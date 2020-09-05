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Cicero Германия : образцовая Грузия на перепутье

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Сильная Грузия — в интересах Европы, пишет немецкий автор. И до недавнего времени эта кавказская страна вела себя именно так, как от нее ожидали на Западе. Но теперь начались сложности, и инвесторы недовольны. Вывод в Cicero: судя по всему, Москва расширяет свое влияние в Грузии.

Довольно долго Грузия считалась образцовым государством в неспокойном кавказском регионе. Теперь же некоторые действия ее правительства грозят заставить страну свернуть с прозападного пути.

В то время как интерес ЕС к Грузии охладел, Россия использует кризис, вызванный коронавирусом, и то, что все внимание международного сообщества приковано к Белоруссии, для усиления влияния на эту страну.

Долгое время Грузия развивалась в положительном направлении. После войны с Россией в 2008 году в стране произошли значительные положительные сдвиги. Настолько значительные, что она оставила позади не только кандидатов в члены ЕС из бывшей Югославии, но и некоторые страны-члены Европейского союза. Так, в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка и в Индексе восприятия коррупции Грузия занимает лучшее положение, чем Италия, Греция, Литва или Румыния.
В отношении свободы прессы Грузия обгоняет Польшу, Мальту и Венгрию. После конфликта между Грузией и Россией 12 лет назад канцлер Меркель даже заговорила о возможном членстве Грузии в НАТО.

Некоторое время спустя находящуюся в состоянии конфликта с Россией страну включили в так называемую Программу расширенных возможностей, позволяющую стране активнее участвовать в учениях и совместных проектах НАТО, а также получать некоторые секретные сведения от альянса. С 2016 года между Грузией и ЕС действует соглашение об ассоциации. То есть страна действительно имела реальные шансы рано или поздно стать кандидатом на вступление.

Выгодное стратегическое положение

В пользу этого свидетельствовал и быстрый экономический, социальный и политический прогресс последних лет, сделавший Грузию образцовым государством на Кавказе. Одного только взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько выгодно стратегическое положение Грузии как узловой точки в торговле между Востоком и Западом, в особенности на так называемом цифровом Шелковом пути.

В рамках этого проекта следовало бы создать возможности для более быстрой и эффективной связи, что привлечет интерес к стране таких гигантов, как Vodafone, Google или Amazon. Это пошло бы на пользу как Грузии, так и Европе. Однако все это возможно лишь в том случае, если в стране будут созданы соответствующие правовые и политические предпосылки.

Под прикрытием коронавируса Москва расширяет свое влияние

Однако репутация Грузии как образцовой страны начинает тускнеть. Из-за малопонятных действий грузинского правительства страна все больше превращается в «потемкинскую деревню» для остро необходимых ей зарубежных инвесторов. Это тормозит её движение в направлении Европы.

В то же самое время усиливается давление со стороны России, передвигающей границы отколовшихся от Грузии в ходе войны 2008 года провинций Абхазия и Южная Осетия вглубь грузинской территории. От ползучей аннексии страны Россией предостерегло недавно грузинское министерство иностранных дел.

В 2019 году Грузия вновь стала жертвой инициированной Россией масштабной кибератаки. В то время как Европа занята борьбой с пандемией коронавируса и напряженно следит за развитием событий в Белоруссии, Москва расширяет свое влияние на важнейшие транспортные и торговые пути для энергоносителей в черноморском регионе.

Отпугивание инвесторов

Также вызывают беспокойство некоторые предпринятые в последние годы меры правительства по отношению к иностранным и местным инвесторам, угрожающие подорвать сближение страны с Европой. К ним относятся прежде всего политические решения, нарушения договоров и отчуждение собственности международных инвесторов во всех областях инфраструктуры — от портов и нефтегазовых объектов до цифровизации.

Своей наивысшей точки этот процесс достиг в принятом в июле законопроекте, регулирующем коммуникацию в электронной области. Данный акт позволяет правительству в Тбилиси внедрять в компании собственных менеджеров, уполномоченных контролировать их деятельность. Этот шаг вызвал осуждение как пострадавших фирм, так и объединений гражданского общества, выступающих за свободу СМИ в стране.

Эти действия вписываются в настораживающий тренд последних лет. Например, в 2019 году холдинг NEQSOL, международная группа, делающая инфраструктурные инвестиции в США, Великобритании, на Кавказе и Ближнем Востоке, приобрела 49% Caucasus Online, одного из крупнейших грузинских провайдеров, контролирующего большую часть грузинского рынка интернет-коммуникаций. Инвесторы, вложив в проект 50 миллионов долларов, планировали создание современной оптико-волоконной сети, которая должна была стать «цифровым Шелковым путем» для 1,8 миллиардов человек и связать Европу, Кавказ и Ближний Восток с Азией.

Перед покупкой доли компания, по ее собственным данным, подробно проинформировала правительство о своих долгосрочных планах и получила согласие соответствующих ведомств и министров. Однако теперь правительство, ссылаясь на недостаток информации, предприняло шаги по отчуждению собственности фирмы и дезавуированию договора.

Не единичный случай

Таким же образом в 2017 году была отчуждена собственность американской нефтегазовой компании Frontera. Проект под руководством США по строительству глубоководного порта в Анаклии, в рамках которого в грузинскую портовую инфраструктуру планировалось инвестировать 2,5 миллиарда долларов, должен был в короткий срок превратить страну в важный транспортный узел на морском пути между Востоком и Западом. Но, скорее всего, этот проект был также закрыт грузинской стороной под давлением России.

Этот не могло не нанести урон инвестиционному климату и доверию к Грузии как надежному экономическому и политическому партнеру. Прямые зарубежные инвестиции в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 42%. Вероятно, из-за коронавируса ситуация продолжит ухудшаться. Кроме того, правительство США урезало финансовую помощь Грузии на 15%, и так будет, пока ситуация в стране не улучшится.

Инвестиции из ЕС откроют путь позитивным реформам

Если Грузия и дальше будет удаляться от пути позитивных реформ и станет жертвой борьбы внутренних и внешних интересов, это приведет к политическим и прежде всего военно-политическим проблемам. По тем же причинам и цифровой узел может переместиться в Россию или в Турцию, что будет контрпродуктивно как для Грузии, так и для Европы.

У Грузии есть всего два способа для преодоления этих проблем. Она может продолжать идти по наметившемуся пути и, став легкой добычей для Москвы, снова и снова лишаться инвестиций Запада, в том числе и ЕС. Или же она может отказаться от этих новых мер и, напротив, форсировать привлечение международных инвестиций в свою цифровую и экономическую сферу и тем самым стать менее зависимой от влияния Москвы.

Сильная Грузия отвечает и интересам ЕС

Европа тоже должна осознать стратегическую ценность Грузии, в том числе и для того, чтобы ограничить влияние России на Черном море и тем самым теснее привязать к себе кавказский регион. Интенсивное сотрудничество Грузии и ЕС, а также проевропейский настрой грузинского населения должны побудить Брюссель увязать соблюдение законности в стране с определенными условиями.

Сильная Грузия, открытая для международного сотрудничества и разделяющая европейские ценности, в наше динамичное время полностью соответствует интересам Европы. В противном случае Грузия грозит превратиться с буферное государство между ЕС и Россией.

Автор: Оливер Ролофс (Oliver Rolofs), для Cicero, Германия, перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: правительство, парламент, Грузия, конституция, протесты
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добавлена сегодня, 5 сентября, 13:40

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