-чуть не хватало, чтобы стать чемпионом мира, за что он получил кличку “Вечно второй”, а другой не менее великий шахматист Михаил Таль, объясняя эту кличку, говорил, что “первых много, а второй — только один”. В Вашингтоне ситуация противоположная — враг прогрессивного человечества номер один прочно занял своё место на пьедестале, зато враги номер два меняются с поразительной регулярностью. В выходные этого почетного звания был удостоен бывший первый заместитель Генерального Прокурора Род Розенстайн, назначивший Бобби Мюллера для расследования Русской Саги, придуманной Мадам, Обамой, Коми, Маккейбом, Питером Строком и другими официальными лицами незадолго до прошлых президентских выборов.



U.S. counterintelligence officers never actually investigated Trump’s financial and other ties to Russia because Rod Rosenstein prevented Mueller from doing it and kept that a secret from the FBI. This remains a huge national security blindspot for America.https://t.co/FxA7GsQOw8 — Evan McMullin (@EvanMcMullin) August 30, 2020



Журналист NY Times Майкл Шмидт, решив, что о Русской Саге уже немного забыли, а выборы уже на носу, срочно занялся исправлением этого недоразумения, для чего в выходные пересказал своими словами беседу с Энди Маккейбом, бывшим заместителем бывшего директора ФБР Коми, считавшим, что Мюллер (точнее, разумеется, его главный питбуль Энди Вайсман) должен был заниматься не только расследованием того, вмешивалась ли Россия в прошлые выборы и был ли у неё преступный сговор с избирательной кампанией Трампа, но и поисками угрозы для национальной безопасности в личных финансах Трампа, потому что Трамп давно хотел построить свой Trump Tower в Москве. Род Розенстайн в приватной беседе объяснял Мюллеру, что расширение расследования должно быть утверждено лично Родом, а шайка Мюллера-Вайсмана, видимо, постеснялась попросить разрешения и в финансы Трампа не полезла, потому что Род, по словам то ли Маккейба, то ли автора статьи, постоянно ставил им палки в колёса и объяснял, что нужно держаться в рамках расследования, а не заниматься, подобно специальному прокурору Кену Старру, благодаря которому вся страна, затаив дыхание, следила за романом Билла и Моники, поиском чёрной кошки в тёмной комнате.



Особенно если её там нет, и в результате этой публикации Род мгновенно забрался на второе место в иерархии врагов. В конце материала, правда, выяснилось, что это — просто краткое изложение вышедшей через два дня после публикации книги автора статьи Майкла Шмидта, воспользовавшимся своим служебным положением для личной выгоды в виде рекламы. Почему он не рассказал о том, что ещё два года назад хорошо информированные, но анонимные мюллеровские источники, с трудом сдерживая слёзы радости, рассказывали, что Дойче Банк, например, предоставил Мюллеру информацию о личных финансах Трампа, выяснить пока не удалось.



Либералы разлюбили не только Рода Розенстайна, но и одного из главных антитрампистов — ведущего канала MSNBC Чака Тодда. Чак осмелился пригласить на передачу “Meet the Press” республиканца, бывшего губернатора Северной Каролины Пэта МакКрори. Ужасный Чак, как нам рассказали бескомпромиссные борцы со свободой слова, в августе пригласил в свою программу трех республиканцев — и ни одного демократа! Это же, добавили борцы, откровенная демонстрация предвзятости на Центральном Телевидении, поэтому Чака, сместившегося в своих взглядах вправо, надо немедленно уволить. Борцы, правда, почему-то забыли добавить, что в этой передаче, помимо приглашённого гостя, участвует несколько журналистов, довольно синхронно колеблющихся с генеральной линией партии, поэтому приглашённые республиканские гости во враждебном им окружении чувствуют себя довольно неуютно, особенно пытаясь доказать невозможность построения социализма в одной отдельно взятой Америке.



