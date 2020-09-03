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Редакция газеты «Обзор» вносит в свой календарь День Третьего сентября
По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты редакция газеты «Обзор» приняла сегодня решение внести в свой календарь, неизменно публикуемый на первой странице, Международный день «Третье сентября».
Отныне и навеки веков!
По многочисленным просьбам трудящихся, а также уже вышедших на заслуженный отдых читателей газеты сайт газеты "Обзор" исполняет (можно так сказать?) песню Шуфутинского с одноимённым названием:
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: 3 сентября, Шуфутинский, Третье сентября
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