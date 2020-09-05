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Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
В США лось убил ранившего его охотника, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Oregon Live.
Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.
На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.
Как сообщает полиция, в итоге лося убили.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
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