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Комиссия не против продажи Medicinos bankas бизнесмену из ОАЭ
Комиссия литовского правительства по проверке стратегических сделок не выступает против приобретения 100% акций Medicinos bankas предпринимателем из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нитином Шельке, который контролирует группу инвестиционных и финансовых услуг Growmore Group. Для этой сделки еще требуется и разрешение Банка Литвы (Центробанка).
Председатель Правительственной комиссии, вице-канцлер Кабмина Альминас Мачюлис подтвердил BNS, что положительное решение по поводу планирующейся сделки было принято комиссией в четверг.
В мае Medicinos bankas сообщил, что заключен договор о продаже акций Н. Шельке. Стоимость планирующейся сделки не разглашается.
Банк литовского капитала Medicinos bankas в первом полугодии нынешнего года получил 1,55 млн евро чистой прибыли - на 0,6% меньше, чем в январе-июне 2019 года (1,56 млн евро). Активы банка в конце первого полугодия 2020 года составили 357,1 млн евро – на 5,3% больше, чем год назад, акционерная собственность за год выросла на 12,4%, и в 30 июня этого года достигала 36,1 млн евро.
Сейчас основному акционеру банка Константинасу Каросасу принадлежат 90,13% акций банка, а Western Petroleum Ltd – 9,87% акций.
Ключевые слова: Medicinos bankas, покупка
География: Литва
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