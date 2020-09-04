Комиссия не против продажи Medicinos bankas бизнесмену из ОАЭ 🔊 Воспроизвести



Комиссия литовского правительства по проверке стратегических сделок не выступает против приобретения 100% акций Medicinos bankas предпринимателем из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нитином Шельке, который контролирует группу инвестиционных и финансовых услуг Growmore Group. Для этой сделки еще требуется и разрешение Банка Литвы (Центробанка).



Председатель Правительственной комиссии, вице-канцлер Кабмина Альминас Мачюлис подтвердил BNS, что положительное решение по поводу планирующейся сделки было принято комиссией в четверг.



В мае Medicinos bankas сообщил, что заключен договор о продаже акций Н. Шельке. Стоимость планирующейся сделки не разглашается.



Банк литовского капитала Medicinos bankas в первом полугодии нынешнего года получил 1,55 млн евро чистой прибыли - на 0,6% меньше, чем в январе-июне 2019 года (1,56 млн евро). Активы банка в конце первого полугодия 2020 года составили 357,1 млн евро – на 5,3% больше, чем год назад, акционерная собственность за год выросла на 12,4%, и в 30 июня этого года достигала 36,1 млн евро.



Сейчас основному акционеру банка Константинасу Каросасу принадлежат 90,13% акций банка, а Western Petroleum Ltd – 9,87% акций. Комиссия литовского правительства по проверке стратегических сделок не выступает против приобретения 100% акций Medicinos bankas предпринимателем из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нитином Шельке, который контролирует группу инвестиционных и финансовых услуг Growmore Group. Для этой сделки еще требуется и разрешение Банка Литвы (Центробанка).Председатель Правительственной комиссии, вице-канцлер Кабмина Альминас Мачюлис подтвердил BNS, что положительное решение по поводу планирующейся сделки было принято комиссией в четверг.В мае Medicinos bankas сообщил, что заключен договор о продаже акций Н. Шельке. Стоимость планирующейся сделки не разглашается.Банк литовского капитала Medicinos bankas в первом полугодии нынешнего года получил 1,55 млн евро чистой прибыли - на 0,6% меньше, чем в январе-июне 2019 года (1,56 млн евро). Активы банка в конце первого полугодия 2020 года составили 357,1 млн евро – на 5,3% больше, чем год назад, акционерная собственность за год выросла на 12,4%, и в 30 июня этого года достигала 36,1 млн евро.Сейчас основному акционеру банка Константинасу Каросасу принадлежат 90,13% акций банка, а Western Petroleum Ltd – 9,87% акций. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Medicinos bankas, покупка География: Литва — статья прочитана 225 раз Комментарии