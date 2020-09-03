Ответ угрозам Лукашенко - Klaipedos nafta в следующем году намерена начать погрузки битума 🔊 Воспроизвести



В связи с угрозами Беларуси перенаправить свои грузы из Клайпедского порта, глава литовской нефтепогрузочной компании Klaipedos nafta, которая занимается погрузками экспортной продукции Беларуси, говорит, что предприятие ищет новые возможности погрузок и в следующем году планирует начать погрузки битума.



По словам Дарюса Шилянскиса, диверсифицировать структуру грузов важно, чтобы в портфеле услуг не доминировал один клиент.



"Уже в следующем году мы планируем грузить новый продукт - битум и ищем другие возможности погрузок. Это важно для выработки стратегии компании и сохранения портфеля услуг, чтобы в нем не было преобладания одного клиента или одного груза", - сказал Д. Шилянскис в комментарии для СМИ.



Глава Klaipedos nafta в очередной раз подчеркнул, что перенаправление грузов из Клайпедского порта будет экономически невыгодным для Беларуси решением.



Глава Klaipedos nafta не стал уточнять, как на данное решение руководства Беларуси повлияли заявления и решения литовских властей последнего времени.



Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе распорядился готовиться к санкциям для Литвы и Польши. Он заявил, что Беларусь намерена отказаться от Клайпедского порта для экспорта своих продуктов. В связи с угрозами Беларуси перенаправить свои грузы из Клайпедского порта, глава литовской нефтепогрузочной компании Klaipedos nafta, которая занимается погрузками экспортной продукции Беларуси, говорит, что предприятие ищет новые возможности погрузок и в следующем году планирует начать погрузки битума.По словам Дарюса Шилянскиса, диверсифицировать структуру грузов важно, чтобы в портфеле услуг не доминировал один клиент."Уже в следующем году мы планируем грузить новый продукт - битум и ищем другие возможности погрузок. Это важно для выработки стратегии компании и сохранения портфеля услуг, чтобы в нем не было преобладания одного клиента или одного груза", - сказал Д. Шилянскис в комментарии для СМИ.Глава Klaipedos nafta в очередной раз подчеркнул, что перенаправление грузов из Клайпедского порта будет экономически невыгодным для Беларуси решением.Глава Klaipedos nafta не стал уточнять, как на данное решение руководства Беларуси повлияли заявления и решения литовских властей последнего времени.Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе распорядился готовиться к санкциям для Литвы и Польши. Он заявил, что Беларусь намерена отказаться от Клайпедского порта для экспорта своих продуктов. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: правительство, планы, санкции, порт, Лукашенко, Беларуськалий География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 193 раза Комментарии