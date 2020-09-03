Редакция газеты «Обзор» вносит в свой календарь День Третьего сентября 🔊 Воспроизвести







По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты редакция газеты «Обзор» приняла сегодня решение внести в свой календарь, неизменно публикуемый на первой странице, Международный день «Третье сентября».



Отныне и навеки веков!



По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты сайт газеты "Обзор" исполняет (можно так сказать?) песню Шуфутинского с одноимённым названием:



По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты редакция газеты «Обзор» приняла сегодня решение внести в свой календарь, неизменно публикуемый на первой странице, Международный день «Третье сентября».Отныне и навеки веков!По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты сайт газеты "Обзор" исполняет (можно так сказать?) песню Шуфутинского с одноимённым названием: Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: 3 сентября, Шуфутинский, Третье сентября — статья прочитана 195 раз Комментарии