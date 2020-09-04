Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги 🔊 Воспроизвести © Фото : Pixabay / redhawkgroup



Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщает



В статье отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года. Правительство практически исчерпало свои ликвидные активы, что делает его неспособным покрыть дефицит бюджета. Ожидается, что он достигнет почти 46 миллиардов долларов.



Кроме того, ситуация в Кувейте осложняется противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга. Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.В статье отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года. Правительство практически исчерпало свои ликвидные активы, что делает его неспособным покрыть дефицит бюджета. Ожидается, что он достигнет почти 46 миллиардов долларов.Кроме того, ситуация в Кувейте осложняется противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга. Клуб экспортеров нефти ОПЕК восстановил цены на углеводороды после исторического падения, но 40 долларов за баррель — все еще слишком низкий показатель. Пандемия коронавируса и переход на возобновляемые источники энергии грозят сделать энергоресурс дешевым.



Кувейт все еще на 90 процентов полагается на доходы от нефти. На государство работает 80 процентов трудоспособных жителей страны, которые зарабатывают больше, чем их коллеги в частном секторе. Пособия на жилье, топливо и продукты питания могут достигать двух тысяч долларов в месяц для средней семьи. Зарплаты и субсидии составляют три четверти расходов государства, которое движется к седьмому подряд дефициту бюджета со времен падения цен на нефть в 2014 году. РИА Новости Категории: экономика, в мире Ключевые слова: бюджет, нефть, цена, добыча, Кувейт, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 173 раза Комментарии