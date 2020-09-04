The Telegraph Великобритания : время на помощь Белоруссии у Запада истекает

Ни президент Трамп, ни ЕС заявить о своем присутствии в Белоруссии не смогли, пишет бывший советник американского президента Джон Болтон. Он явно раздражен этим и диктует Евросоюзу, что и как тот должен сделать, чтобы, как он выразился, связать России руки.
С дурным предчувствием мы видим, что белорусский шанс на свободу ускользает. В лучшем случае события достигли критической точки. Белорусам предстоит решить, готовы ли они добиваться самоуправления до конца, потенциально подвергая себя огромному риску для жизни и имущества, или же с приближением зимы они разойдутся по домам и будут ворчать на свою судьбу.
Журналисты сообщают, что общенациональные демонстрации против августовского откровенно мошеннического переизбрания бессменного президента Александра Лукашенко подпитываются лишь внутриполитической оппозицией режиму. Нам говорят, что демонстранты не прозападные и не антироссийские. Евросоюз, судя по всему, на этот анализ покупается. Верховный представитель по иностранным делам Жосеп Боррелль написал в воскресенье: «В этом конфликте не Европа противостоит России, а Белоруссия — своим лидерам. Демонстранты, протестующие против результатов выборов, размахивают не флагом ЕС, а прежним флагом страны».
Так вот, журналистам и дипломатам следует взглянуть на карту. Если России не связать руки, новой «цветной революции» у своих границ она не допустит. По участившимся за последние дни переговоры между Лукашенко и Владимиром Путиным ясно: Лукашенко знает, что его выживание как политика (а может, и не только) зависит от того, бросит ли ему Кремль спасательный круг или нет. Путин предоставить такую возможность более чем готов — а возможно, даже уже предоставил — но за все приходится платить. Лукашенко, быть может, этого еще не осознал, но обратившись за помощью к Москве, он откажется от власти в Минске — причем даже, скорее, раньше, чем позже.
«Обычные подозреваемые» утверждают, что Россия на риск военного вмешательства не пойдет. Белорусы, утверждают они, сделают российские расходы неприемлемыми, и это удержит Москву. Неужели мы уже забыли речь Путина 2005 года, где он назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой [20-го] века»? Спросите Грузию и Украину, куда Россия вторглась силой; или страны Прибалтики, которые столкнулись с угрозами или кибератаками; или страны вроде Молдавии, жертвы «замороженных конфликтов». Вряд ли это успешное сдерживание. Коллективная неспособность Запада дать эффективный отпор означает, что гражданам Белоруссии вскоре придется решить, действительно ли они хотят свободы и независимости. Нравится им это или нет, но придется выбирать, прозападная ли их революция или пророссийская.
Евросоюз, как обычно, много высказывался, много заламывал руки, но никаких действий не предпринимал. В отличие от него Дональд Трамп не уделил этому вопросу ни слов, ни действий, ни даже внимания. И ничего не изменится — во всяком случае, не раньше выборов 3 ноября, ведь победа на них — единственное, что действительно беспокоит Трампа. Что беспокоит ЕС, пока не ясно.
На сегодняшний день основной вклад ЕС — это призыв к новым выборам под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), по сути мертворожденной. Хуже того, сославшись на ОБСЕ — сахарную вату вместо международной организации — ЕС подарил авторитарным властям пропагандистский штамп, что это очередное вмешательство Запада — якобы чтобы установить демократию, но на деле чтобы обеспечить свои интересы.
С дипломатической точки зрения, единственно возможный вариант — незаметно сблизиться с Лукашенко через кого-то, кому он будет доверять, например, бывшего европейского лидера, ушедшего из политики. Этот эмиссар поможет разработать Лукашенко стратегию ухода — с удобным выходом на пенсию в отдаленном месте (бывший король Испании подскажет) и иммунитетом от судебного преследования. Столь полюбовное решение идеалистам покажется неприемлемым, но задумайтесь о потенциально катастрофических альтернативах. Но даже эта дипломатия почти безнадежна.
