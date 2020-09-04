Зеленые Германии призвали остановить Северный поток - 2 из-за ситуации с Навальным 🔊 Воспроизвести Глава партии "Союз-90"/"зеленые" Катрин Геринг-Эккардт © Imago Images via Reuters



Глава фракции в парламенте Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства", сообщает



Немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине глава фракции в парламенте ФРГ (Бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт.



"Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", - утверждала она. По ее мнению, новые сведения о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок", "должны иметь настоящие последствия". Глава фракции в парламенте Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства", сообщает ТАСС Немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине глава фракции в парламенте ФРГ (Бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт."Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", - утверждала она. По ее мнению, новые сведения о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок", "должны иметь настоящие последствия". Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства". "Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ", - заявила она.



В прошлом немецкие "зеленые" постоянно критиковали строительство трубопровода. Они сейчас занимают 67 мест в Бундестаге (всего 709 мест). Рейтинг партии колеблется на уровне 17%: если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то "зеленые" бы, по данным опросов, заняли второе место после Христианско-демократического союза (около 37%). Местные наблюдатели прогнозируют, что они могут войти в правительство ФРГ по итогам выборов в Бундестаг, намеченных на осень 2021 года.



В то же время ранее в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект ["Северный поток - 2"], который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального". Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен". ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, санкции, Еврокомиссия, маршрут, СП-2, зеленые — статья прочитана 166 раз Комментарии