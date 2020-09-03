Санкционный список белорусских чиновников будет пополняться - президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский национальный список санкций в отношении белорусского режима будет дополняться, в нем могут появиться представители Конституционного суда этой страны, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



По его словам, утвержденный на этой неделе в Литве список должностных лиц, которым запрещен въезд, "не является окончательным" и может меняться "в зависимости от обстоятельств".



"(Список может меняться – BNS) в зависимости от того, что мы видим в последние дни, какие должностные лица участвуют в принятии решений – недавнее решение Конституционного суда позволяет предположить, что это ведомство, в котором в Литве никто не сомневается, и является высшим гарантом Конституции, к сожалению, там используется в политических целях", – сказал президент журналистам в четверг в Вильнюсе в Великокняжеском дворце. Литовский национальный список санкций в отношении белорусского режима будет дополняться, в нем могут появиться представители Конституционного суда этой страны, заявил литовский президент Гитанас Науседа.По его словам, утвержденный на этой неделе в Литве список должностных лиц, которым запрещен въезд, "не является окончательным" и может меняться "в зависимости от обстоятельств"."(Список может меняться – BNS) в зависимости от того, что мы видим в последние дни, какие должностные лица участвуют в принятии решений – недавнее решение Конституционного суда позволяет предположить, что это ведомство, в котором в Литве никто не сомневается, и является высшим гарантом Конституции, к сожалению, там используется в политических целях", – сказал президент журналистам в четверг в Вильнюсе в Великокняжеском дворце. "Несомненно, на это нужно реагировать. А что касается даты – когда примем решение, тогда и заявим", – добавил он.



На минувшей неделе Конституционный суд Беларуси распространил заявление о том, что признает состоявшиеся 9 августа выборы демократичными, созданный оппозицией Координационный совет называет антиконституционным и предупреждает протестующих о том, "что в настоящее время соблюдение режима конституционной законности является безусловным и необходимым условием деятельности всех субъектов общественно-политических отношений и граждан нашей страны в целях обеспечения противодействия любому деструктивному воздействию на стабильность и суверенитет государства, гражданский мир и согласие в обществе, устойчивость конституционного строя." КС также напомнил, что любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону".



Суд констатировал, что"9 августа 2020 года белорусский народ в порядке, установленном Конституцией и основанным на конституционных принципах избирательном законодательстве, выразил свое свободное волеизъявление и избрал А.Г.Лукашенко Президентом Республики Беларусь. Демократичность и легитимность выборов Президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе".



Западные страны не признают эти выборы и называют их результаты фальсифицированными.



Страны Балтии на этой неделе ввели санкции для президента Беларуси А. Лукашенко и еще 29 представителей режима, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов. Всем этим лицам на пять лет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.



Евросоюз тоже готовит санкционный список. По данным BNS, в нем сейчас 17 человек, но в нем нет А. Лукашенко. Лицам из списка предполагается не только запретить въезд в страны Сообщества, но и заморозить их имущество.



Новые санкции в отношении режима А. Лукашенко было решено ввести в связи с фальсификацией результатов выборов и насилием, примененным против мирных протестующих, в связи с массовыми арестами, побоями и пытками в СИЗО.



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Литовский президент Гитанас Науседа на ближайшем заседании Совета руководителей Европы намерен поднять вопросы европейской реакции на отравление деятеля российской оппозиции Алексея Навального парализующим веществом группы "Новичок".



"Правда, оно будет посвящено и другим вопросам, однако, поверьте, Литва будет среди тех государств, которые будут поднимать этот вопрос, поскольку он чрезвычайно важный, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в Беларуси", – заявил глава государства в четверг журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе.



По словам президента, нынешняя реакция Европы "достаточно строгая".



"Речь идет о жесткой позиции в отношении России, поскольку имеется множество факторов, которые позволяют считать, что такие решения не проводились самодеятельными методами кого-либо, эти решения координировались, и это вынуждает указывать пальцем на самые высшие слои власти", – утверждает Г. Науседа.



В среду правительство Германии сообщило, что анализы, проведенные в специальной лаборатории в Германии, подтвердили, что А. Навальный был отравлен "химическим веществом, парализующим нервы, из группы "Новичок".



"Это свидетельствует об огромном цинизме, о том, что не считаются с жизнью людей, борются с оппонентами любыми методами. Действительно напоминает худшие Сталинские времена, когда говорилось – нет человека, нет и проблемы", – отметил руководитель Литвы.



Вещество "Новичок" нервнопаралитического действия было создано в Советском Союзе. В 2018 году в Соединенном Королевстве им был отравлен и бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль, а также его дочь. Это вещество из семейства ингибиторов ацетилхолинэстеразы. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии