Байден возложил вину за отравление Навального на Кремль 🔊 Воспроизвести Джо Байден



По словам кандидата в президенты США, режим в России настолько параноидален, что не терпит никакого инакомыслия. Байден раскритиковал Трампа за молчание по поводу ситуации с Навальным, передает



Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил уверенность в том, что ответственность за отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального лежит на руководстве России, и раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа за молчание по этому поводу. "Способ нападения (на политического оппонента) не оставляет никаких сомнений, на ком лежит ответственность - на российском государстве", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте бывшего вице-президента вечером в среду, 2 сентября. По словам кандидата в президенты США, режим в России настолько параноидален, что не терпит никакого инакомыслия. Байден раскритиковал Трампа за молчание по поводу ситуации с Навальным, передает DW Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил уверенность в том, что ответственность за отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального лежит на руководстве России, и раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа за молчание по этому поводу. "Способ нападения (на политического оппонента) не оставляет никаких сомнений, на ком лежит ответственность - на российском государстве", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте бывшего вице-президента вечером в среду, 2 сентября.



Критика в адрес Трампа



Джо Байден раскритиковал президента Трампа за молчание по поводу отравления Навального. "Кремль, без сомнения, считает, что он может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался предъявить претензии Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о донесениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил покушение на Навального. Его молчание - это соучастие", - указал кандидат в президенты США от Демократической партии.



Байден обещал, что, став президентом, он будет делать то, что отказывается делать Трамп - "работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления".



Накануне спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера сообщила, что токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального, выявил наличие в организме российского оппозиционера следов боевого отравляющего химического вещества группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению. В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.



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Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Алексея Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой, сообщает



«Всё это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас», — сказал дипломат журналистам.



Посол подчеркнул, что инцидент с Навальным произошёл незадолго до запланированной конференции глав МИД стран ЕС, на которой должно было состояться обсуждение пересмотра отношений с Россией.



«Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть», — цитирует Келина РИА Новости.



2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».



Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.



20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.



Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.



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Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в предстоящие выборы.



Соответствующее письмо подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.



Авторы инициативы считают, что под ограничения должны попасть как частные, так и государственные лица и компании. В обращении они сослались на "данные американской разведки".



Накануне телеканал ABC News сообщил, что в Министерство внутренней безопасности США передали проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Он не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб.



Отмечалось, что реакции на эти обвинения не последовало. Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не соответствовал стандартам министерства, так как в нем не хватало контекста и доказательств.



Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок, он будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. "Это возмутительное и наглое покушение на жизнь Навального - всего лишь очередной инцидент в длительной истории убийств и отравлений инакомыслящих, расследовательских журналистов, активистов по борьбе с коррупцией и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это отличительная черта российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия", - подчеркнул Байден.Джо Байден раскритиковал президента Трампа за молчание по поводу отравления Навального. "Кремль, без сомнения, считает, что он может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался предъявить претензии Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о донесениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил покушение на Навального. Его молчание - это соучастие", - указал кандидат в президенты США от Демократической партии.Байден обещал, что, став президентом, он будет делать то, что отказывается делать Трамп - "работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления".Накануне спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера сообщила, что токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального, выявил наличие в организме российского оппозиционера следов боевого отравляющего химического вещества группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению. В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.* * *Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Алексея Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой, сообщает RT «Всё это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас», — сказал дипломат журналистам.Посол подчеркнул, что инцидент с Навальным произошёл незадолго до запланированной конференции глав МИД стран ЕС, на которой должно было состояться обсуждение пересмотра отношений с Россией.«Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть», — цитирует Келина РИА Новости.2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.* * *Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в предстоящие выборы.Соответствующее письмо подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.Авторы инициативы считают, что под ограничения должны попасть как частные, так и государственные лица и компании. В обращении они сослались на "данные американской разведки".Накануне телеканал ABC News сообщил, что в Министерство внутренней безопасности США передали проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Он не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб.Отмечалось, что реакции на эти обвинения не последовало. Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не соответствовал стандартам министерства, так как в нем не хватало контекста и доказательств.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок, он будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. russian.rt.com dw.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Навальный, Байден — статья прочитана 193 раза Комментарии