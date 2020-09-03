«3 сентября» поют на кухнях, с оркестром и ансамблем мариачи

Самые необычные каверы и аранжировки хита Шуфутинского
Уже который год подряд каждый третий день осени имеет свой гимн. 3 сентября у многих россиян ассоциируется с одноименной композицией шансонье Михаила Шуфутинского. Самые интересные варианты исполнения осеннего хита — в материале «360».
Песня «3 сентября», ставшая визитной карточкой Шуфутинского, была создана в 1993 году. Игорь Николаев написал стихи о трагичном расставании двух сердец, а автором музыки стал Игорь Крутой. Однако оба автора ее сами никогда не исполняли. С самого начала песню пел лишь шансонье.
Изначально композиция готовилась для другого артиста. Однако Шуфутинский сразу почувствовал ее магнетизм и попросил Игоря Крутого отдать ее ему. Впоследствии шансонье отмечал, что песня «3 сентября» немного затянута и драматична.
Уже который год подряд каждый третий день осени имеет свой гимн. 3 сентября у многих россиян ассоциируется с одноименной композицией шансонье Михаила Шуфутинского. Самые интересные варианты исполнения осеннего хита — в материале «360».
История создания
Песня «3 сентября», ставшая визитной карточкой Шуфутинского, была создана в 1993 году. Игорь Николаев написал стихи о трагичном расставании двух сердец, а автором музыки стал Игорь Крутой. Однако оба автора ее сами никогда не исполняли. С самого начала песню пел лишь шансонье.
Изначально композиция готовилась для другого артиста. Однако Шуфутинский сразу почувствовал ее магнетизм и попросил Игоря Крутого отдать ее ему. Впоследствии шансонье отмечал, что песня «3 сентября» немного затянута и драматична.
Когда песня стала такой популярной?
Примерно в 2011 году в Сети появился мем, на котором был американский рэпер Рик Росс, сопровождаемый цитатой из припева песни Шуфутинского. Пользователи отметили внешнее сходство с русским шансонье.
Спустя два года в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Это положило начало превращению композиции в исполнении Шуфутинского в интернет-мем.
В 2015 году даже появился ролик, в котором Шуфутинский и Рик Росс появляются вместе. На трек американского исполнителя были наложены знаменитые строчки про 3 сентября.
Примерно на сентябрь 2017 года пришелся пик мемов. Сам исполнитель положительно относится к народному творчеству. Он отметил, что шутки и фотоколлажи растут в геометрической прогрессии, потому что «песня-то хорошая, душевная, у каждого в жизни такое было».
В Сети выложено много каверов на композицию на разных инструментах. 27-семилетний хит Шуфутинского исполнили даже на гуслях.
Популярность трека вышла и за пределы России. Кавер в оригинальном исполнении записала испанская группа Mariachi Los Panchos.
В прошлом году «360» совместно с блогером Сашей Габаром в прямом эфире девять часов переворачивал календарь и слушал Шуфутинского.
В этом году пародию на «3 сентября» показали на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Сам исполнитель тоже принял в нем участие.
Прямо в начале 3 сентября — примерно в 00:00 Шуфутинский на своей странице в Instagram выложил видео с версией песни, видимо, для зумеров — на современный лад, с битами и читкой. Она отличается от неповторимого оригинала каким-то иностранным рэпом. Пользователям понравился даже такой ремейк.
Источник: 360tv.ru
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Любое упоминание песни Михаила Шуфутинского про 3 сентября во «ВКонтакте» будут помечать специальным предупреждением в этот четверг. Разработчики решили оградить пользователей от изрядно надоевших за несколько лет шуток.