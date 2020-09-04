В Манчестере открыли мемориал советским солдатам 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Денис Ворошилов



Памятная табличка в честь подвига советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, и жителей блокадного Ленинграда торжественно открыта в четверг в расположенном на центральной площади Манчестера кенотафе, передает корреспондент



В церемонии у мемориального комплекса, приуроченной к дате окончания Второй мировой войны и состоявшейся в год воинской славы, приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера Абид Латиф Чохан, представитель Сурожской епархии РПЦ, соотечественники и местные жители. Памятная табличка в честь подвига советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, и жителей блокадного Ленинграда торжественно открыта в четверг в расположенном на центральной площади Манчестера кенотафе, передает корреспондент РИА Новости В церемонии у мемориального комплекса, приуроченной к дате окончания Второй мировой войны и состоявшейся в год воинской славы, приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера Абид Латиф Чохан, представитель Сурожской епархии РПЦ, соотечественники и местные жители. © РИА Новости / Денис Ворошилов Открытие мемориала советским солдатам в Манчестере



"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. Однако открытие сегодняшнего мемориала – повод также вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, о побратимских связях осажденного Ленинграда и Манчестера. Это еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт. Мы такого не допустим", - сказал Келин, выступая на церемонии.



Посол напомнил, что еще задолго до открытия Второго фронта в Европе были организованы Арктические конвои, следовавшие из Великобритании и США в северные порты СССР с необходимыми стране в то время грузами.



Келин выразил сожаление в связи с тем, что в условиях пандемии изменены форматы проведения мероприятий, подобных сегодняшнему - они проводятся при минимальном количестве участников. Церемония прошла при соблюдении обязательных мер безопасности - собравшиеся были в масках и соблюдали социальную дистанцию.



"Уверен, что мы преодолеем сегодняшние трудности, которые в конце концов не столь велики на фоне того, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам в войну… В этот светлый день позвольте пожелать всем россиянам и британцам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Наш святой долг – чтить, помнить каждого героя. Низкий поклон всем рядовым и командирам", - сказал Келин.



Инициатива по размещению памятной таблички в пределах кенотафа принадлежит проживающим в Манчестере российским соотечественникам, в ее реализации участвовали, в том числе, посольство РФ и комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.



"Я горжусь тем, что открываю сегодня табличку в память о советских солдатах, отдавших жизни в годы Второй мировой войны. Их жертва помогла освободить Европу. Мемориал установлен и в память жителей блокадного Ленинграда, а Ленинград и Манчестер являются городами-побратимами с 1962 года. Манчестер имеет историю отношений с Россией, и я надеюсь укрепить эти отношения в будущем", - сказал РИА Новости после церемонии лорд-мэр Манчестера.



По словам автора памятника Натальи Максимовой, перед инициативной группой стояла задача с достоинством напомнить о подвиге солдат и жителей блокадного Ленинграда.



"Это очень важное место для всех манчестерцев и для нас тоже. Было важно передать те достоинство и честь, сохранить память (о погибших). Поэтому мы выбрали простые материалы и простые элементы: простой гранит, простой песчаник, мы сделали простую надпись. Мы не хотели выделяться, и мне кажется, что мы все это передали", - сказала журналистам Максимова.



Настоятель нескольких приходов Сурожской епархии отец Анатолий (Вихров) освятил памятник и отслужил панихиду по погибшим в годы войны.



История мемориала



Манчестерский кенотаф – военный мемориал в память о погибших в Первой и Второй мировых войнах военнослужащих. Памятник расположен на площади Святого Петра в центре города. Он был открыт 12 июля 1924 года, а в 2014 году был дополнен двумя обелисками и "камнем памяти". На площадке у кенотафа размещены мемориальные таблички в память о солдатах иностранных армий, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, а также Корейской войны (1950-1953 годы). Манчестерский кенотаф был создан британским архитектором Эдвином Лаченсом и является одним из национальных памятников британской военной архитектуры.



Российские мемориалы в Британии



В Великобритании находятся 18 советских военных захоронений. Каждый год посольство России старается проводить на них памятные мероприятия, чтобы почтить память павших в боях за родину. В разговоре с РИА Новости представитель посольства отметил налаженные связи с руководством британской Комиссии содружества по военным захоронениям (Commonwealth War Graves Commission) и ее представителями. Эта британская организация занимается централизованным уходом за военными захоронениями, включая могилы советских солдат. В январе 2020 года комиссия помогла проведению российской акции "Дорога памяти", когда из трех советских захоронений в Харрогейте был произведен забор земли для отправки в главный храм вооруженных сил России.



Главный в Британии советский военный мемориал у Имперского военного музея в Лондоне был открыт 9 мая 1999 года. Памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова представляет собой трехметровый бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти на русском и английском языках. Ежегодно британский фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund) проводит возложения венков и памятные мероприятия.



