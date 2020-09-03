Разрешения на въезд в Литву выданы 80-ти белорусам, бегущим от репрессий 🔊 Воспроизвести



Разрешения прибыть в Литву выданы почти 80-ти белорусам, бегущим от репрессий минского режима, рассматриваются различные послабления гражданам Беларуси, сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.



По ее словам, в данный момент МВД уже выдало 78 разрешений белорусам прибыть в Литву по гуманитарным причинам, зарегистрировано и 14 просителей убежища. Исключения для белорусских граждан в ограничениях по причине коронавируса правительство Литвы предусмотрело несколько недель назад.



"Прибыли около 30. Мы быстрее предоставляем разрешения, поскольку люди надеются, часть из них еще не прибыли", – сказала министр журналистам в четверг.



По ее словам, на состоявшемся в четверг совещании представителей МВД, МИД и Министерства экономики было решено ввести послабления в выдаче виз гражданам Беларуси. Разрешения прибыть в Литву выданы почти 80-ти белорусам, бегущим от репрессий минского режима, рассматриваются различные послабления гражданам Беларуси, сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.По ее словам, в данный момент МВД уже выдало 78 разрешений белорусам прибыть в Литву по гуманитарным причинам, зарегистрировано и 14 просителей убежища. Исключения для белорусских граждан в ограничениях по причине коронавируса правительство Литвы предусмотрело несколько недель назад."Прибыли около 30. Мы быстрее предоставляем разрешения, поскольку люди надеются, часть из них еще не прибыли", – сказала министр журналистам в четверг.По ее словам, на состоявшемся в четверг совещании представителей МВД, МИД и Министерства экономики было решено ввести послабления в выдаче виз гражданам Беларуси. "Мы договорились, что национальная виза будет выдаваться на шесть месяцев в упрощенном порядке в посольстве, в консульстве в Гродно. Также граждане Беларуси с высшей квалификации смогут до прибытия регистрироваться в системе МВД Migris и просить вид на жительство. Не нужно приезжать физически, заявление будет рассматриваться удаленно", отметила министр.



По ее словам, рассматривается возможность снижения требования о необходимом количестве наличных денег при прибытии, то есть, предлагается дифференцировать, какая минимальная сумма денег на семью, а какая – на одного человека. Р. Тамашунене подчеркнула, что и далее будет разрешено прибытие в случае просьбы о политическом убежище, а в особых случаях будет разрешено прибытие "по гуманитарным причинам", с разрешения МВД.



"Мы также решили, что основной платформой, которая будет информировать граждан Беларуси на русском, английском языках о дальнейшей интеграции, поиске работы, образовании, здравоохранении, возможных социальных услугах в Литве, будет Renkuosi Lietuva ("Выбираю Литву"), – сказала она.



Рассматривается возможность и создании специального колл-центра для белорусов, где им будет предоставляться вся информация.



В среду Кабмин Литвы утвердил план помощи жителям Беларуси, в котором намечается выделить до 100 тыс. евро гуманитарной помощи, 200 тыс. евро предусмотрено для действующего в изгнании в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), также планируется создание 100 стипендий для обучения белорусской молодежи в высших школах Литвы.



Также было одобрено предложение упростить порядок выдачи национальных виз гражданам Беларуси, которые прибывают по приглашению литовских компаний или, если в Литве уже находятся члены семьи, с действующей визой. Рассматривается возможность упростить возможность переселения учредителей компаний информационных технологий.



Помощь жителям Беларуси выделяется в Литве в связи с тем, что более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. Оппозиция и Запад считают выборы фальсифицированными. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, убежище, протесты, репресии География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии