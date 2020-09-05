Cicero Германия : образцовая Грузия на перепутье 🔊 Воспроизвести © Sputnik



Сильная Грузия — в интересах Европы, пишет немецкий автор. И до недавнего времени эта кавказская страна вела себя именно так, как от нее ожидали на Западе. Но теперь начались сложности, и инвесторы недовольны. Вывод в Cicero: судя по всему, Москва расширяет свое влияние в Грузии.



Довольно долго Грузия считалась образцовым государством в неспокойном кавказском регионе. Теперь же некоторые действия ее правительства грозят заставить страну свернуть с прозападного пути.



В то время как интерес ЕС к Грузии охладел, Россия использует кризис, вызванный коронавирусом, и то, что все внимание международного сообщества приковано к Белоруссии, для усиления влияния на эту страну.



Долгое время Грузия развивалась в положительном направлении. После войны с Россией в 2008 году в стране произошли значительные положительные сдвиги. Настолько значительные, что она оставила позади не только кандидатов в члены ЕС из бывшей Югославии, но и некоторые страны-члены Европейского союза. Так, в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка и в Индексе восприятия коррупции Грузия занимает лучшее положение, чем Италия, Греция, Литва или Румыния. Довольно долго Грузия считалась образцовым государством в неспокойном кавказском регионе. Теперь же некоторые действия ее правительства грозят заставить страну свернуть с прозападного пути.В то время как интерес ЕС к Грузии охладел, Россия использует кризис, вызванный коронавирусом, и то, что все внимание международного сообщества приковано к Белоруссии, для усиления влияния на эту страну.Долгое время Грузия развивалась в положительном направлении. После войны с Россией в 2008 году в стране произошли значительные положительные сдвиги. Настолько значительные, что она оставила позади не только кандидатов в члены ЕС из бывшей Югославии, но и некоторые страны-члены Европейского союза. Так, в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка и в Индексе восприятия коррупции Грузия занимает лучшее положение, чем Италия, Греция, Литва или Румыния.



Некоторое время спустя находящуюся в состоянии конфликта с Россией страну включили в так называемую Программу расширенных возможностей, позволяющую стране активнее участвовать в учениях и совместных проектах НАТО, а также получать некоторые секретные сведения от альянса. С 2016 года между Грузией и ЕС действует соглашение об ассоциации. То есть страна действительно имела реальные шансы рано или поздно стать кандидатом на вступление.



Выгодное стратегическое положение



В пользу этого свидетельствовал и быстрый экономический, социальный и политический прогресс последних лет, сделавший Грузию образцовым государством на Кавказе. Одного только взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько выгодно стратегическое положение Грузии как узловой точки в торговле между Востоком и Западом, в особенности на так называемом цифровом Шелковом пути.



В рамках этого проекта следовало бы создать возможности для более быстрой и эффективной связи, что привлечет интерес к стране таких гигантов, как Vodafone, Google или Amazon. Это пошло бы на пользу как Грузии, так и Европе. Однако все это возможно лишь в том случае, если в стране будут созданы соответствующие правовые и политические предпосылки.



Под прикрытием коронавируса Москва расширяет свое влияние



Однако репутация Грузии как образцовой страны начинает тускнеть. Из-за малопонятных действий грузинского правительства страна все больше превращается в «потемкинскую деревню» для остро необходимых ей зарубежных инвесторов. Это тормозит её движение в направлении Европы.



В то же самое время усиливается давление со стороны России, передвигающей границы отколовшихся от Грузии в ходе войны 2008 года провинций Абхазия и Южная Осетия вглубь грузинской территории. От ползучей аннексии страны Россией предостерегло недавно грузинское министерство иностранных дел.



В 2019 году Грузия вновь стала жертвой инициированной Россией масштабной кибератаки. В то время как Европа занята борьбой с пандемией коронавируса и напряженно следит за развитием событий в Белоруссии, Москва расширяет свое влияние на важнейшие транспортные и торговые пути для энергоносителей в черноморском регионе.



Отпугивание инвесторов



Также вызывают беспокойство некоторые предпринятые в последние годы меры правительства по отношению к иностранным и местным инвесторам, угрожающие подорвать сближение страны с Европой. К ним относятся прежде всего политические решения, нарушения договоров и отчуждение собственности международных инвесторов во всех областях инфраструктуры — от портов и нефтегазовых объектов до цифровизации.



Своей наивысшей точки этот процесс достиг в принятом в июле законопроекте, регулирующем коммуникацию в электронной области. Данный акт позволяет правительству в Тбилиси внедрять в компании собственных менеджеров, уполномоченных контролировать их деятельность. Этот шаг вызвал осуждение как пострадавших фирм, так и объединений гражданского общества, выступающих за свободу СМИ в стране.