В 2012 году в Грэйт-Усберн была установлена памятная табличка с именами советских офицеров, погибших в результате крушения самолета "Фламинго" в апреле 1942 года.



В 2019 году генеральный консул России в Эдинбурге открыл мемориальный комплекс в деревне Фернан в графстве Перт (центральная Шотландия) в честь советских летчиков, погибших при крушении самолета 29 мая 1943 года.



На осень 2020 года запланировано открытие в Пертшире памятника советским летчикам, которые размещались в Британии в годы Второй мировой войны. "Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. Однако открытие сегодняшнего мемориала – повод также вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, о побратимских связях осажденного Ленинграда и Манчестера. Это еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт. Мы такого не допустим", - сказал Келин, выступая на церемонии.Посол напомнил, что еще задолго до открытия Второго фронта в Европе были организованы Арктические конвои, следовавшие из Великобритании и США в северные порты СССР с необходимыми стране в то время грузами.Келин выразил сожаление в связи с тем, что в условиях пандемии изменены форматы проведения мероприятий, подобных сегодняшнему - они проводятся при минимальном количестве участников. Церемония прошла при соблюдении обязательных мер безопасности - собравшиеся были в масках и соблюдали социальную дистанцию."Уверен, что мы преодолеем сегодняшние трудности, которые в конце концов не столь велики на фоне того, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам в войну… В этот светлый день позвольте пожелать всем россиянам и британцам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Наш святой долг – чтить, помнить каждого героя. Низкий поклон всем рядовым и командирам", - сказал Келин.Инициатива по размещению памятной таблички в пределах кенотафа принадлежит проживающим в Манчестере российским соотечественникам, в ее реализации участвовали, в том числе, посольство РФ и комитет по внешним связям Санкт-Петербурга."Я горжусь тем, что открываю сегодня табличку в память о советских солдатах, отдавших жизни в годы Второй мировой войны. Их жертва помогла освободить Европу. Мемориал установлен и в память жителей блокадного Ленинграда, а Ленинград и Манчестер являются городами-побратимами с 1962 года. Манчестер имеет историю отношений с Россией, и я надеюсь укрепить эти отношения в будущем", - сказал РИА Новости после церемонии лорд-мэр Манчестера.По словам автора памятника Натальи Максимовой, перед инициативной группой стояла задача с достоинством напомнить о подвиге солдат и жителей блокадного Ленинграда."Это очень важное место для всех манчестерцев и для нас тоже. Было важно передать те достоинство и честь, сохранить память (о погибших). Поэтому мы выбрали простые материалы и простые элементы: простой гранит, простой песчаник, мы сделали простую надпись. Мы не хотели выделяться, и мне кажется, что мы все это передали", - сказала журналистам Максимова.Настоятель нескольких приходов Сурожской епархии отец Анатолий (Вихров) освятил памятник и отслужил панихиду по погибшим в годы войны.История мемориалаМанчестерский кенотаф – военный мемориал в память о погибших в Первой и Второй мировых войнах военнослужащих. Памятник расположен на площади Святого Петра в центре города. Он был открыт 12 июля 1924 года, а в 2014 году был дополнен двумя обелисками и "камнем памяти". На площадке у кенотафа размещены мемориальные таблички в память о солдатах иностранных армий, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, а также Корейской войны (1950-1953 годы). Манчестерский кенотаф был создан британским архитектором Эдвином Лаченсом и является одним из национальных памятников британской военной архитектуры.В Великобритании находятся 18 советских военных захоронений. Каждый год посольство России старается проводить на них памятные мероприятия, чтобы почтить память павших в боях за родину. В разговоре с РИА Новости представитель посольства отметил налаженные связи с руководством британской Комиссии содружества по военным захоронениям (Commonwealth War Graves Commission) и ее представителями. Эта британская организация занимается централизованным уходом за военными захоронениями, включая могилы советских солдат. В январе 2020 года комиссия помогла проведению российской акции "Дорога памяти", когда из трех советских захоронений в Харрогейте был произведен забор земли для отправки в главный храм вооруженных сил России.Главный в Британии советский военный мемориал у Имперского военного музея в Лондоне был открыт 9 мая 1999 года. Памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова представляет собой трехметровый бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти на русском и английском языках. Ежегодно британский фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund) проводит возложения венков и памятные мероприятия.В 2012 году в Грэйт-Усберн была установлена памятная табличка с именами советских офицеров, погибших в результате крушения самолета "Фламинго" в апреле 1942 года.В 2019 году генеральный консул России в Эдинбурге открыл мемориальный комплекс в деревне Фернан в графстве Перт (центральная Шотландия) в честь советских летчиков, погибших при крушении самолета 29 мая 1943 года.На осень 2020 года запланировано открытие в Пертшире памятника советским летчикам, которые размещались в Британии в годы Второй мировой войны. РИА Новости Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: памятник, Британия, Манчестер, советские воины — статья прочитана 197 раз Комментарии