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ЕС и НАТО требуют от РФ расследовать отравление Навального

Здание Совета Европы в Брюсселе


Евросоюз и НАТО осудили отравление Алексея Навального. Они потребовали от властей России провести прозрачное расследование преступления, сообщает DW.

Европейский Союз и НАТО подвергли крайнему осуждению покушение на жизнь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Евросоюз самым резким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 2 сентября.
Чуть ранее правительство Германии со ссылкой на экспертов бундесвера официально заявило, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". В связи с этим Боррель напомнил, что вещества группы "Новичок" разрабатывали в СССР, а затем - в России. "Использование химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и является нарушением международного права", - подчеркнул глава европейской дипломатии. "Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовало покушение на убийство господина Навального. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - добавил Боррель.

НАТО обсудит последствия нападения на Навального

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал известие об отравлении Алексея Навального шокирующим. "Я всецело осуждаю это", - добавил генсек в заявлении, обнародованном пресс-службой Североатлантического альянса 2 сентября.

Использование боевого вещества нервно-паралитического действия означает, что проведение российскими властями полного и прозрачного расследования становится крайне неотложным. Причастные к этому и преступлению должны быть установлены и привлечены к ответственности, заявил Столтенберг.

"НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу миру и безопасности во всем мире", - подчеркнул он. По его словам, НАТО проведет с Германией и всеми остальными членами альянса консультации о последствиях нападения на Алексея Навального.
dw.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, оппозиция, нато, ЕС, отношения, отравление, Навальный
статья прочитана 225 раз
добавлена сегодня, 4 сентября, 13:00

Комментарии

Ира
4 сентября, 13:29
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Такой важный человек для наты Навальный? При том что ната за пару десятков лет уничтожила пара десятков стран и пару десятков миллионов человек и ни чего.
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Гость
4 сентября, 14:29
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Кто нибудь подскажет кто такие ЕС и НАТО чтобы требовать от России раследование? Навальный у них и пусть раследуют. Еще забыли погавкать.
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