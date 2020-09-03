Лукашенко: есть запись, опровергающая заявления об отравлении Навального /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает



"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает РИА Новости "Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".



"Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы "отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси", — сказал президент Белоруссии.



Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".



Слова белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", — сообщил он РИА Новости.



Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Берлине добавили, что ждут комментариев из России и допустили введение новых санкций.



Госпитализация Навального



Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, где основателя ФБК госпитализировали в реанимацию. В ФБК высказали мнение, что это отравление.



Омские врачи рассматривали эту версию, однако ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Спустя два дня медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники. С тех пор он находится в Германии, его состояние стабильное, но тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.



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Россия поддерживает независимость и территориальную целостность Беларуси, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко в четверг, 3 сентября. В сложившейся ситуации необходимо "отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций", считает глава российского правительства.



Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства. Оно будет "основано на абсолютно независимой позиции" Москвы и Минска, но "с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", подчеркнул Михаил Мишустин, назвав Беларусь "родной страной" для России. По его утверждению, жители обеих стран "фактически являются одним народом".



В свою очередь Лукашенко заявил, что Минск и Москва существенно продвинулись в решении "наболевших вопросов". Россия как основной экономический партнер Беларуси "не отвернулась в эти трудные времена", отметил глава государства. Он намерен в скором времени встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.



Среди иных вопросов, которые участники встречи намерены обсудить, - снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в здравоохранении, энергетике и промышленности. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный География: Белоруссия — статья прочитана 215 раз Комментарии