Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк



Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает



"Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже", — пояснил дипломат.



Кент добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он. Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает РИА Новости "Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже", — пояснил дипломат.Кент добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация — это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией", а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. "Естественным посредником" для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает он. Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести дополнительные санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии.



Ситуация в Белоруссии



Девятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента голосов.



Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.



После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.



По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, выборы, санкции, евросоюз, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 90 раз Комментарии