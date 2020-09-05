Львицы заигрались и убили мужчину, который спас их много лет назад 🔊 Воспроизвести Фото © The Daily Star



Это уже не первое нападение животных, но раньше хозяину удавалось их оправдать.



В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад мужчину. Когда хозяин вывел животных на прогулку, они набросились на него и растерзали, пишет



Невестка погибшего уверена, что животные хотели не причинить вред человеку, а поиграть с ним. Однако, по её словам, истинную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.



Погибший мужчина спас львиц с охотничьей фермы и забрал их в свой сафари-парк, где они смогли охотиться на диких животных.



Сообщается, что львицы уже убивали человека в 2017 году. Тогда хозяин заступился за животных и заверил, что они спокойные и неагрессивные. Сейчас дикие кошки находятся в приюте для животных, находящихся под угрозой исчезновения. Позже их планируется выпустить в дикую природу.



Ранее Лайф сообщал о тигре, который вышел к рыбакам в Приморье. Нападать животное не стало, но ведро с уловом унесло. В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад мужчину. Когда хозяин вывел животных на прогулку, они набросились на него и растерзали, пишет ЛАЙФ со ссылкой на The Daily Star.Невестка погибшего уверена, что животные хотели не причинить вред человеку, а поиграть с ним. Однако, по её словам, истинную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.Погибший мужчина спас львиц с охотничьей фермы и забрал их в свой сафари-парк, где они смогли охотиться на диких животных.Сообщается, что львицы уже убивали человека в 2017 году. Тогда хозяин заступился за животных и заверил, что они спокойные и неагрессивные. Сейчас дикие кошки находятся в приюте для животных, находящихся под угрозой исчезновения. Позже их планируется выпустить в дикую природу.Ранее Лайф сообщал о тигре, который вышел к рыбакам в Приморье. Нападать животное не стало, но ведро с уловом унесло. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: животные, Нападение, львы — статья прочитана 157 раз Комментарии