Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику 🔊 Воспроизвести CC0 / skeeze /



В США лось убил ранившего его охотника, сообщило



Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.



На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.



Как сообщает полиция, в итоге лося убили. В США лось убил ранившего его охотника, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Oregon Live.Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.Как сообщает полиция, в итоге лося убили. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, животные, лось, Нападение — статья прочитана 165 раз Комментарии