В качестве альтернативы ЕС должен в частном порядке дать Путину понять, что любое вмешательство России приведет к неприемлемым издержкам. Так, Германия может пригрозить заблокировать достройку газопровода «Северный поток — 2» до тех пор, пока не удовлетворится дистанцией, которую соблюдает Кремль. Есть и другие источники природного газа — помимо деспотов, постоянно перекраивающих европейские границы силой. Аналогичные сдерживающие факторы могут предложить и другие единомышленники из стран ЕС.
Быть может, со своим ответом Запад уже опоздал. Если так, то Белоруссия станет еще одной записью в, по выражению Уинстона Черчилля, «длинном и мрачном перечне тщеты человеческого опыта и его доказанной необучаемости». Но пока возможность еще есть, одними банальностями не обойтись.
Автор: Джон Болтон — автор книги «Комната, где все произошло» и бывший советник президента США Дональда Трампа, для The Telegraph UK, Великобритания, перевод ИноСМИ
«Обычные подозреваемые» утверждают, что Россия на риск военного вмешательства не пойдет. Белорусы, утверждают они, сделают российские расходы неприемлемыми, и это удержит Москву. Неужели мы уже забыли речь Путина 2005 года, где он назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой [20-го] века»? Спросите Грузию и Украину, куда Россия вторглась силой; или страны Прибалтики, которые столкнулись с угрозами или кибератаками; или страны вроде Молдавии, жертвы «замороженных конфликтов». Вряд ли это успешное сдерживание. Коллективная неспособность Запада дать эффективный отпор означает, что гражданам Белоруссии вскоре придется решить, действительно ли они хотят свободы и независимости. Нравится им это или нет, но придется выбирать, прозападная ли их революция или пророссийская.
Евросоюз, как обычно, много высказывался, много заламывал руки, но никаких действий не предпринимал. В отличие от него Дональд Трамп не уделил этому вопросу ни слов, ни действий, ни даже внимания. И ничего не изменится — во всяком случае, не раньше выборов 3 ноября, ведь победа на них — единственное, что действительно беспокоит Трампа. Что беспокоит ЕС, пока не ясно.
На сегодняшний день основной вклад ЕС — это призыв к новым выборам под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), по сути мертворожденной. Хуже того, сославшись на ОБСЕ — сахарную вату вместо международной организации — ЕС подарил авторитарным властям пропагандистский штамп, что это очередное вмешательство Запада — якобы чтобы установить демократию, но на деле чтобы обеспечить свои интересы.
С дипломатической точки зрения, единственно возможный вариант — незаметно сблизиться с Лукашенко через кого-то, кому он будет доверять, например, бывшего европейского лидера, ушедшего из политики. Этот эмиссар поможет разработать Лукашенко стратегию ухода — с удобным выходом на пенсию в отдаленном месте (бывший король Испании подскажет) и иммунитетом от судебного преследования. Столь полюбовное решение идеалистам покажется неприемлемым, но задумайтесь о потенциально катастрофических альтернативах. Но даже эта дипломатия почти безнадежна.
В качестве альтернативы ЕС должен в частном порядке дать Путину понять, что любое вмешательство России приведет к неприемлемым издержкам. Так, Германия может пригрозить заблокировать достройку газопровода «Северный поток — 2» до тех пор, пока не удовлетворится дистанцией, которую соблюдает Кремль. Есть и другие источники природного газа — помимо деспотов, постоянно перекраивающих европейские границы силой. Аналогичные сдерживающие факторы могут предложить и другие единомышленники из стран ЕС.
Быть может, со своим ответом Запад уже опоздал. Если так, то Белоруссия станет еще одной записью в, по выражению Уинстона Черчилля, «длинном и мрачном перечне тщеты человеческого опыта и его доказанной необучаемости». Но пока возможность еще есть, одними банальностями не обойтись.
Автор: Джон Болтон — автор книги «Комната, где все произошло» и бывший советник президента США Дональда Трампа, для The Telegraph UK, Великобритания, перевод ИноСМИ