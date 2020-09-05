Трамп пообещал защищать расистские памятники в США до конца своего президентства 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



По его словам, их надо не сносить, а сохранять и уважать, сообщает



Президент США Дональд Трамп заявил, что снос памятников историческим деятелям Америки на почве обвинений в расизме — это не тот путь, которым должна идти страна, и что подобные действия являются ошибкой. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома, где оценили планы властей Вашингтона по проверке достопримечательностей "на расизм".



— Радикально либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же тактику левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение нашей истории и уничтожение нашего великого наследия, — говорится в документе.



По словам американского президента, столица США заполнена бесчисленным количеством памятников истории и людям, которые эту историю создавали, строили страну. Он убеждён, что вместо сноса и разрушения к ним следует относиться с уважением и передавать "из поколения в поколение". И пока Трамп — глава государства, он пообещал не допустить "безответственного" отношения к монументам.



Напомним, в конце мая по США прокатилась волна погромов и беспорядков, которые со временем переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории. По его словам, их надо не сносить, а сохранять и уважать, сообщает ЛАЙФ Президент США Дональд Трамп заявил, что снос памятников историческим деятелям Америки на почве обвинений в расизме — это не тот путь, которым должна идти страна, и что подобные действия являются ошибкой. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома, где оценили планы властей Вашингтона по проверке достопримечательностей "на расизм".— Радикально либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же тактику левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение нашей истории и уничтожение нашего великого наследия, — говорится в документе.По словам американского президента, столица США заполнена бесчисленным количеством памятников истории и людям, которые эту историю создавали, строили страну. Он убеждён, что вместо сноса и разрушения к ним следует относиться с уважением и передавать "из поколения в поколение". И пока Трамп — глава государства, он пообещал не допустить "безответственного" отношения к монументам.Напомним, в конце мая по США прокатилась волна погромов и беспорядков, которые со временем переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории. life.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: США, вандалы, памятники, Трамп — статья прочитана 131 раз Комментарии