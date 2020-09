The Telegraph Великобритания : время на помощь Белоруссии у Запада истекает 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Одиноков



Ни президент Трамп, ни ЕС заявить о своем присутствии в Белоруссии не смогли, пишет бывший советник американского президента Джон Болтон. Он явно раздражен этим и диктует Евросоюзу, что и как тот должен сделать, чтобы, как он выразился, связать России руки.



С дурным предчувствием мы видим, что белорусский шанс на свободу ускользает. В лучшем случае события достигли критической точки. Белорусам предстоит решить, готовы ли они добиваться самоуправления до конца, потенциально подвергая себя огромному риску для жизни и имущества, или же с приближением зимы они разойдутся по домам и будут ворчать на свою судьбу.



Журналисты сообщают, что общенациональные демонстрации против августовского откровенно мошеннического переизбрания бессменного президента Александра Лукашенко подпитываются лишь внутриполитической оппозицией режиму. Нам говорят, что демонстранты не прозападные и не антироссийские. Евросоюз, судя по всему, на этот анализ покупается. Верховный представитель по иностранным делам Жосеп Боррелль написал в воскресенье: «В этом конфликте не Европа противостоит России, а Белоруссия — своим лидерам. Демонстранты, протестующие против результатов выборов, размахивают не флагом ЕС, а прежним флагом страны». С дурным предчувствием мы видим, что белорусский шанс на свободу ускользает. В лучшем случае события достигли критической точки. Белорусам предстоит решить, готовы ли они добиваться самоуправления до конца, потенциально подвергая себя огромному риску для жизни и имущества, или же с приближением зимы они разойдутся по домам и будут ворчать на свою судьбу.Журналисты сообщают, что общенациональные демонстрации против августовского откровенно мошеннического переизбрания бессменного президента Александра Лукашенко подпитываются лишь внутриполитической оппозицией режиму. Нам говорят, что демонстранты не прозападные и не антироссийские. Евросоюз, судя по всему, на этот анализ покупается. Верховный представитель по иностранным делам Жосеп Боррелль написал в воскресенье: «В этом конфликте не Европа противостоит России, а Белоруссия — своим лидерам. Демонстранты, протестующие против результатов выборов, размахивают не флагом ЕС, а прежним флагом страны».



«Обычные подозреваемые» утверждают, что Россия на риск военного вмешательства не пойдет. Белорусы, утверждают они, сделают российские расходы неприемлемыми, и это удержит Москву. Неужели мы уже забыли речь Путина 2005 года, где он назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой [20-го] века»? Спросите Грузию и Украину, куда Россия вторглась силой; или страны Прибалтики, которые столкнулись с угрозами или кибератаками; или страны вроде Молдавии, жертвы «замороженных конфликтов». Вряд ли это успешное сдерживание. Коллективная неспособность Запада дать эффективный отпор означает, что гражданам Белоруссии вскоре придется решить, действительно ли они хотят свободы и независимости. Нравится им это или нет, но придется выбирать, прозападная ли их революция или пророссийская.



Евросоюз, как обычно, много высказывался, много заламывал руки, но никаких действий не предпринимал. В отличие от него Дональд Трамп не уделил этому вопросу ни слов, ни действий, ни даже внимания. И ничего не изменится — во всяком случае, не раньше выборов 3 ноября, ведь победа на них — единственное, что действительно беспокоит Трампа. Что беспокоит ЕС, пока не ясно.



На сегодняшний день основной вклад ЕС — это призыв к новым выборам под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), по сути мертворожденной. Хуже того, сославшись на ОБСЕ — сахарную вату вместо международной организации — ЕС подарил авторитарным властям пропагандистский штамп, что это очередное вмешательство Запада — якобы чтобы установить демократию, но на деле чтобы обеспечить свои интересы.



С дипломатической точки зрения, единственно возможный вариант — незаметно сблизиться с Лукашенко через кого-то, кому он будет доверять, например, бывшего европейского лидера, ушедшего из политики. Этот эмиссар поможет разработать Лукашенко стратегию ухода — с удобным выходом на пенсию в отдаленном месте (бывший король Испании подскажет) и иммунитетом от судебного преследования. Столь полюбовное решение идеалистам покажется неприемлемым, но задумайтесь о потенциально катастрофических альтернативах. Но даже эта дипломатия почти безнадежна.



В качестве альтернативы ЕС должен в частном порядке дать Путину понять, что любое вмешательство России приведет к неприемлемым издержкам. Так, Германия может пригрозить заблокировать достройку газопровода «Северный поток — 2» до тех пор, пока не удовлетворится дистанцией, которую соблюдает Кремль. Есть и другие источники природного газа — помимо деспотов, постоянно перекраивающих европейские границы силой. Аналогичные сдерживающие факторы могут предложить и другие единомышленники из стран ЕС.



Быть может, со своим ответом Запад уже опоздал. Если так, то Белоруссия станет еще одной записью в, по выражению Уинстона Черчилля, «длинном и мрачном перечне тщеты человеческого опыта и его доказанной необучаемости». Но пока возможность еще есть, одними банальностями не обойтись.



