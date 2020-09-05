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В Европе резко выросли цены на машины Lada

Фото © АвтоВАЗ.


Купить эти машины за рубежом стало не так просто, поскольку АвтоВАЗ прекратил поставки на западные рынки, передает ЛАЙФ.

Цены на автомобили Lada 4x4 в Европе стали достигать 1,7 миллиона рублей — вдвое выше, чем в России. Самым дорогим в линейке детищ АвтоВАЗа является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием. Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de, внедорожник обойдётся в 19 992 евро, или 1,76 миллиона рублей.

Наиболее бюджетный из имеющихся в наличии вариантов — это Lada Urban 4х4. На покупку автомобиля потребуется от 13 923 до 15 827 евро (1,2–1,4 миллиона рублей).

Ранее Лайф сообщал, что на заводах АвтоВАЗа пришлось ввести смены в выходные, чтобы покрыть госзаказ на 15 тысяч автомобилей.
life.ru
Категории: экономика, авто, в Европе
Ключевые слова: Европа, продажи, Lada
География: Россия
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добавлена сегодня, 5 сентября, 19:00

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