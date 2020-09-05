Названы десять самых надёжных автомобилей с большим пробегом 🔊 Воспроизвести



Есть машины, которые можно покупать даже с огромными пробегами. Эти модели попадают в рейтинги надёжности в разных странах. Портал Autonews составил список из десяти машин, которые нередко можно встретить в подобных перечнях, передает



В список портала попали Subaru Forester, Ford Fusion, Toyota Corolla, Audi TT, Audi A6, Mercedes SLK, Toyota RAV4, Honda CR-V, Lexus RX и Toyota Camry. То есть среди обилия японских и немецких машин нашлось только одно место для другой — американского "Форда". Отмечается, что часто владельцы не торопятся продавать эти машины, потому что они неприхотливы в эксплуатации и надёжны.



Главными критериями отбора автомобилей для списка стали прочность кузова и подвески, а также мощность мотора и качество сборки транспортного средства.



Отдельно авторы выделяют кроссовер Lexus RX, степень надёжности которого по версии рейтингов J.D. Power и Auto Express составила 95,35%. В издании отмечают, что брать с большим пробегом стоит модели второго и третьего поколения с атмосферными моторами.



Ранее Лайф писал о самой популярной марке автомобилей в России. Абсолютными лидерами у россиян стали автомобили LADA. Есть машины, которые можно покупать даже с огромными пробегами. Эти модели попадают в рейтинги надёжности в разных странах. Портал Autonews составил список из десяти машин, которые нередко можно встретить в подобных перечнях, передает ЛАЙФ В список портала попали Subaru Forester, Ford Fusion, Toyota Corolla, Audi TT, Audi A6, Mercedes SLK, Toyota RAV4, Honda CR-V, Lexus RX и Toyota Camry. То есть среди обилия японских и немецких машин нашлось только одно место для другой — американского "Форда". Отмечается, что часто владельцы не торопятся продавать эти машины, потому что они неприхотливы в эксплуатации и надёжны.Главными критериями отбора автомобилей для списка стали прочность кузова и подвески, а также мощность мотора и качество сборки транспортного средства.Отдельно авторы выделяют кроссовер Lexus RX, степень надёжности которого по версии рейтингов J.D. Power и Auto Express составила 95,35%. В издании отмечают, что брать с большим пробегом стоит модели второго и третьего поколения с атмосферными моторами.Ранее Лайф писал о самой популярной марке автомобилей в России. Абсолютными лидерами у россиян стали автомобили LADA. life.ru Категории: авто Ключевые слова: автомобили, надежность, исследование — статья прочитана 131 раз Комментарии