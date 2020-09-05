В Московском зоопарке родились четыре детеныша амурского тигра 🔊 Воспроизвести



Они будут находиться рядом с матерью до двухлетнего возраста



В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре амурских тигренка, говорится в среду на портале мэрии, сообщает







"Амурские тигры - их также называют уссурийскими и сибирскими - очень редкие, уникальные животные", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой. Они будут находиться рядом с матерью до двухлетнего возрастаВ Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре амурских тигренка, говорится в среду на портале мэрии, сообщает ТАСС "Амурские тигры - их также называют уссурийскими и сибирскими - очень редкие, уникальные животные", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой. Она рассказала, что подмосковном центре живут четыре таких животных: самец Тихон и самки Барышня, Матрешка и Шива. Четырех тигрят - двух самцов и двух самок - родила Шива, ее беременность длилась около 100 дней. Обычно, по словам Акуловой, у тигриц рождаются два-четыре тигренка, однако в дикой природе выживают не все. Однако в зоопарках чаще удается сохранить приплод полностью.



Мать сейчас позволяет детенышам покидать укрытие и исследовать мир. Тигрята уже пробуют взрослую пищу. Они едят курицу, говядину, курицу, перепелок. К трем месяцам каждый тигренок весит порядка 10 кг. Под контролем матери тигрята будут до двухлетнего возраста.



Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В дикой природе они живут на юге российского Дальнего Востока и северо-востоке Китая. Длина тела амурского тигра вместе с хвостом составляет около двух-трех метров, высота в холке - 60 см. Вес взрослых особей может достигать 300 кг. Несмотря на яркую оранжевую шерсть с черными поперечными полосами, окрас тигра позволяет ему ловко маскироваться в дикой природе.



Посетители Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском могут наблюдать за малышами и их мамой. Это можно сделать во время одного из экскурсионных сеансов учреждения: в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. Максимальное количество участников одной группы - 20 человек. Местоположение питомника и стоимость билетов указаны на официальном сайте центра. ТАСС Категории: общество, в России, образование Ключевые слова: зоопарк, рождение, амурские тигры География: Россия, Москва — статья прочитана 157 раз Комментарии