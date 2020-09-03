Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> Ответ угрозам Лукашенко - Klaipedos nafta в следующем году намерена начать погрузки битума

Ответ угрозам Лукашенко - Klaipedos nafta в следующем году намерена начать погрузки битума



В связи с угрозами Беларуси перенаправить свои грузы из Клайпедского порта, глава литовской нефтепогрузочной компании Klaipedos nafta, которая занимается погрузками экспортной продукции Беларуси, говорит, что предприятие ищет новые возможности погрузок и в следующем году планирует начать погрузки битума.

По словам Дарюса Шилянскиса, диверсифицировать структуру грузов важно, чтобы в портфеле услуг не доминировал один клиент.

"Уже в следующем году мы планируем грузить новый продукт - битум и ищем другие возможности погрузок. Это важно для выработки стратегии компании и сохранения портфеля услуг, чтобы в нем не было преобладания одного клиента или одного груза", - сказал Д. Шилянскис в комментарии для СМИ.

Глава Klaipedos nafta в очередной раз подчеркнул, что перенаправление грузов из Клайпедского порта будет экономически невыгодным для Беларуси решением.

Глава Klaipedos nafta не стал уточнять, как на данное решение руководства Беларуси повлияли заявления и решения литовских властей последнего времени.

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе распорядился готовиться к санкциям для Литвы и Польши. Он заявил, что Беларусь намерена отказаться от Клайпедского порта для экспорта своих продуктов.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: правительство, планы, санкции, порт, Лукашенко, Беларуськалий
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 193 раза
добавлена сегодня, 3 сентября, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка