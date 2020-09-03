Минздрав: остается интригой, превысит ли Литва показатель по COVID-19, введенный Латвией /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Остается интригой, превысит ли Литва показатель заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 тыс. жителей, и будет ли государство внесено в созданный Латвией список стран, сильно затронутых вирусом, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



"Остается интригой, преодолеем ли мы, или не преодолеем этот показатель. (...) В завершении дня у нас будут данные, а Латвия завтра проверит этот показатель, и тогда будет ясно, попали ли мы в список затронутых стран", – сказал А. Верига.



По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5.



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Решения по возможности сократить обязательную двухнедельную изоляцию, в случае проведения теста на коронавирус, должны быть подготовлены на следующей неделе, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Остается интригой, превысит ли Литва показатель заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 тыс. жителей, и будет ли государство внесено в созданный Латвией список стран, сильно затронутых вирусом, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига."Остается интригой, преодолеем ли мы, или не преодолеем этот показатель. (...) В завершении дня у нас будут данные, а Латвия завтра проверит этот показатель, и тогда будет ясно, попали ли мы в список затронутых стран", – сказал А. Верига.По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5.* * *Решения по возможности сократить обязательную двухнедельную изоляцию, в случае проведения теста на коронавирус, должны быть подготовлены на следующей неделе, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. "Эти решения в данный момент согласуются, готовятся. (...) Наиболее вероятно, что на следующей неделе у нас будут эти решения", – заявил глава Минздрава на пресс-конференции в четверг.



По его словам, планируется, что подобные тесты на основе молекулярной диагностики (полимеразной цепной реакции, (ПЦР) могут проводиться бесплатно.



"Человеку не придется самому платить за такой тест, если он хочет сделать его и выйти из самоизоляции раньше", – сказал А. Верига.



Он также сказал, что министерство получало просьбы от аэропортов Литвы о том, чтобы тесты на выявление этой инфекции проводились и в самих аэропортах, однако он выразил сомнение в целесообразности проведения таких тестов.



"Аэропорты выразили такое желание и пожелание. Я считаю, что мы не будет выступать против этого. (...) Возникает лишь вопрос о том, изменил ли это что-то. Насколько я понимаю, некоторым людям просто хочется его сделать", – комментировал он.



По словам министра, наибольшая вероятность выявления COVID-19 наблюдается спустя семь–десять дней после заражения, поэтому и анализ с целью сокращения срока изоляции, нужно проводить в подобные сроки, а не по прибытии в страну.



Руководитель оператора аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил BNS, что такое предложение было выдвинуто с учетом опыта других стран. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно говорить о конкретных предложениях и о том, как такой порядок может действовать.



В Эстонии с первого сентября вступают в силу изменения, которые позволяют прибывшим в страну сократить двухнедельный срок обязательной самоизоляции. Анализ на COVID-19 берется у людей в аэропортах. При получении отрицательного ответа применяется частичная самоизоляция. Через неделю тест повторяют, и если он отрицательный, самоизоляция отменяется.



В Литве в данные момент нельзя сократить самоизоляцию таким способом.



По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии – 14,2. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 286 раз Комментарии