Эти действия вписываются в настораживающий тренд последних лет. Например, в 2019 году холдинг NEQSOL, международная группа, делающая инфраструктурные инвестиции в США, Великобритании, на Кавказе и Ближнем Востоке, приобрела 49% Caucasus Online, одного из крупнейших грузинских провайдеров, контролирующего большую часть грузинского рынка интернет-коммуникаций. Инвесторы, вложив в проект 50 миллионов долларов, планировали создание современной оптико-волоконной сети, которая должна была стать «цифровым Шелковым путем» для 1,8 миллиардов человек и связать Европу, Кавказ и Ближний Восток с Азией.



Перед покупкой доли компания, по ее собственным данным, подробно проинформировала правительство о своих долгосрочных планах и получила согласие соответствующих ведомств и министров. Однако теперь правительство, ссылаясь на недостаток информации, предприняло шаги по отчуждению собственности фирмы и дезавуированию договора.



Не единичный случай



Таким же образом в 2017 году была отчуждена собственность американской нефтегазовой компании Frontera. Проект под руководством США по строительству глубоководного порта в Анаклии, в рамках которого в грузинскую портовую инфраструктуру планировалось инвестировать 2,5 миллиарда долларов, должен был в короткий срок превратить страну в важный транспортный узел на морском пути между Востоком и Западом. Но, скорее всего, этот проект был также закрыт грузинской стороной под давлением России.



Этот не могло не нанести урон инвестиционному климату и доверию к Грузии как надежному экономическому и политическому партнеру. Прямые зарубежные инвестиции в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 42%. Вероятно, из-за коронавируса ситуация продолжит ухудшаться. Кроме того, правительство США урезало финансовую помощь Грузии на 15%, и так будет, пока ситуация в стране не улучшится.



Инвестиции из ЕС откроют путь позитивным реформам



Если Грузия и дальше будет удаляться от пути позитивных реформ и станет жертвой борьбы внутренних и внешних интересов, это приведет к политическим и прежде всего военно-политическим проблемам. По тем же причинам и цифровой узел может переместиться в Россию или в Турцию, что будет контрпродуктивно как для Грузии, так и для Европы.



У Грузии есть всего два способа для преодоления этих проблем. Она может продолжать идти по наметившемуся пути и, став легкой добычей для Москвы, снова и снова лишаться инвестиций Запада, в том числе и ЕС. Или же она может отказаться от этих новых мер и, напротив, форсировать привлечение международных инвестиций в свою цифровую и экономическую сферу и тем самым стать менее зависимой от влияния Москвы.



Сильная Грузия отвечает и интересам ЕС



Европа тоже должна осознать стратегическую ценность Грузии, в том числе и для того, чтобы ограничить влияние России на Черном море и тем самым теснее привязать к себе кавказский регион. Интенсивное сотрудничество Грузии и ЕС, а также проевропейский настрой грузинского населения должны побудить Брюссель увязать соблюдение законности в стране с определенными условиями.



Сильная Грузия, открытая для международного сотрудничества и разделяющая европейские ценности, в наше динамичное время полностью соответствует интересам Европы. В противном случае Грузия грозит превратиться с буферное государство между ЕС и Россией.



