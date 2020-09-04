ЕС и НАТО требуют от РФ расследовать отравление Навального 🔊 Воспроизвести Здание Совета Европы в Брюсселе



Евросоюз и НАТО осудили отравление Алексея Навального. Они потребовали от властей России провести прозрачное расследование преступления, сообщает



Европейский Союз и НАТО подвергли крайнему осуждению покушение на жизнь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Евросоюз самым резким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 2 сентября. Евросоюз и НАТО осудили отравление Алексея Навального. Они потребовали от властей России провести прозрачное расследование преступления, сообщает DW Европейский Союз и НАТО подвергли крайнему осуждению покушение на жизнь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Евросоюз самым резким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 2 сентября. Чуть ранее правительство Германии со ссылкой на экспертов бундесвера официально заявило, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". В связи с этим Боррель напомнил, что вещества группы "Новичок" разрабатывали в СССР, а затем - в России. "Использование химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и является нарушением международного права", - подчеркнул глава европейской дипломатии. "Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовало покушение на убийство господина Навального. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - добавил Боррель.



НАТО обсудит последствия нападения на Навального



В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал известие об отравлении Алексея Навального шокирующим. "Я всецело осуждаю это", - добавил генсек в заявлении, обнародованном пресс-службой Североатлантического альянса 2 сентября.



Использование боевого вещества нервно-паралитического действия означает, что проведение российскими властями полного и прозрачного расследования становится крайне неотложным. Причастные к этому и преступлению должны быть установлены и привлечены к ответственности, заявил Столтенберг.



"НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу миру и безопасности во всем мире", - подчеркнул он. По его словам, НАТО проведет с Германией и всеми остальными членами альянса консультации о последствиях нападения на Алексея Навального. dw.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, оппозиция, нато, ЕС, отношения, отравление, Навальный — статья прочитана 225 раз Комментарии