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Львицы заигрались и убили мужчину, который спас их много лет назад
Это уже не первое нападение животных, но раньше хозяину удавалось их оправдать.
В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад мужчину. Когда хозяин вывел животных на прогулку, они набросились на него и растерзали, пишет ЛАЙФ со ссылкой на The Daily Star.
Невестка погибшего уверена, что животные хотели не причинить вред человеку, а поиграть с ним. Однако, по её словам, истинную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.
Погибший мужчина спас львиц с охотничьей фермы и забрал их в свой сафари-парк, где они смогли охотиться на диких животных.
Сообщается, что львицы уже убивали человека в 2017 году. Тогда хозяин заступился за животных и заверил, что они спокойные и неагрессивные. Сейчас дикие кошки находятся в приюте для животных, находящихся под угрозой исчезновения. Позже их планируется выпустить в дикую природу.
Ранее Лайф сообщал о тигре, который вышел к рыбакам в Приморье. Нападать животное не стало, но ведро с уловом унесло.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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