Автор: Оливер Ролофс (Oliver Rolofs), для Cicero, Германия, перевод В отношении свободы прессы Грузия обгоняет Польшу, Мальту и Венгрию. После конфликта между Грузией и Россией 12 лет назад канцлер Меркель даже заговорила о возможном членстве Грузии в НАТО.Некоторое время спустя находящуюся в состоянии конфликта с Россией страну включили в так называемую Программу расширенных возможностей, позволяющую стране активнее участвовать в учениях и совместных проектах НАТО, а также получать некоторые секретные сведения от альянса. С 2016 года между Грузией и ЕС действует соглашение об ассоциации. То есть страна действительно имела реальные шансы рано или поздно стать кандидатом на вступление.В пользу этого свидетельствовал и быстрый экономический, социальный и политический прогресс последних лет, сделавший Грузию образцовым государством на Кавказе. Одного только взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько выгодно стратегическое положение Грузии как узловой точки в торговле между Востоком и Западом, в особенности на так называемом цифровом Шелковом пути.В рамках этого проекта следовало бы создать возможности для более быстрой и эффективной связи, что привлечет интерес к стране таких гигантов, как Vodafone, Google или Amazon. Это пошло бы на пользу как Грузии, так и Европе. Однако все это возможно лишь в том случае, если в стране будут созданы соответствующие правовые и политические предпосылки.Однако репутация Грузии как образцовой страны начинает тускнеть. Из-за малопонятных действий грузинского правительства страна все больше превращается в «потемкинскую деревню» для остро необходимых ей зарубежных инвесторов. Это тормозит её движение в направлении Европы.В то же самое время усиливается давление со стороны России, передвигающей границы отколовшихся от Грузии в ходе войны 2008 года провинций Абхазия и Южная Осетия вглубь грузинской территории. От ползучей аннексии страны Россией предостерегло недавно грузинское министерство иностранных дел.В 2019 году Грузия вновь стала жертвой инициированной Россией масштабной кибератаки. В то время как Европа занята борьбой с пандемией коронавируса и напряженно следит за развитием событий в Белоруссии, Москва расширяет свое влияние на важнейшие транспортные и торговые пути для энергоносителей в черноморском регионе.Также вызывают беспокойство некоторые предпринятые в последние годы меры правительства по отношению к иностранным и местным инвесторам, угрожающие подорвать сближение страны с Европой. К ним относятся прежде всего политические решения, нарушения договоров и отчуждение собственности международных инвесторов во всех областях инфраструктуры — от портов и нефтегазовых объектов до цифровизации.Своей наивысшей точки этот процесс достиг в принятом в июле законопроекте, регулирующем коммуникацию в электронной области. Данный акт позволяет правительству в Тбилиси внедрять в компании собственных менеджеров, уполномоченных контролировать их деятельность. Этот шаг вызвал осуждение как пострадавших фирм, так и объединений гражданского общества, выступающих за свободу СМИ в стране.Эти действия вписываются в настораживающий тренд последних лет. Например, в 2019 году холдинг NEQSOL, международная группа, делающая инфраструктурные инвестиции в США, Великобритании, на Кавказе и Ближнем Востоке, приобрела 49% Caucasus Online, одного из крупнейших грузинских провайдеров, контролирующего большую часть грузинского рынка интернет-коммуникаций. Инвесторы, вложив в проект 50 миллионов долларов, планировали создание современной оптико-волоконной сети, которая должна была стать «цифровым Шелковым путем» для 1,8 миллиардов человек и связать Европу, Кавказ и Ближний Восток с Азией.Перед покупкой доли компания, по ее собственным данным, подробно проинформировала правительство о своих долгосрочных планах и получила согласие соответствующих ведомств и министров. Однако теперь правительство, ссылаясь на недостаток информации, предприняло шаги по отчуждению собственности фирмы и дезавуированию договора.Таким же образом в 2017 году была отчуждена собственность американской нефтегазовой компании Frontera. Проект под руководством США по строительству глубоководного порта в Анаклии, в рамках которого в грузинскую портовую инфраструктуру планировалось инвестировать 2,5 миллиарда долларов, должен был в короткий срок превратить страну в важный транспортный узел на морском пути между Востоком и Западом. Но, скорее всего, этот проект был также закрыт грузинской стороной под давлением России.Этот не могло не нанести урон инвестиционному климату и доверию к Грузии как надежному экономическому и политическому партнеру. Прямые зарубежные инвестиции в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 42%. Вероятно, из-за коронавируса ситуация продолжит ухудшаться. Кроме того, правительство США урезало финансовую помощь Грузии на 15%, и так будет, пока ситуация в стране не улучшится.Если Грузия и дальше будет удаляться от пути позитивных реформ и станет жертвой борьбы внутренних и внешних интересов, это приведет к политическим и прежде всего военно-политическим проблемам. По тем же причинам и цифровой узел может переместиться в Россию или в Турцию, что будет контрпродуктивно как для Грузии, так и для Европы.У Грузии есть всего два способа для преодоления этих проблем. Она может продолжать идти по наметившемуся пути и, став легкой добычей для Москвы, снова и снова лишаться инвестиций Запада, в том числе и ЕС. Или же она может отказаться от этих новых мер и, напротив, форсировать привлечение международных инвестиций в свою цифровую и экономическую сферу и тем самым стать менее зависимой от влияния Москвы.Европа тоже должна осознать стратегическую ценность Грузии, в том числе и для того, чтобы ограничить влияние России на Черном море и тем самым теснее привязать к себе кавказский регион. Интенсивное сотрудничество Грузии и ЕС, а также проевропейский настрой грузинского населения должны побудить Брюссель увязать соблюдение законности в стране с определенными условиями.Сильная Грузия, открытая для международного сотрудничества и разделяющая европейские ценности, в наше динамичное время полностью соответствует интересам Европы. В противном случае Грузия грозит превратиться с буферное государство между ЕС и Россией.Автор: Оливер Ролофс (Oliver Rolofs), для Cicero, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: правительство, парламент, Грузия, конституция, протесты — статья прочитана 121 раз Комментарии