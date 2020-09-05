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Роскосмос оценил вероятность столкновения астероида с Землёй в День знаний
Камень размером от 22 до 49 метров движется со скоростью несколько километров в секунду, сообщает ЛАЙФ.
Летящий в сторону Земли астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом не несёт угрозы планете. Такое заявление сделали представители "Роскосмоса". Как отметили в ведомстве, он пролетит мимо Земли 1 сентября, траектория полёта небесного тела была определена давно.
— Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана ещё в 2011 году и признана несущественной, — отметили в пресс-службе "Роскосмоса".
Отметим, астероид 2011 ES4 открыли в марте 2011 года и сразу отнесли к группе Аполлона — астероидам, пересекающим орбиту Земли. Его примерные размеры — от 22 до 49 метров. Скорость полёта астероида составляет 8,16 километра в секунду.
Ранее Лайф сообщал, что в начале августа мимо Земли пролетел другой астероид — 2009 PQ1. Теперь он вернётся через сто с лишним лет.
life.ru
Категории: общество, образование
Ключевые слова: космос, астероид, астрономия, опасность
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