Автор: Михаил Герштейн для издания До выборов остаётся восемь с половиной недель, и их приближающееся дыхание уже начинает потихонечку пробиваться через маски. Отгремели сразу два полувиртуальных партийных съезда, и Джо Байден даже умудрился прочитать по бумажке более-менее связную речь, продолжавшуюся около двадцати минут. Внимательные конспирологи, посвятившие всё своё свободное время изучению записи этой речи, обнаружили, что у Байдена то появлялись, то исчезали часы и значок на пиджаке, из чего они сделали вывод, что речь была записана по частям. USA Today довольно быстро откликнулись на эту прекрасную теорию и рассказали, что это просто “оптический обман зрения”, потому что часы у него сползали под рукав пиджака, а значок исчезал, потому что Джо очень много жестикулировал и загораживал его руками. Для убедительности USA Today даже рассказали, что речь Байдена в Chase Center в городе Wilmington в штате Делавер живьём слушали несколько десятков человек — участники избирательной кампании Байдена, несколько журналистов и Сикрет Сервис, а они врать не будут. Почему Джо Байден произнёс эту речь в помещении, а не снаружи, где собралась небольшая, одетая в маски и стоявшая на расстоянии в шесть футов друг от друга, толпа его сторонников, осталось загадкой.Бурление народных масс продолжалось довольно долго, и бедному Джо даже пришлось в понедельник выступить перед журналистами с речью, чтобы все увидели, что он может прочитать по бумажке текст в живом эфире. Правда, закончился этот эксперимент не очень удачно, потому что на вопросы журналистов Байден отвечать не стал, а в своей речи аккуратно забыл поругать антифу и примкнувших к ним бандитов и мародёров, зато подчеркнул новую линию партии, согласно которой хорошо организованные беспорядки в городах с ультралевыми мэрами, отказывающимися от федеральной помощи для их подавления — это вина Трампа.Одна из главных борцов за победу коронавируса над Трампом, главный пропагандист повсеместного ношения масок, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, вернувшаяся ненадолго по месту прописки в Сан-Франциско, решила сходить в свою любимую парикмахерскую, и даже надела для приличия маску, правда, только на шею. Раньше бы на такую тривиальную вещь, как визит в парикмахерскую, никто бы не обратил внимания, но в Сан-Франциско, как выяснилось, стрижка в салонах всё ещё была запрещена, что совершенно не смутило спикера Палаты Представителей.В результате владелец салона, сидящий благодаря Нэнси и её товарищам без работы уже шесть месяцев, окончательно поменял ориентацию, но не на ту, которая традиционно принята в Сан-Франциско, а политическую, то есть стал республиканцем, и пошёл жаловаться на Нэнси на Fox News, а Нэнси получила ласковую кличку “Мария-Антуанетта”.Примеру Нэнси последовал мэр Филадельфии Джим Кенни, отобедавший в битком набитом ресторане где-то в Мэриленде. Филадельфийский народ, с тоской смотрящий на закрытые рестораны в их родном городе, довольно грубо прокомментировал эту выходку мэра, и Джим, чтобы оправдаться перед голодающими гражданами, лишёнными традиционных американских радостей жизни, вынужден был срочно собрать лучшие умы в мэрии и изобрести объяснение, что в том мэрилендском графстве, где он обедал, коронавирусом болело всего 800 человек, а в Филадельфии — 33 тысячи, что гораздо больше. В заключение опозоренный, но сытый мэр пообещал вернуть филадельфийцам радость ресторанной еды и даже, на всякий случай, разрешил с первого сентября ресторанам открыться “на 25 процентов”.Великому шахматисту Паулю Кересу регулярно чуть-чуть не хватало, чтобы стать чемпионом мира, за что он получил кличку “Вечно второй”, а другой не менее великий шахматист Михаил Таль, объясняя эту кличку, говорил, что “первых много, а второй — только один”. В Вашингтоне ситуация противоположная — враг прогрессивного человечества номер один прочно занял своё место на пьедестале, зато враги номер два меняются с поразительной регулярностью. В выходные этого почетного звания был удостоен бывший первый заместитель Генерального Прокурора Род Розенстайн, назначивший Бобби Мюллера для расследования Русской Саги, придуманной Мадам, Обамой, Коми, Маккейбом, Питером Строком и другими официальными лицами незадолго до прошлых президентских выборов.Журналист NY Times Майкл Шмидт, решив, что о Русской Саге уже немного забыли, а выборы уже на носу, срочно занялся исправлением этого недоразумения, для чего в выходные пересказал своими словами беседу с Энди Маккейбом, бывшим заместителем бывшего директора ФБР Коми, считавшим, что Мюллер (точнее, разумеется, его главный питбуль Энди Вайсман) должен был заниматься не только расследованием того, вмешивалась ли Россия в прошлые выборы и был ли у неё преступный сговор с избирательной кампанией Трампа, но и поисками угрозы для национальной безопасности в личных финансах Трампа, потому что Трамп давно хотел построить свой Trump Tower в Москве. Род Розенстайн в приватной беседе объяснял Мюллеру, что расширение расследования должно быть утверждено лично Родом, а шайка Мюллера-Вайсмана, видимо, постеснялась попросить разрешения и в финансы Трампа не полезла, потому что Род, по словам то ли Маккейба, то ли автора статьи, постоянно ставил им палки в колёса и объяснял, что нужно держаться в рамках расследования, а не заниматься, подобно специальному прокурору Кену Старру, благодаря которому вся страна, затаив дыхание, следила за романом Билла и Моники, поиском чёрной кошки в тёмной комнате.Особенно если её там нет, и в результате этой публикации Род мгновенно забрался на второе место в иерархии врагов. В конце материала, правда, выяснилось, что это — просто краткое изложение вышедшей через два дня после публикации книги автора статьи Майкла Шмидта, воспользовавшимся своим служебным положением для личной выгоды в виде рекламы. Почему он не рассказал о том, что ещё два года назад хорошо информированные, но анонимные мюллеровские источники, с трудом сдерживая слёзы радости, рассказывали, что Дойче Банк, например, предоставил Мюллеру информацию о личных финансах Трампа, выяснить пока не удалось.Либералы разлюбили не только Рода Розенстайна, но и одного из главных антитрампистов — ведущего канала MSNBC Чака Тодда. Чак осмелился пригласить на передачу “Meet the Press” республиканца, бывшего губернатора Северной Каролины Пэта МакКрори. Ужасный Чак, как нам рассказали бескомпромиссные борцы со свободой слова, в августе пригласил в свою программу трех республиканцев — и ни одного демократа! Это же, добавили борцы, откровенная демонстрация предвзятости на Центральном Телевидении, поэтому Чака, сместившегося в своих взглядах вправо, надо немедленно уволить. Борцы, правда, почему-то забыли добавить, что в этой передаче, помимо приглашённого гостя, участвует несколько журналистов, довольно синхронно колеблющихся с генеральной линией партии, поэтому приглашённые республиканские гости во враждебном им окружении чувствуют себя довольно неуютно, особенно пытаясь доказать невозможность построения социализма в одной отдельно взятой Америке.Автор: Михаил Герштейн для издания FITZROY fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, США, выборы, кандидаты, Трамп — статья прочитана 144 раза Комментарии