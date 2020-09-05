Jyllands-Posten Дания : ждать ли пакета помощи Грете Тунберг? 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Mstyslav Chernov



Никто никуда не летает на самолете. Расходы упали до минимума. Все сидят по домам. Отели и рестораны подсчитывают убытки. Похоже, в этом году мечта Греты Тунберг сбылась, с иронией констатирует датский политик. Вот только никто не рад такому благу для климата. Решения Греты оказались нежизнеспособными.



Пандемия коронавируса уже полгода как затмевает климатический кризис. Это вовсе не означает, что климатическая проблема решена, — просто возникло нечто еще более острое и неотложное.



Пандемия стала социальной лабораторией, в которой сбылась мечта Греты Тунберг. И она оказалась кошмаром.



Никто не летает. Расходы упали до минимума. Все сидят по домам.



Отпуск под южным солнцем пришлось отменить, и теперь все прячутся от дождя, ежась под крышей в порту Эрёскёбинга (средневековый городок на датском острове Эрё, пользующий популярностью среди туристов, — прим. перев.). Пандемия коронавируса уже полгода как затмевает климатический кризис. Это вовсе не означает, что климатическая проблема решена, — просто возникло нечто еще более острое и неотложное.Пандемия стала социальной лабораторией, в которой сбылась мечта Греты Тунберг. И она оказалась кошмаром.Никто не летает. Расходы упали до минимума. Все сидят по домам.Отпуск под южным солнцем пришлось отменить, и теперь все прячутся от дождя, ежась под крышей в порту Эрёскёбинга (средневековый городок на датском острове Эрё, пользующий популярностью среди туристов, — прим. перев.).



Обычный аншлаг наблюдается лишь в продуктовых магазинах. В других местах делать особо нечего, а объявления «не более десяти человек» даже лишние.



От заведений и спортивных стадионов осталась лишь тень. Только подумайте, какая выходит экономия углекислого газа, ведь мы никуда не ходим и домой возвращаемся засветло!



Пандемия коронавируса показала, что бороться с изменением климата, залегши в спячку, мы не больно-то расположены — и энтузиастам вроде Греты Тунберг смириться с этим непросто. Плохо, что никто не говорит о климате. Но еще хуже — что решения, предложенные Гретой Тунберг, оказались нежизнеспособны.



Рост забуксовал, а безработица подскочила. Начинается порочная спираль, в которой ответом станет повышение налогов — или, как их сейчас принято называть, социальных отчислений.



Но есть другой путь. Либеральный.



Вместо того чтобы гасить уличный фонарь, мы поменяем лампочку.



Вместо того чтобы отправлять автомобили за город, мы пустим их на электричестве.



Вместо запретов мы выступим с новыми предложениями: эффективная сортировка мусора, больше велосипедных дорожек, электричек, электробусов и станций зарядки, а в столице — новые станции метро.



Чтобы выяснить, как быстрее всего добиться «зеленого сдвига», нужны будут дальнейшие исследования. Чтобы этот переход был рыночным, понадобятся налоги на выбросы углекислого газа. Чтобы добраться до финиша, потребуются средства, но зеленый бизнес вполне может быть успешным. Отличный пример — энергетическая компания Dong, со сменой названия на Ørsted переключившаяся на экологические решения. Эту перемену удалось осуществить за счет дружественного к риску американского капитала и политического сотрудничества — в первую очередь между социал-демократами и либеральной партией «Венстре».



Так что отправьте уже Грете Тунберг ее пакет помощи. Она заслуживает огромной похвалы за то, что внесла климат в международную повестку дня. Но сейчас ей трудно смириться с тем, что все ждут не дождутся, когда уже вернется нормальная жизнь с ее потреблением, авиаперелетами, праздниками и вечеринками.



Автор: Ян Йоргенсен (Jan Jørgensen), депутат фолькетинга от партии «Венстре», заместитель мэра Фредриксберга, юрист, для Jyllands-Posten, Дания, перевод Иностранные туристы, которые обычно вслед за гидом с зонтиком тянутся чередой по всему Копенгагену и Фредериксбергу, остались дома. А отели, рестораны и магазины подсчитывают убытки.Обычный аншлаг наблюдается лишь в продуктовых магазинах. В других местах делать особо нечего, а объявления «не более десяти человек» даже лишние.От заведений и спортивных стадионов осталась лишь тень. Только подумайте, какая выходит экономия углекислого газа, ведь мы никуда не ходим и домой возвращаемся засветло!Пандемия коронавируса показала, что бороться с изменением климата, залегши в спячку, мы не больно-то расположены — и энтузиастам вроде Греты Тунберг смириться с этим непросто. Плохо, что никто не говорит о климате. Но еще хуже — что решения, предложенные Гретой Тунберг, оказались нежизнеспособны.Рост забуксовал, а безработица подскочила. Начинается порочная спираль, в которой ответом станет повышение налогов — или, как их сейчас принято называть, социальных отчислений.Но есть другой путь. Либеральный.Вместо того чтобы гасить уличный фонарь, мы поменяем лампочку.Вместо того чтобы отправлять автомобили за город, мы пустим их на электричестве.Вместо запретов мы выступим с новыми предложениями: эффективная сортировка мусора, больше велосипедных дорожек, электричек, электробусов и станций зарядки, а в столице — новые станции метро.Чтобы выяснить, как быстрее всего добиться «зеленого сдвига», нужны будут дальнейшие исследования. Чтобы этот переход был рыночным, понадобятся налоги на выбросы углекислого газа. Чтобы добраться до финиша, потребуются средства, но зеленый бизнес вполне может быть успешным. Отличный пример — энергетическая компания Dong, со сменой названия на Ørsted переключившаяся на экологические решения. Эту перемену удалось осуществить за счет дружественного к риску американского капитала и политического сотрудничества — в первую очередь между социал-демократами и либеральной партией «Венстре».Так что отправьте уже Грете Тунберг ее пакет помощи. Она заслуживает огромной похвалы за то, что внесла климат в международную повестку дня. Но сейчас ей трудно смириться с тем, что все ждут не дождутся, когда уже вернется нормальная жизнь с ее потреблением, авиаперелетами, праздниками и вечеринками.Автор: Ян Йоргенсен (Jan Jørgensen), депутат фолькетинга от партии «Венстре», заместитель мэра Фредриксберга, юрист, для Jyllands-Posten, Дания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: климат, движение, соцсети, Грета Тунберг — статья прочитана 107 раз Комментарии